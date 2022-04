Đốt chồng hờ tử vong, lĩnh 9 năm tù

Vĩnh LongLê Thị Dung, 37 tuổi, bị tuyên phạt 9 năm tù về hành vi tạt xăng đốt chồng hờ tử vong vì nghi anh này có người khác.

Ngày 21/4, Dung, quê Thanh Hóa, bị TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên phạm tội Giết người theo khoản 2 Điều 123 Bộ luật Hình sự; buộc bồi thường cho gia đình nạn nhân hơn 150 triệu đồng.

Mức án được đưa ra sau khi HĐXX ghi nhận bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như: ăn năn hối cải, nạn nhân có một phần lỗi, được gia đình bị hại xin giảm nhẹ hình phạt...

Bị cáo Lê Thị Dung tại phiên toà. Ảnh: Bình Minh

Bản án xác định, từ cuối năm 2019, Dung sống như vợ chồng với người đàn ông 34 tuổi ở xã Tân Thành, huyện Bình Tân. Cả hai mở quán nhậu gần khu vực chợ Tân Thành.

Quá trình chung sống, Dung và anh này nhiều lần xảy ra mâu thuẫn do người đàn ông thường xuyên ăn nhậu, gọi điện cho phụ nữ khác. Dung từng bị chồng hờ đánh, gia đình phải can ngăn và công an xã lập biên bản sự việc.

Tối 12/9/2021, sau cuộc cự cãi, thấy chồng bỏ vào phòng nằm nói chuyện điện thoại với người phụ nữ khác, Dung nổi cơn ghen. Chị ta ra ngoài rút xăng từ xe máy, tạt lên người chồng hờ, bật lửa đốt. Khi nạn nhân bị lửa bao trùm, Dung cùng người nhà lao vào dập tắt, đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Tại tòa, Dung tỏ ra ăn năn, nhiều lần khóc, xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Bình Minh