Dosenbach-Ochsner triển khai 100 robot Exotec tại Thụy Sĩ

Giải pháp robot có khả năng mở rộng này được thiết kế nhằm hiện đại hóa hoạt động hậu cần nội bộ (intralogistics) và thúc đẩy tự động hóa kho tại trung tâm logistics ở Luterbach, Tây Bắc Thụy Sĩ. Hệ thống hỗ trợ Dosenbach-Ochsner - thành viên của Deichmann Group (Đức) - đáp ứng các đợt tăng nhu cầu đột biến từ gần 380 cửa hàng trên toàn Thụy Sĩ, đồng thời mở rộng hoạt động thương mại điện tử.
Skypod được lựa chọn nhờ tính linh hoạt cao, có thể xử lý hiệu quả các giai đoạn cao điểm. Dự án được triển khai với sự hỗ trợ của Miebach Consulting Switzerland. Theo Exotec, hơn 100 robot Skypod hiện đã đi vào vận hành, cung ứng hàng hóa cho các trạm lấy và đóng gói từ khoảng 174.000 vị trí lưu trữ. Hệ thống được cho là đang vượt kỳ vọng ban đầu về hiệu suất.
Ông Gregor Oberfranz, Trưởng bộ phận logistics của Dosenbach-Ochsner AG, cho biết thương mại điện tử đặt ra yêu cầu hoàn toàn khác biệt so với mô hình bán lẻ truyền thống, đặc biệt khi phải xử lý các đợt tăng nhu cầu đột ngột trong thời gian ngắn. "Với Exotec, chúng tôi hoàn toàn có thể đáp ứng thách thức đó", ông nói.
Gia Hân (Theo Logistics Manager)