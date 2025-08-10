Dortmund hạn chế mua sắm vì sửa bếp

ĐứcHè này, Dortmund mới tuyển mộ một tân binh - Jobe Bellingham từ Sunderland - vì ngân sách bị cắt giảm đáng kể để nâng cấp khu bếp tại sân Signal Iduna Park.

Theo báo Đức Bild, sau cuộc kiểm tra vệ sinh hồi năm ngoái, khu bếp của sân nhà Dortmund bị đánh giá là "lỗi thời và không được phép sử dụng" theo quy định mới.

Khu vực ăn uống trong sân Signal Iduna Park. Ảnh: Dortmund

Đây là khu vực phục vụ hàng chục nghìn suất ăn, từ cầu thủ, nhân viên tới khán giả VIP. Vì thế, ban lãnh đạo Dortmund buộc phải chi tới 13 triệu USD - tương đương 20% ngân sách - để cải tạo toàn bộ.

Công trình này không chỉ đơn thuần là thay thiết bị nấu nướng. Dortmund phải nâng cấp toàn bộ hệ thống thông gió, kho bảo quản thực phẩm, bếp nấu công nghiệp, lối thoát hiểm và khu rửa, để đáp ứng tiêu chuẩn an toàn vệ sinh của liên đoàn bóng đá và cơ quan y tế địa phương.

Toàn bộ công việc cải tạo này diễn ra ngay trong mùa hè, song song với giai đoạn chuẩn bị lực lượng cho mùa giải mới, khiến quỹ chuyển nhượng bị bóp nghẹt. Dortmund mới tuyển mộ một tân binh, là Jobe Bellingham - em trai của tiền vệ nổi tiếng Jude Bellingham, tuyển thủ Anh đang khoác áo Real Madrid.

Anh em Bellingham vốn trưởng thành từ lò đào tạo Birmingham. Năm 2023, trong khi Jude chuyển tới Real, Jobe chọn gia nhập Sunderland. Hè năm nay, tiền vệ sinh năm 2005 chia tay Sunderland để tới Dortmund với tổng phí 43 triệu USD, trở thành bản hợp đồng bán đắt giá nhất lịch sử CLB nước Anh.

Jobe Bellingham (phải) tranh bóng với Sergio Ramos trong trận Dortmund thắng Monterrey 2-1 ở vòng 1/8 FIFA Club World Cup ở Atlanta, Mỹ ngày 1/7/2025. Ảnh: AP

Dortmund dành toàn bộ ngân sách để tuyển mộ Jobe Bellingham và cải tạo khu bếp, khiến các kế hoạch bổ sung lực lượng khác phải tạm gác lại. Để có thêm ngân sách, đại diện Bundesliga đang tìm cách bán bớt những cầu thủ hưởng lương cao nhưng không còn giữ vai trò chủ chốt, gồm trung vệ Niklas Sule và tiền vệ công Julian Brandt.

Trước đó, tình hình tài chính eo hẹp cũng khiến Dortmund phải bán Jamie Bynoe-Gittens cho Chelsea với giá 75 triệu USD.

Trong giai đoạn tiền mùa giải, Dortmund lần lượt thắng Sportfreunde Siegen 8-1, Lille 3-2 và sẽ đá trận giao hữu cuối gặp Juventus hôm nay 10/8. Đội bóng của Niko Kovac sẽ mở màn mùa giải bằng trận gặp CLB hạng dưới Rot-Weiss Essen ở vòng một Cup Đức ngày 18/8.

Hồng Duy (theo Marca)