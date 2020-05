Dortmund - Schalke: Trận derby đầy máu lửa và chất thơ

Hôm nay 16/5, Bundesliga tái xuất sau Covid-19. Và thật trùng hợp, cho sự kiện đặc biệt này là trận đấu máu lửa bậc nhất nước Đức: trận derby vùng Ruhr giữa Dortmund và Schalke 04.

Một ngày mùa Đông lạnh lẽo năm 2010, khi Bundesliga đang chìm trong kỳ nghỉ giữa mùa, mái che của Veltins Arena phủ đầy tuyết trắng và cần dọn dẹp trước khi nó có thể sập xuống. Một người công nhân dọn tuyết đã leo lên mái, mang theo một lá cờ in sắc vàng - đen của Dortmund. Anh ta treo lá cờ đó trên mái sân Veltin, và khiến CLB Schalke nổi điên.

Ban lãnh đạo của Schalke tức tối trên báo chí: "Trò đùa lố bịch tột độ. Chúng tôi cần quét dọn chứ không cần treo cờ". Anh công nhân kia, một CĐV Dortmund rõ ràng, đã bị tấn công trên mạng, bị cấm đến sân Veltins trọn đời.

Nhưng có hề gì, anh ta đã cắm lá cờ mà bố mình - một CĐV suốt đời của Dortmund - đã tặng trong ngày đầu con trai bập bẹ tiếng "Borussia Dortmund". Hành động của anh ta là điên rồ nhưng quá lãng mạn phải không, bởi mấy ai có thể ngạo nghễ tại sào huyệt đại kình địch như thế?

Những trận đấu giữa Dortmund và Schalke luôn đẫm đầy sự cuồng nhiệt và màu sắc đặc trưng của hai CLB.

Gần 100 năm, một trận Derby

Vùng Ruhr, hay còn gọi là vùng North-Rhine Wesfalia, vốn là mảnh đất quan trọng trong lãnh địa của Đế quốc Phổ xa xưa. Đây là vùng công nghiệp nặng trung tâm của nước Đức hiện đại với các sản phẩm chủ lực như khai thác than, khoáng sản và luyện kim...

Cũng giống như các vùng công nghiệp khác ở châu Âu như Liverpool, Manchester, Turino, Marseille... nền bóng đá ở vùng công nghiệp Ruhr cũng rất phát triển, để đối chọi với thứ bóng đá thủ đô, vốn thuộc giới nhà giàu, có đẳng cấp xã hội cao hơn giai cấp công nhân, thợ thuyền.

Nhưng chính vì bóng đá phát triển nên ở một khu rừng vùng Ruhr đã xuất hiện hai mãnh hổ Borussia Dortmund và Schalke 04, và họ đã tạo nên một trận derby máu lửa và đẹp đẽ bậc nhất Bundesliga từ những năm 1930.

Một sự thật hiển nhiên, với Dortmund và Schalke, mỗi mùa giải, họ chỉ có hai mục tiêu lớn là đoạt Mâm Bạc Bundesliga và giành chiến thắng trong mọi trận Revierderby. Xong rồi, mới đến mục tiêu thứ ba là vô địch Champions League - thứ mục tiêu hầu như chỉ có trong ảo tưởng.

Trải qua gần 100 năm lịch sử, Revierderby đã chứng kiến vô số buồn vui của thua thắng giao tranh, cùng rất nhiều cảm xúc bi tráng, uy phong, lãng mạn và tuyệt vọng tận cùng. Mỗi trận Revierderby đều được nhập cuộc như thể đó là trận chung kết World Cup hay trận đấu thắng sống, thua chết vậy.

Cần nói thêm rằng, vùng Ruhr cũng là nơi mà người dân sống chân thật và cuồng nhiệt nhất nước Đức. Do đó, tình yêu và sự thù hận luôn được đẩy lên ngưỡng kịch trần, khiến cho trận Revierderby luôn toả hơi nóng ngùn ngụt như Hoả Diệm Sơn vĩnh hằng chứ không thể nguội lạnh. Thế nhân đã chứng kiến bao nhiêu câu chuyện kỳ lạ quanh trận derby này.

Schalke xuất hiện sớm hơn Dortmund chừng 5 năm (1904 so với 1909), thế nên họ đã đắc lợi ở vị trí chiếu trên trong suốt thập kỷ 1930 và 1940. Phải đến sau giai đoạn này, Dortmund mới dần mạnh lên và lật ngược lại thế cờ. Bị kìm nén lâu như vậy, Dortmund đã có những trò điên rồ như thể Balotelli lật áo "Why Always Me?" để giúp Man City hạ nhục Man Utd năm nào vậy.

Ví dụ như trận Revierderby diễn ra vào tháng 9/1964, khi Dortmund chọc thủng lưới Schalke tới sáu lần ngay trong hiệp một. Quá vui mừng với những thành tựu này và để trêu ngươi kình địch, các cầu thủ Dortmund đã mở sâm-panh ăn mừng ngay trong giờ nghỉ, trước mặt những cầu thủ áo trắng - xanh.

