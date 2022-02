Dortmund thảm bại trong ngày thiếu Haaland

Chơi trên sân nhà nhưng Dortmund bị đội thứ ba Bayer Leverkusen đánh bại 2-5 ở vòng 21 Bundesliga, tối 6/2.

*Ghi bàn: Frimpong 16' (phản lưới), Tigges 89' - Akanji (10 phản lưới), Wirtz 20', Andrich 28', Tah 53', Diaby 87'.

Chiến thắng 3-2 của Bayern trước RB Leipzig khiến Dortmund rơi vào thế phải thắng Leverkusen nếu muốn tái lập khoảng cách sáu điểm với đội đầu bảng. Tuy nhiên, trong ngày chân sút chủ lực Erling Haaland ngồi ngoài vì chấn thương, hàng công Dortmund trở nên vô hại trong khi các hậu vệ liên tiếp mắc sai lầm.

Marco Reus và thủ thành Kobel tỏ ra chán nản sau một bàn thua của Dortmund. Ảnh: AFP.

Dortmund nhỉnh hơn ở hầu hết các thống kê. Họ kiểm soát bóng 65%, tung ra 14 pha dứt điểm so với 10 của đối thủ. Tuy nhiên, dù dứt điểm nhiều hơn, đội chủ nhà chỉ sút trúng đích sáu so bảy lần của Leverkusen. Các chỉ số khác như tỉ lệ chuyền chính xác, 84% so với 73%, hay số phạt góc, bảy so với sáu, Dortmund đều hơn.

Cơn ác mộng của đội chủ nhà bắt đầu khi Dan-Axel Zagadou chuyền vào chân Patrik Schick. Cú sút trong vòng cấm của tiền đạo đội khách không thể đánh bại thủ thành Gregor Kobel, nhưng trong nỗ lực băng về bọc lót, Manuel Akanji để bóng bật người anh rồi vào lưới.

Dortmund mất sáu phút để gỡ hòa. Từ pha đá phạt của Julian Brandt, đến lượt Jeremie Frimpong đánh đầu về lưới nhà khi kèm Thomas Meunier. Nhưng đó là tất cả những gì đoàn quân của Marco Rose làm được. Không lâu sau, trong một pha phản công bốn đánh ba, Karim Bellarabi chọc khe cho Florian Wirtz đánh bại Kobel trong pha đối mặt.

Cách biệt được Leverkusen nới rộng trước khi hiệp một kết thúc. Lần này, người lập công là tiền vệ Robert Andrich với pha đá phạt hàng rào kỹ thuật. Bị dẫn hai bàn, Rose rút Meunier khỏi sân, đưa Marius Wolf vào thay với ý đồ tăng cường sức tấn công ở cánh phải. Nhưng khi ý tưởng này chưa thành công, Dortmund thua thêm bàn nữa.

Từ một pha phạt góc, đón bóng bật ra sau tình huống tranh chấp của đồng đội, trung vệ Jonathan Tah tung cú vô-lê trái phá trong vòng cấm, khiến cả hàng thủ đội chủ nhà chỉ biết đứng nhìn.

Bị dẫn ba bàn ảnh hưởng đáng kể đến tâm lý của các cầu thủ chủ nhà. Rose bất lực trong việc vực dậy tinh thần cho học trò. Nhà cầm quân 45 ngậm ngùi chứng kiến đội nhà thua thêm bàn nữa. Tận dụng khoảng trống khi đối thủ dâng cao đội hình, Moussa Diaby khiến Kobel lần thứ năm vào lưới nhặt bóng sau đường căng ngang của Frimpong.

Dortmund gỡ một bàn sau đó hai phút. Nỗ lực của tiền đạo 17 tuổi Youssoufa Moukoko tạo điều kiện để Steffen Tigges đệm bóng vào lưới trống. Tuy nhiên, pha lập công này chẳng thể làm nguôi ngoai nỗi thất vọng của các CĐV chủ nhà có mặt trên sân Signal Iduna Park.

Với việc để Bayern nới rộng khoảng cách lên chín điểm, cơ hội cạnh tranh chức vô địch của Dortmund hẹp dần. Vòng tiếp theo, họ làm khách trên sân Union Berlin vào tối 13/2. Trong khi đó, Leverkusen chỉ còn kém Dortmund năm điểm và sẽ tiếp Stuttgart vào tối 12/2.

Danh sách thi đấu

Dortmund: Kobel, Meunier (Wolf 46'), Akanji, Zagadou, Guerreiro, Brandt, Dahoud, Bellingham, Reus (Tigges 84'), Malen (Moukoko 79'), Hazard (Reyna 60').

Leverkusen: Grill, Bakker, Hincapie, Tah, Frimpong (Fosu-Mensah 88'), Demirbay, Andrich, Bellarabi (Kossounou 68'), Wirtz (Aranguiz 81'), Diaby (Adli 88'), Schick (Alario 81').

Vĩnh San