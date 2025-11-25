Doppelherz lan tỏa tinh thần thể thao kiểu Đức tại Việt Nam

Thương hiệu chăm sóc sức khỏe của Đức hợp tác Bayern Munich mở chiến dịch thúc đẩy lối sống năng động, cân bằng, khi mở rộng hoạt động tại Việt Nam.

Thể thao và vận động ngày càng trở thành một phần trong đời sống người Việt. Việc duy trì phong độ thể chất và tinh thần còn trở thành mục tiêu của nhiều người ở mọi độ tuổi. Nắm bắt xu hướng này, Doppelherz - thương hiệu chăm sóc sức khỏe từ Đức, khởi động chiến dịch hợp tác cùng FC Bayern, mang tinh thần thể thao kiểu Đức đến gần hơn với cộng đồng Việt Nam.

Doppelherz có lịch sử hơn 125 năm hoạt động. Trong khi đó FC Bayern là câu lạc bộ bóng đá hàng đầu thế giới, giàu truyền thống bậc nhất nước Đức. Chiến dịch lần này truyền tải thông điệp "Năng lượng bền bỉ cho hành trình vận động", hướng đến việc cung cấp giải pháp dinh dưỡng phù hợp với từng nhóm người dùng, từ giới trẻ năng động, nhân viên văn phòng cho tới người trung niên.

Doppelherz hợp tác với FC Bayern Munich. Ảnh: Doppelherz

Doppelherz kỳ vọng có thể giúp người Việt duy trì thể lực ổn định, tận hưởng lợi ích của vận động và lan tỏa tinh thần sống khỏe. Đại diện thương hiệu cho biết, hợp tác với FC Bayern mang đến cảm hứng thể thao, truyền tải các giá trị cốt lõi của tinh thần Đức: tính kỷ luật, sự bền bỉ và tư duy khoa học. "Đây cũng chính là triết lý mà Doppelherz theo đuổi - chăm sóc sức khỏe không chỉ cho hiện tại, mà còn tạo nền tảng vững bền cho tương lai", đại diện thương hiệu nói.

Đại diện thương hiệu cho biết thêm những năm gần đây, thể thao trở thành thói quen phổ biến. Hình ảnh nhóm bạn trẻ chạy quanh hồ vào sáng sớm, lớp yoga buổi tối hay các giải chạy phong trào quy mô lớn cho thấy tinh thần vận động đã lan tỏa mạnh mẽ. "Người trẻ, giới văn phòng và nhóm trung niên cũng tìm đến thể thao để cân bằng sức khỏe và giảm áp lực công việc", đại diện thương hiệu nhận định.

Tuy nhiên, việc duy trì phong độ ổn định không phải lúc nào cũng dễ dàng. Nhịp sống nhanh, thiếu ngủ, chế độ ăn uống chưa hợp lý khiến nhiều người cảm thấy mệt mỏi, giảm sức bền khi luyện tập. Khảo sát gần đây của đơn vị cho thấy hơn một nửa số người tham gia từng bỏ dở kế hoạch rèn luyện vì thiếu năng lượng. Từ thực tế đó, xu hướng kết hợp vận động với chế độ dinh dưỡng khoa học đang ngày càng được quan tâm. Việc bổ sung vitamin, khoáng chất và các dưỡng chất thiết yếu được xem là nền tảng giúp duy trì sức bền và cải thiện thể lực bền vững.

Đơn vị cam kết gắn bó lâu dài với cộng đồng Việt Nam, đồng hành trên hành trình xây dựng lối sống khỏe mạnh, tích cực và đầy cảm hứng.

Hoài Phương