DOOH hỗ trợ doanh nghiệp bất động sản tiếp cận khách tiềm năng

Nhờ phủ sóng liên tục tại các tuyến giao thông huyết mạch, quảng cáo kỹ thuật số ngoài trời (DOOH) giúp doanh nghiệp bất động sản hút khách hàng tiềm năng.

Bộ Xây dựng ghi nhận thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn phục hồi sau hai năm trầm lắng, nhưng chưa đồng đều. Các dự án thanh khoản tốt chủ yếu từ chủ đầu tư có tiềm lực, hiểu sâu nhu cầu khách hàng và lên chiến lược truyền thông hiệu quả, khéo tạo dựng niềm tin từ chặng đầu.

Trong bối cảnh người mua ngày càng chủ động tìm hiểu, so sánh thông tin qua nhiều kênh, DOOH được định vị là "điểm chạm" chiến lược. Khác với hình thức quảng bá truyền thống, quảng cáo kỹ thuật số ngoài vừa tận dụng hiệu quả hiển thị thụ động tại khu vực có lưu lượng giao thông cao, vừa cho phép cập nhật nội dung linh hoạt theo thời gian thực, địa điểm cụ thể hoặc tiến độ bán hàng.

Nhiều "ông lớn" ngành địa ốc chi mạnh tay cho DOOH. Bizman

Theo khảo sát từ Nielsen, tích hợp DOOH vào hệ sinh thái truyền thông có thể tăng 2,5 lần mức độ chú ý và nâng tỷ lệ ghi nhớ thương hiệu tới 38%. Đó cũng là lý do giải pháp này ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong ngân sách quảng bá bất động sản tại thị trường phát triển như Anh, Hàn Quốc, Singapore.

Với đặc thù ngành đề cao yếu tố cảm xúc và uy tín, sự hiện diện đồng bộ của hình ảnh dự án tại các vị trí "vàng" như sân bay, trung tâm đô thị không chỉ nâng tầm thương hiệu, mà còn tạo dựng niềm tin, thúc đẩy khách chủ động tiếp cận và đưa ra quyết định.

Trước yêu cầu đổi mới cách tiếp cận người mua trong bối cảnh thị trường chuyển dịch mạnh mẽ, Bizman Media đang phát huy vai trò như đối tác chiến lược, cung cấp hệ thống DOOH quy mô lớn, đáp ứng yêu cầu nhận diện liên tục, đồng bộ và hiệu quả của ngành bất động sản.

Màn hình LED kích thước lớn tạo ấn tượng thị giác tại cảng HKQT Đà Nẵng. Ảnh: Bizman

Hiện Bizman Media triển khai hệ thống LED tại cảng hàng không quốc tế trên toàn quốc và nút giao sầm uất tại nhiều thành phố lớn, hình thành mạng lưới hiển thị liền mạch. Ngoài ra, đơn vị còn vận hành hệ ba màn hình Skyled nổi bật ven sông Sài Gòn, TP HCM và 80 hệ thống LED tại tuyến đường Võ Nguyên Giáp (đoạn cảng HKQT Nội Bài, Hà Nội).

"Nhờ tần suất phát sóng dày đặc cùng công nghệ trình chiếu mới, hệ thống cho phép thương hiệu tiếp cận trực tiếp dòng phương tiện di chuyển mỗi ngày, phủ rộng nhóm có nhu cầu tiêu dùng cao như du khách, doanh nhân, cư dân đô thị", đại diện đơn vị nói.

Thế mạnh của doanh nghiệp nằm ở khả năng vận hành linh hoạt. Cụ thể, các doanh nghiệp đối tác có thể đồng bộ hoặc thay đổi nội dung trên nhiều màn hình, tạo chuỗi ảnh sinh động, nổi bật và khó bị bỏ qua giữa nhịp sống sôi động.

Hệ thống DOOH đồng bộ cho hiệu quả thị giác nhân đôi. Ảnh: Bizman

Với kinh nghiệm triển khai nhiều chiến dịch truyền thông quy mô trong lĩnh vực bất động sản, Bizman Media vừa cung cấp nền tảng hiển thị, vừa tư vấn giải pháp tổng thể, hỗ trợ thương hiệu tối ưu hiệu quả lẫn ngân sách.

"Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, chúng tôi vận hành hệ thống DOOH đồng bộ, linh hoạt, biến nó thành 'chìa khóa vàng' để các công ty địa ốc khẳng định vị thế, tạo lợi thế cạnh tranh trong kỷ nguyên số", đại diện Bizman Media nói thêm.

Đông Vệ