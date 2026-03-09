Dosenbach-Ochsner triển khai 100 robot Exotec tại Thụy Sĩ

Thụy SĩNhà bán lẻ đồ thể thao Dosenbach-Ochsner lắp đặt hệ thống Skypod tại trung tâm logistics ở Luterbach, phục vụ gần 380 cửa hàng và thương mại điện tử.

Giải pháp robot có khả năng mở rộng này được thiết kế nhằm hiện đại hóa hoạt động hậu cần nội bộ (intralogistics) và thúc đẩy tự động hóa kho tại trung tâm logistics ở Luterbach, Tây Bắc Thụy Sĩ. Hệ thống hỗ trợ Dosenbach-Ochsner - thành viên của Deichmann Group (Đức) - đáp ứng các đợt tăng nhu cầu đột biến từ gần 380 cửa hàng trên toàn Thụy Sĩ, đồng thời mở rộng hoạt động thương mại điện tử.

Hệ thống băng chuyền tự động tại trung tâm logistics của Dosenbach-Ochsner ở Thụy Sĩ, hỗ trợ xử lý và phân phối đơn hàng cho mạng lưới cửa hàng và kênh thương mại điện tử. Ảnh: Dosenbach-Ochsner

Skypod được lựa chọn nhờ tính linh hoạt cao, có thể xử lý hiệu quả các giai đoạn cao điểm. Dự án được triển khai với sự hỗ trợ của Miebach Consulting Switzerland. Theo Exotec, hơn 100 robot Skypod hiện đã đi vào vận hành, cung ứng hàng hóa cho các trạm lấy và đóng gói từ khoảng 174.000 vị trí lưu trữ. Hệ thống được cho là đang vượt kỳ vọng ban đầu về hiệu suất.

Ông Gregor Oberfranz, Trưởng bộ phận logistics của Dosenbach-Ochsner AG, cho biết thương mại điện tử đặt ra yêu cầu hoàn toàn khác biệt so với mô hình bán lẻ truyền thống, đặc biệt khi phải xử lý các đợt tăng nhu cầu đột ngột trong thời gian ngắn. "Với Exotec, chúng tôi hoàn toàn có thể đáp ứng thách thức đó", ông nói.

Dosenbach-Ochsner AG là nhà bán lẻ giày dép và đồ thể thao lớn tại Thụy Sĩ, vận hành gần 380 cửa hàng trên toàn quốc. Doanh nghiệp cung cấp các thương hiệu quốc tế cùng nhãn hàng riêng, phục vụ phân khúc khách hàng đại chúng. Dosenbach-Ochsner là thành viên của Deichmann Group (Đức) – tập đoàn bán lẻ giày dép hàng đầu châu Âu. Bên cạnh hệ thống cửa hàng truyền thống, công ty đang đẩy mạnh phát triển kênh thương mại điện tử và tự động hóa logistics để đáp ứng nhu cầu mua sắm đa kênh.

Gia Hân (Theo Logistics Manager)