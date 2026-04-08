Conte tự ứng tuyển ghế HLV tuyển Italy

HLV Antonio Conte tự nhận phù hợp để dẫn dắt tuyển Italy, đồng thời thừa nhận tương lai của ông tại Napoli hiện vẫn đang bị bỏ ngỏ.

"Năm ngoái, trong ba tháng cuối mùa, tin đồn rộ lên rằng tôi sẽ rời Napoli để sang Juventus, đúng chứ?", Conte nói trong họp báo sau trận thắng AC Milan 1-0 của Napoli. "Báo chí luôn cần một chủ đề gì đó để viết, và việc tên tôi xuất hiện trong danh sách ứng viên ĐTQG cũng là lẽ thường tình. Nếu là Chủ tịch LĐBĐ Italy (FIGC), tôi cũng sẽ đưa mình vào danh sách cân nhắc bên cạnh các ứng viên khác. Có nhiều lý do để tôi điền tên Conte vào danh sách đó".

Italy vừa thua Bosnia ở chung kết play-off nên lỡ hẹn với kỳ World Cup thứ ba liên tiếp, kết cục khiến HLV Gennaro Gattuso phải từ chức. Conte lập tức nổi lên như ứng viên sáng giá nhất tiếp quản đội tuyển. Ông từng dẫn dắt Italy giai đoạn 2014-2016, đưa đội vào tứ kết Euro 2016, trước khi sang Anh tìm kiếm trải nghiệm mới với Chelsea.

"Tôi từng làm việc với ĐTQG và am hiểu môi trường ở đó", Conte nói tiếp. "Tôi thấy hãnh diện, vì đại diện cho quốc gia luôn là điều gì đó đặc biệt. Nhưng giờ ai cũng biết tôi còn một năm hợp đồng với Napoli. Khi mùa giải kết thúc, tôi sẽ ngồi lại với Chủ tịch CLB để thảo luận về tương lai".

HLV Antonio Conte của Napoli được các học trò tung lên không trung sau khi vô địch Serie A 2024-2025. Ảnh: AFP

Việc tìm kiếm HLV mới cho ĐTQG chỉ là một phần của bài toán, vì bóng đá Italy đã phải vật lộn từ sau lần lên ngôi tại World Cup 2006. Chức vô địch Euro 2020 bị xem như ngoại lệ, một sự khởi sắc ngắn ngủi hơn là dấu hiệu của một thời kỳ phục hồi bền vững.

"Thật thất vọng khi nghĩ rằng nếu chúng ta thắng loạt sút luân lưu trước Bosnia và giành vé dự World Cup, người ta sẽ ca ngợi đó là một thành tựu vĩ đại và Italy đang chơi thứ bóng đá đỉnh cao", Conte cho hay. "Đáng buồn thay, trong môn thể thao này, chỉ có kết quả mới là thước đo. Sau ba kỳ World Cup vắng bóng liên tiếp, chúng ta cần phải làm điều gì đó thực sự nghiêm túc. Khi tôi còn nắm ĐTQG, đã có nhiều bàn tán, nhưng tôi nhận được rất ít sự hỗ trợ từ các CLB".

Tuy nhiên, HLV sinh năm 1969 vẫn nhìn nhận vấn đề ở khía cạnh lạc quan. Ông nói: "Giờ đây, mọi thứ đều bị coi là thảm họa. Nhưng ngay cả trong thảm họa, vẫn luôn có những giá trị có thể cứu vãn được. Chúng ta phải hiểu rằng nếu hệ thống không vận hành, thì mọi thứ vẫn sẽ dậm chân tại chỗ dù chúng ta có vượt qua vòng loại hay không. Nếu chúng ta đoạt vé, chính những người đang chỉ trích bây giờ sẽ tung hô đó là một kỳ tích. Tất cả chúng ta đều quan tâm đến ĐTQG, và một hành động quyết liệt là điều bắt buộc".

Khi được hỏi về phát ngôn của Conte, Chủ tịch Napoli Aurelio De Laurentiis tuyên bố sẽ không ngăn cản, nếu HLV này ngỏ lời muốn tiếp quản chiếc ghế trống trên ĐTQG.

