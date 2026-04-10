Donnarumma tổn thương vì tin Italy 'vòi' tiền thưởng World Cup

ItalyThủ môn Gianluigi Donnarumma khẳng định không cầu thủ nào đòi tiền thưởng trước chung kết play-off World Cup, đồng thời tiếc nuối khi ba nhân vật quan trọng của bóng đá Italy cùng từ chức.

Trong cuộc phỏng vấn với Sky Sport, Donnarumma - đeo băng đội trưởng Italy ở chiến dịch play-off World Cup 2026 - lần đầu lên tiếng về một trong những giai đoạn u ám nhất lịch sử đội tuyển.

Đầu tiên là tin đồn liên quan đến việc một số thành viên tuyển Italy được cho đã dò hỏi LĐBĐ nước này (FIGC) về khoản tiền thưởng 345.000 USD ngay trước trận tranh vé vớt gặp Bosnia & Herzegovina.

Donnarumma cho biết anh bị tổn thương bởi tin đồn này. "Điều khiến tôi đau lòng nhất là những gì bị lan truyền", anh nói. "Với tư cách đội trưởng, tôi chưa từng yêu cầu đội tuyển quốc gia một euro nào. Như mọi giải đấu khác, cầu thủ sẽ nhận phần thưởng nếu đạt mục tiêu. Và mục tiêu của chúng tôi là dự World Cup, nhưng điều đó đã không xảy ra".

Gianluigi Donnarumma rời sân sau Italy thua Bosnia & Herzegovina ở trận chung kết play-off World Cup 2026 trên sân Bilino Polje, Zenica, Bosnia ngày 31/3/2026. Ảnh: AP

Thủ môn 27 tuổi nhấn mạnh không có bất kỳ yêu cầu nào gửi tới liên đoàn, coi đây là thông tin sai lệch làm ảnh hưởng tới hình ảnh tập thể trong thời điểm nhạy cảm. "Tôi bị tổn thương nhiều hơn bởi những lời bình luận hơn bất cứ điều gì khác", anh nói thêm.

Donnarumma cũng tiếc nuối khi Chủ tịch FIGC Gabriele Gravina, trưởng đoàn ĐTQG Gianluigi Buffon và HLV trưởng Gennaro Gattuso lần lượt từ chức sau thất bại tại Zenica. Anh cho biết có mối quan hệ tốt đẹp với cả ba và cảm thấy đội tuyển phần nào có trách nhiệm với những diễn biến tiêu cực.

"Chúng tôi trên hết cảm thấy có lỗi với họ. Điều này là tự nhiên, khi bạn cảm thấy mình có trách nhiệm với những gì đang xảy ra. Nhưng tôi muốn cảm ơn HLV, Chủ tịch và Buffon vì những đóng góp quan trọng", Donnarumma bày tỏ.

Dù trải qua cú sốc lớn khi lỡ World Cup lần thứ ba liên tiếp, thủ quân tuyển Italy vẫn kêu gọi nhìn nhận toàn diện hơn. Anh nhắc lại chức vô địch Euro 2020 và chuỗi trận ấn tượng trước đó như những thành tựu không thể xem nhẹ. "Không phải mọi thứ đều đáng bị phủ nhận", anh nhấn mạnh.

Donnarumma thừa nhận những ngày đầu sau thất bại là khoảng thời gian nặng nề, nhưng vẫn vững niềm tin Italy có thể trở lại mạnh mẽ. "Hai ngày đầu thực sự rất khó khăn. Tôi mất thời gian để chấp nhận, nhưng sự thật là bạn phải bắt đầu lại, tiến lên và phản ứng", anh chia sẻ. "Rất khó khăn, nhưng chúng tôi phải tiến lên với sự quyết tâm và niềm tin rằng Italy sẽ trở lại, sẽ vĩ đại trở lại".

HLV Antonio Conte, từng dẫn dắt tuyển Italy giai đoạn 2014-2016, là ứng viên số một thay thế Gennaro Gattuso. Ảnh: Reuters

Sau khi mất vé dự World Cup 2026, thượng tầng bóng đá Italy đang bước vào giai đoạn chuyển giao với cuộc đua cho vị trí Chủ tịch Liên đoàn. Theo truyền thông Italy, Giovanni Malago và Giancarlo Abete là hai ứng viên hàng đầu, dù chưa chính thức xác nhận tranh cử. Một số huyền thoại như Paolo Maldini, Alessandro Del Piero và Demetrio Albertini cũng được đồn đoán có thể tham gia.

Ở vị trí HLV trưởng đội tuyển, Antonio Conte nổi lên là ứng viên số một. Hợp đồng của Conte với Napoli còn thời hạn đến năm 2027, nhưng Chủ tịch Aurelio De Laurentiis được cho là sẵn sàng để ông dẫn dắt đội tuyển quốc gia nếu có đề nghị phù hợp. Ngoài ra, Roberto Mancini và Massimiliano Allegri được xem là những phương án thay thế Gattuso.

Hồng Duy (theo Football Italy)