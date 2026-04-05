Tuyển thủ Italy 'vòi tiền' trước chung kết play-off World Cup 2026

Trước thềm trận tranh vé vớt gặp Bosnia & Herzegovina, một số thành viên tuyển Italy được cho đã dò hỏi LĐBĐ nước này (FIGC) về khoản tiền thưởng 345.000 USD.

Báo La Repubblica (Italy) tiết lộ rằng tiền thưởng từ FIGC cho việc vượt qua vòng loại World Cup 2026 đã trở chủ đề bao trùm trong phòng thay đồ, trước trận chung kết play-off sinh tử với Bosnia. Theo đó, thay vì cảm giác phấn khích hay căng thẳng tích cực, chỉ là sự bồn chồn. Và rồi, một nhóm tuyển thủ Italy bắt đầu dò hỏi thông tin về sự tồn tại của một khoản thưởng nóng trong trường hợp vượt qua Bosnia.

Con số được đưa ra thảo luận rơi vào khoảng 345.000 USD, chia đều cho cả 28 cầu thủ được triệu tập, tức mỗi người nhận về hơn 12.000 USD. Các học trò của Gennaro Gattuso đã mang chuyện này trao đổi với một vài thành viên trong ban huấn luyện, những người gần gũi nhất với họ. "Đó là một động thái rõ ràng không hợp thời điểm và thiếu tế nhị", báo La Repubblica bình luận.

Tuyển thủ Italy Pio Esposito tiếc nuối sau cơ hội bỏ lỡ trước Bosnia. Ảnh: Reuters

Gattuso sau khi biết tin đã phải can thiệp. HLV 48 tuổi thẳng thắn chỉ ra rằng yêu cầu đó là hoàn toàn sai thời điểm. Ông đưa ra thông điệp rằng các cầu thủ phải xứng đáng với tấm vé World Cup trên sân trước, rồi chuyện khác tính sau. "Kết cục buồn của câu chuyện khi Italy thua Bosnia trên loạt luân lưu chứng minh Gattuso đã đúng. Nhưng nó cũng lột tả trạng thái tâm lý mà một số cầu thủ mang theo ở trận cầu quyết định vận mệnh của bóng đá nước nhà", tờ báo ra đời năm 1976 nhấn mạnh.

Hậu trường sau thất bại trước Bosnia cũng được La Repubblica khắc họa. Theo cam kết hợp đồng với đơn vị nắm bản quyền truyền hình, tuyển Italy phải cử ba cầu thủ trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình Rai – gồm một người tại sân và hai người ở khu vực đường hầm. Tuy nhiên, người duy nhất đủ dũng cảm đứng trước ống kính máy quay là Leonardo Spinazzola. Sau đó đến lượt Gattuso, và không còn ai khác.

Thủ quân Gianluigi Donnarumma cũng trải qua những cung bậc cảm xúc trái ngược. Lúc tiếng còi mãn cuộc vang lên, anh vô cùng giận dữ. Nhưng những giờ sau đó là sự tuyệt vọng bao trùm. Những người thân cận mô tả thủ thành 27 tuổi như sụp đổ hoàn toàn trước việc Italy thêm một lần nữa vắng mặt tại World Cup. Các tuyển thủ còn lại đa phần chỉ giữ im lặng.

Trong phòng thay đồ Italy, trước giờ giải tán để lên xe buýt, không một tiếng động nào phát ra. Nhiều thành viên hiểu rằng đây là cơ hội cuối cùng để họ được hít thở bầu không khí World Cup. "Cảm giác chung là tập thể này dường như đã dần chấp nhận việc không thể dự World Cup như một lẽ... bình thường, không có gì quá sốc, vì chuyện này từng xảy ra", tờ báo có trụ sở tại thủ đô Rome viết, đồng thời nhắc lại hai chi tiết quan trọng.

Ba ngày sau thất bại của tuyển Italy, HLV Gattuso cũng từ chức. Ảnh: Reuters

Trước khi chia tay, các thành viên tuyển Italy đã có một động thái cuối cùng là đến gặp Gattuso và mong ông tiếp tục chèo lái con tàu đang mất phương hướng. Nhưng, cựu tiền vệ AC Milan giải thích rằng ông không thể.

Đến ngày 3/4, ông đã chính thức nộp đơn từ chức, sau khi lần lượt Chủ tịch FIGC Gabriele Gravina và trưởng đoàn ĐTQG Gianluigi Buffon rút lui khỏi nhiệm sở. "Sau đó, giữa lúc làn sóng tới tấp đòi thay máu bộ máy lãnh đạo Liên đoàn, các tuyển thủ Italy lặng lẽ trở về CLB. Họ ra đi mà không có tiền thưởng, và quan trọng nhất, không có World Cup", báo La Repubblica kết lại.

Hoàng Thông (theo La Repubblica)