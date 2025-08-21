Đốt 3 xe máy để 'giải tỏa căng thẳng'

Đồng NaiHuỳnh Văn Út khai, đi nhậu về thấy trong người căng thẳng nên châm lửa đốt 3 xe máy của người trong xóm đang để gần nhà anh ta.

Ngày 20/8, Út bị Công an Đồng Nai tạm giữ để điều tra hành vi Hủy hoại tài sản.

Theo điều tra, sáng ba hôm trước, 3 người đàn ông cùng ngụ xã Phước An chạy xe máy đến bến ghe thuộc ấp 2 (gần nhà Út) rồi ra đùng nuôi tôm cách đó 2 km chơi.

Ba xe máy bị Huỳnh Văn Út đốt. Ảnh: Thái Hà

Trưa hôm đó Út đi nhậu về, nằm nghỉ ở võng gần bến ghe, thấy 3 xe máy ở khu vực bãi đất trống nên nảy sinh ý định đốt. Nhìn xung quanh không có ai, anh ta lấy xăng trong một xe ra, châm lửa đốt rồi đi bộ về nhà.

Đến chiều, khi các chủ xe từ đùng nuôi tôm ra, phát hiện xe bị cháy rụi nên trình báo cảnh sát. Vào cuộc xác minh, Công an xã Phước An xác định Út là nghi can, mời lên làm việc. Út thừa nhận hành vi, khai lý do đốt xe là để "giải tỏa căng thẳng".

Phước Tuấn