Cũng may, không có ai bên phía Schalke nổi điên để lao vào đập cổ chai, ăn thua đủ. Và cũng may rằng, trong hiệp hai, Schalke không gỡ nổi sáu bàn thua để biến màn ăn mừng của Dortmund trở thành trò hề dành cho những kẻ cười sớm. Họ chỉ gỡ được hai bàn.

Một trận Revierderby đáng nhớ khác diễn ra vào tháng 9/1969 tại Dortmund. Sau khi Schalke ghi bàn vươn lên dẫn điểm, các CĐV đội khách đã tràn xuống sân ăn mừng. Để ổn định trật tự, Ban tổ chức sân đã sử dụng chó béc-giê Đức thuần chủng đã được huấn luyện vào dẹp loạn. Kỳ lạ là chó nghiệp vụ của Dortmund được huấn luyện kiểu gì, hay đội quản chó ra lệnh gì mà những con chó chăn cừu lừng lững, răng sắc như dao cứ nhè các cầu thủ Schalke mà tợp, chứ không phải các CĐV gây rối.

Hậu quả là hậu vệ Friedel Rausch bị mất một miếng thịt mông và buộc phải nhập viện cấp cứu. Đội chủ nhà Dortmund sau đó đã bồi thường cho Rausch 300 mark nhưng không hề đưa ra một lời xin lỗi hay giải thích gì. Chính điều này khiến CLB Schalke bất bình.

Trong lần tiếp đón Dortmund sau đó, Chủ tịch Schalke là Guenter Siebert đã mượn một chú sư tử từ rạp xiếc, dắt nó ra chào đội khách ngay trước thời điểm bắt đầu trận đấu với mục đích không gì khác là để dọa nạt địch thủ. Cũng may, ông ta chưa điên đến độ xua sư tử vào xơi mông cầu thủ Dortmund để báo thù.

Năm 2010, Kevin Grosskreutz, một cầu thủ Dortmund thù ghét Schalke cay đắng, đã có những phát biểu mang tính nhục mạ Schalke khi ví đội bóng thành Gelsenkirchen là "lũ giòi bọ ghê tởm". Anh ta còn tuyên bố sẽ từ con mặt con trai nếu như nó hâm mộ Schalke.

Các cầu thủ Schalke ăn mừng như thể vô địch với các CĐV nhà, sau khi đánh bại Dortmund 2-0 trong một trận đấu năm 2018. Ảnh: Alamy.

Mức độ điên rồ và điên tiết cứ thế được gia tăng sau mỗi lần chạm trán, khiến trận Revierderby ngày càng được phủ dày bằng những lớp thù hận ngùn ngụt. Chúng ta luôn chứng kiến những sự quá khích ở trận derby này, một điều khá ngạc nhiên trong bóng đá châu Âu, cho dù nó vẫn kém xa trận Clasico giữa Boca Juniors và Rivers Plate ở Argentina.

Thái độ và hành động quá khích của hai CLB, hai lực lượng CĐV liên tục bơm dầu vào khiến cho ngọn lửa thù địch luôn hừng hực cháy. Đối với CĐV Schalke và Dortmund, họ luôn đếm ngược để chờ đợi ngày hai đội gặp nhau. Bởi mỗi trận Revierderby đều đồng nghĩa với màn giao đấu cả dưới sân lẫn trên khán đài.

Lực lượng cảnh sát luôn được huy động tối đa nhưng điều này vẫn không thể hạn chế được những sự cố đáng tiếc. Ở những trận gần đây, những va chạm giữa CĐV hai đội xảy ra như cơm bữa. Khi thì ngay bên ngoài SVĐ, lúc thì ở quảng trường, ga tàu điện, lúc lại ở sân bay... hễ bất kỳ nơi nào có sự hiện diện của CĐV hai đội là những xung đột đều có thể xảy ra. Gậy, đá và dao đã được sử dụng để chứng tỏ tình yêu và lòng hâm mộ buộc cảnh sát phải tăng mức độ đề phòng và trấn áp.

Walter Mehring, một CĐV Schalke đang sống và làm việc tại Dortmund cho biết để vào được sân Signal Iduna Park cổ vũ là cả một hành trình đầy gian nan và mạo hiểm.

Đối với các nhóm CĐV đến từ Gelsenkirchen, họ được cảnh sát áp tải vào tận chỗ ngồi và ra đến chỗ lấy xe. Còn với các CĐV độc lập, ví dụ như trường hợp của Mehring, anh phải đội lốt là CĐV Dortmund để vào sát sân bóng rồi biến chiếc áo vàng – đen thành rẻ lau giày hay lau chỗ ngồi.

Chính những xung đột luôn tiềm ẩn ở những trận Revierderby khiến ban tổ chức cả Veltins Arena và Signal Iduna Park liên tục thay nhau tăng giá vé vào sân đối với các CĐV đội khách nhưng điều đó vẫn không thể ngăn cản họ theo chân và cổ vũ cho đội nhà.

