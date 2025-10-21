Đột ngột dừng chương trình đào tạo bác sĩ Việt - Đức

Chương trình đào tạo bác sĩ y khoa duy nhất mà sinh viên có thể hành nghề ở Đức ngay khi tốt nghiệp bị dừng đột ngột, hơn 80 sinh viên bị ảnh hưởng.

Ngày 21/10, đại diện trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho hay đã báo cáo cấp quản lý việc này, đồng thời xem xét giải quyết quyền lợi cho sinh viên. Nhóm bị ảnh hưởng là sinh viên khóa đầu vào từ năm 2022 đến 2024.

Trong thông báo hôm qua, trường cho biết đối tác là Đại học Johannes Gutenberg Mainz, Đức, thông báo chấm dứt hợp tác. Lý do là có những thay đổi trong quy định tổ chức kỳ thi quốc gia y khoa và chính sách hợp tác quốc tế của các đại học công lập Đức. Trường không cho biết chi tiết hơn.

Chương trình liên kết y khoa Việt - Đức được triển khai từ năm 2013, nhằm đào tạo bác sĩ theo chuẩn Đức với thời gian đào tạo 6,3 năm. Sau khi đỗ vào ngành Y khoa, những sinh viên có nguyện vọng và trình độ tiếng Anh tương đương IELTS 5.5 trở lên mới được tham gia. Trong 5 năm đầu, sinh viên học ở Việt Nam với học phí 115 triệu đồng mỗi học kỳ. Thời gian còn lại, họ thực hành tại các bệnh viện Đức.

Sinh viên được giảng dạy bằng ba ngôn ngữ Việt - Anh - Đức và phải trải qua 3 kỳ thi y khoa cấp quốc gia ở Đức (M1, M2, M3) do Viện Khảo thí Quốc gia về Y dược (IMPP) phụ trách.

Nếu đạt, họ được cấp bằng hai bằng bác sĩ đa khoa, của trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và trường Y khoa thuộc Đại học Johannes Gutenberg Mainz. Đây cũng là chương trình duy nhất ở Việt Nam hiện nay, sinh viên sau tốt nghiệp được cấp chứng chỉ hành nghề Y tại Đức.

Theo trường, đây là mô hình đào tạo bác sĩ tiên tiến, đầu ra đạt chuẩn châu Âu đầu tiên ở Việt Nam. Sau 12 năm, 97 bác sĩ đã tốt nghiệp.

Sinh viên chương trình y khoa Việt - Đức trong lễ tốt nghiệp tại Đức, ngày 6/6. Ảnh: PNTU

Cả nước hiện có 34 trường đào tạo ngành Y khoa, học phí phổ biến khoảng 31-80 triệu đồng mỗi năm. Một số ít có mức thu cao hơn, từ 100 đến 500 triệu đồng, do liên kết hoặc đào tạo theo chuẩn nước ngoài.

Để hành nghề hoặc theo học chuyên sâu về Y khoa ở các nước khác, sinh viên tốt nghiệp từ Việt Nam thường phải trải qua các khóa học, kỳ thi chuyển đổi bằng cấp.