"Nếu Conte đề nghị tôi cho phép ông ấy trở lại làm HLV trưởng ĐTQG, tôi sẽ đồng ý", De Laurentiis nói với trang tin Calcionapoli24. "Nhưng Conte là người rất thông minh. Chừng nào Liên đoàn vẫn chưa có Chủ tịch mới và thực tế là cho đến nay vẫn chưa có, tôi không nghĩ ông ấy muốn nắm quyền ở một tổ chức đang thiếu ổn định như vậy".

Chủ tịch Napoli Aurelio De Laurentiis sẽ không ngần ngại ngăn Conte tiếp quản tuyển Italy. Ảnh: Reuters

HLV Milan Max Allegri cũng được liên hệ cho "ghế nóng". Tuy nhiên, danh tính người kế nhiệm Gennaro Gattuso sẽ không được công bố cho đến sau cuộc họp bất thường của FIGC ngày 22/6 tới để bầu ra Chủ tịch mới.

Vì sao Conte là người phù hợp?

Báo Italy Gazzetta dello Sport chỉ ra 4 lý do Conte là "người chọn mặt gửi vàng" để tái thiết ĐTQG, cho rằng ông sinh ra là dành cho tuyển Italy.

Đầu tiên là sự nhiệt huyết và ý thức trách nhiệm. Dẫn dắt ĐTQG là một vinh dự lớn lao, nhưng không ít HLV vẫn ưu tiên mức thu nhập cao tại các CLB cùng quyền tự quyết vận mệnh của mình. Ở CLB, một HLV có quyền đòi hỏi đầu tư, mua sắm cầu thủ và về khoản này, Conte có lẽ không có đối thủ.

Nhưng ở ĐTQG, các HLV không thể yêu cầu Chủ tịch Liên đoàn "mua" về một ai đó, họ chỉ có thể thúc đẩy thêm một vài đợt tập trung ngắn hạn và phải chiến đấu với nguồn lực sẵn có. Conte hiểu rõ rủi ro đó và sẵn sàng chấp nhận nó mà không cần bất kỳ lời bào chữa nào. Đó là sự kết hợp giữa đam mê và nhận thức tỉnh táo.

Thứ hai là bản lý lịch cùng kinh nghiệm tại ĐTQG. Conte không cần thời gian thích nghi vì ông đã có hai năm dẫn dắt tuyển Italy thành công. Đó là một chiến dịch vòng loại Euro suôn sẻ, một vòng bảng ấn tượng khi đánh bại cả Bỉ và Thụy Điển, và đặc biệt là trận thắng Tây Ban Nha 2-0 rực rỡ ở vòng 1/8 trước khi gục ngã trước Đức trong loạt luân lưu.

Conte thời còn dẫn dắt Italy dự Euro 2016. Ảnh: Reuters

Với "khối bê tông" được đúc từ Juventus nơi hàng thủ (Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini) nhưng lại thiếu hụt nhân sự ở tuyến giữa và hàng công (thời điểm đó là Sturaro, Parolo, Giaccherini, Eder và Pelle), Conte vẫn biến một đội hình không có quá nhiều siêu sao thành một tập thể lỳ lợm.

Thứ ba là sự giao thoa giữa một HLV và nhà tuyển trạch. Thế giới bóng đá thường phân biệt rạch ròi giữa một HLV làm việc hàng ngày và một nhà tuyển trạch ĐTQG chọn lọc nhân sự. Conte là sự tổng hòa của cả hai. Ông đã chứng minh được khả năng kích hoạt phong độ cao nhất của mỗi cầu thủ dựa trên trạng thái thực tế của họ, lắp ghép họ vào một hệ thống vận hành trơn tru và kỷ luật mà ông dày công xây dựng.

Cuối cùng là tham vọng ở tuổi 56. Dù đã gặt hái rất nhiều vinh quang, Conte vẫn luôn là một HLV giàu hoài bão và thích thử thách bản thân. Sau ba chức VĐQG với Juventus, Inter Milan và Napoli, thứ có thể thôi thúc ông hơn chính là việc đưa đội tuyển quê hương trở lại vị thế ông lớn sau ba kỳ World Cup thất bại.

Hoàng Thông tổng hợp