Như ở phần đầu câu chuyện kể về anh công nhân dọn tuyết, thì thực tế anh ta không đơn độc. Còn có một CĐV Dortmund đóng giả làm CĐV Schalke để chụp một tấm hình với HLV Slomka, trong lúc mặc chiếc áo in dòng chữ "Scheiss Schalke" nhưng ông Slomka không biết. "Scheiss" chính là từ chửi tục trong tiếng Đức.

Một trận Revierderby lạ lùng

Cựu cầu thủ Sebastian Kehl đã treo giày 5 năm nhưng vẫn hoạt động tại đội bóng cũ Dortmund, ở cương vị phụ trách bộ phận y tế. Ông đang thực hiện các giao thức kiểm soát y tế nghiêm ngặt gồm 51 trang do Ban tổ chức Bundesliga lập ra để giảm thiểu nguy cơ nhiễm nCoV khi bóng đá trở lại.

Trận Revierderby mở màn cho Bundesliga vòng này cũng là trận đấu đánh dấu sự trở lại của bóng đá đỉnh cao châu Âu sau hơn hai tháng đình trệ. Nó cũng là màn thử thách đầu tiên của Kehl với chủng virus đang khủng bố cả hành tinh này.

Và lần đầu tiên, một trận Revierderby cũng sẽ diễn ra trên một sân Signal Iduna Park trống rỗng. Lần đầu tiên trong lịch sử gần 100 năm, lực lượng anh ninh không được triệu tập để canh gác hai nhóm CĐV đầy thù hận lẫn nhau.

Do ảnh hưởng của Covid-19, trận đấu giữa Dortmund và Schalke sẽ vắng lặng khán giả. Nhưng sự hấp dẫn không vì thế mà thuyên giảm vì tính chất đối đầu lịch sửa giữa họ đã kéo dài hàng trăm năm.

Không chỉ có thế, sự kỳ lạ còn nằm ở nhiều yếu tố khác. Các cầu thủ đội chủ nhà Dortmund và đội khách Schalke đã quen với việc được xét nghiệm virus hai lần một tuần. Hàng ngày, toàn đội được đo nhiệt độ và tình trạng sức khỏe được lưu và theo dõi bởi một ứng dụng đặc biệt, do cầu thủ tự thực hiện vào mỗi buổi sáng.

Cầu thủ cũng phải báo cáo từng điểm bất thường dù là nhỏ nhất và được cách ly ngay lập tức để tiến hành xét nghiệm và cắt đứt nguồn nguy cơ cho người khác. Khối lượng công việc này đã khiến chế độ bóng đá thời Covid-19 trở thành một thử thách thực sự với các cầu thủ, thành phần Ban huấn luyện...

Hôm thứ Tư vừa qua, toàn đội Dortmund đã đi từ khách sạn cách ly của họ đến Signal Iduna Park để tập luyện các yêu cầu hành xử theo giao thức chống dịch bệnh. Họ sẽ không đứng túm tụm với nhau, không bắt tay hay ôm hôn khi ghi bàn, không đập tay khi vào thay người...

Tất nhiên, trước đó, Dortmund đã phải mời các bác sĩ tâm lý đến để giúp các cầu thủ giải toả bức xúc, căng thẳng bởi họ bị rơi tõm vào một thế giới hoàn toàn khác. Kết quả là các cầu thủ đã cảm thấy an toàn, tự tin vào việc trở lại sân cỏ, kể cả những người vừa mới có con như Thorgan Hazard và Manuel Akanji.

Song, đến tận lúc này, chúng ta vẫn không thể biết chắc được các cầu thủ sẽ cảm thấy như thế nào và thi đấu ra sao trong một trận Revierderby "im lặng như nhà xác bệnh viện".

Bởi các cầu thủ của hai bên đã quen với việc thi đấu trong không gian ầm ĩ với những tiếng hô "Wir leben dich – Chúng ta mãi bên nhau" đối với CĐV Schalke hay "Echte Liebe - Yêu Là Yêu Đích Thực" của các CĐV Dortmund hoặc những tiếng chửi thề nhằm vào cầu thủ và CĐV đối thủ.

Nhưng dù thế nào, trái bóng cũng sẽ lăn, như một lời tuyên bố mạnh mẽ của người Đức trước bóng ma hung hiểm của đại dịch. Trái bóng sẽ phải lăn để xoa dịu nỗi lo lắng của toàn châu Âu, trong những cặp mắt theo dõi chăm chú của Ban tổ chức Ngoại hạng Anh, La Liga hay Serie A.

Chính vì thế, cho dù không phải là trận derby lừng lẫy nhất thế giới, và chỉ nổi tiếng trong khuôn khổ Bundesliga, nhưng giờ đây, trận Revierderby của ngày 16/5/2020 sẽ trở thành trận derby lịch sử, mở ra một chương mới của bóng đá mà chúng ta sẽ phải nắn nót viết hoa:

BÓNG ĐÁ KỶ NGUYÊN SAU COVID-19

REVIERDERBY: DORTMUND – SCHALKE 04

SÂN: SIGNAL IDUNA PARK

NGÀY: 16/5/2020

KẾT QUẢ: CHIẾN THẮNG VIRUS CORONA

