Dớp 2% giây khiến Anh lỡ hai HC vàng bơi Olympic Paris 2024

Matt Richards và Adam Peaty đều hụt HC vàng vì thua các đối thủ 0,02 giây ở 200m tự do nam và 100m ếch nam tại Olympic Paris 2024 ngày 29/7.

Richards chỉ đạt thành tích nhanh thứ bảy ở vòng loại, nhưng luôn nằm trong nhóm dẫn đầu ở chung kết tối 29/7. Kình ngư Anh đua tranh quyết liệt với David Popovici trong 50m cuối và về đích với 1 phút 44 giây 74.

Richards sau khi hoàn thành phần thi chung kết 200m tự do nam Olympic Paris 2024 ngày 29/7. Ảnh: PA

Popovici, 19 tuổi người Romania, giành HC vàng với 1 phút 44 giây 72, tức chỉ nhanh hơn Richards 0,02 giây. HC đồng thuộc về Luke Hobson của Mỹ với 1 phút 44 giây 79, trong khi Duncan Scott - kình ngư Anh giành HC bạc tại Toyko 2020 - chỉ đứng thứ tư.

"Tôi nghĩ mình đã vô địch, cảm giác như tôi đã về đích trước", Richards nói với BBC. "Nhưng thời gian nói khác. Đây không phải là môn thể thao để tranh luận, bởi mọi thứ rõ ràng như màu đen và trắng. Đó là điều tôi phải cải thiện và đảm bảo điều đó sẽ không xảy ra nữa. Tôi không nước rút tốt. Sẽ là dối trá nếu tôi nói mình thi đấu tốt, và phải tiếp tục cải thiện".

Ở nội dung 100m ếch nam trước đó, kình ngư Anh Adam Peaty chạm đích thứ hai với 59 giây 5, kém Nicolo Martinenghi của Italy 0,02 giây. Kết quả này khiến Peaty - nhà vô địch 100m ếch nam tại Rio 2016, Tokyo 2020 - không thể thực hiện hóa tham vọng trở thành kình ngư đầu tiên giành ba HC vang cá nhân liên tiếp tại ba kỳ Olympic từ sau huyền Michael Phelps.

Peaty tiếc nuối khi hụt HC vàng Olympic Paris 2024 với chỉ 0,02 giây chậm hơn người về nhất. Ảnh: AFP

Khi được hỏi việc anh và Peaty cùng lỡ HC vàng Olympic Paris 2024 vì 2% giây có phải là "dớp buồn" hay không, Richards đáp: "Có vẻ như vậy". Nhưng kình ngư 21 tuổi không quá thất vọng khi giành huy chương cá nhân đầu tiên tại Thế vận hội.

Richards là thành viên tuyển Anh, cùng James Guy, Duncan Scott, Tom Dean, giành HC vàng nội dung tiếp sức 4x200m tại Toyko 2020. Đây là HC vàng đầu tiên cảu Anh ở nội dung này tại Thế vận hội kể từ năm 1908.

Năm 2023, Richards giành HC vàng 200m tự do tại Giải vô địch bơi lội của Anh, HC vàng 200m tự do và tiếp sức tự do 4x200m tại Giải vô địch thể thao thế giới tại Nhật Bản.

Tại Paris 2024, Richards còn thi đấu nội dung 100m tự do và 4x100m tiếp sức tự do.

Hồng Duy