Donnarumma dập tắt cuộc tranh luận tại Man City

Từng khơi mào tranh luận vì khác biệt phong cách với các thủ môn tiền nhiệm, nhưng chỉ sau vài tháng, Gianluigi Donnarumma đã thuyết phục tất cả bằng phong độ xuất thần.

Donnarumma gia nhập Etihad trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng hè 2025. Man City phải "đợi nước tới chân" mới hành động, vì khi đó họ vẫn nuôi hy vọng thuyết phục Ederson ở lại. Nhưng cuối cùng, thủ môn người Brazil vẫn quyết rời Man City để chuyển sang Fenerbahce, đúng ngày thủ thành Italy được mang về.

Xáo trộn ở vị trí thủ môn của sân Etihad ban đầu tạo cảm giác đã đến lúc Stefan Ortega bước lên vũ đài, hoặc có lẽ James Trafford đã sẵn sàng bước lên đội một sau khi rời đi để tìm kiếm cơ hội thi đấu tại Burnley và lấy lại sự tin tưởng từ Pep Guardiola. Nhưng nếu thế, nhà cầm quân người Catalonia đã không chiêu mộ Donnarumma.

Thủ môn Gianluigi Donnarumma cản cú sút của tiền đạo Jadon Sancho trong trận Ngoại hạng Anh giữa Aston Villa - Man City trên sân Villa Park, Birmingham ngày 26/10/2025. Ảnh: AFP

Nhưng ngay lập tức, một cuộc tranh luận khác lại nổ ra. Khi Guardiola đến lèo lái Man City vào 2016, Joe Hart lập tức phải ra đi qua cửa sau. Hart là trụ cột, bắt chính cho đội từ mùa 2007-2008, nhưng phong cách của thủ môn người Anh không đáp ứng được những yêu cầu mà Guardiola đòi hỏi. Theo đó, một thủ thành ngoài chuyện làm tròn bổn phận truyền thống, còn phải chơi chân tốt, phải là người khởi xướng các đợt triển khai tấn công từ tuyến dưới.

Claudio Bravo liền được Man City chiêu mộ từ Barca, và đứng trước trọng trách nặng nề là thay thế một cái tên được yêu mến trong lòng các CĐV đội bóng nhưng lại bị Guardiola đẩy đi một cách phũ phàng. Thủ thành Chile có thể chơi chân tốt, nhưng anh lại hay mắc những sai lầm và nhất là có tỷ lệ cứu thua quá thấp. Thời điểm phải nhường lại suất bắt chính cho Willy Caballero vào tháng 2/2017, Bravo đạt tỷ lệ cứu thua chỉ 54,1%. Anh bị nhiều nhà báo Anh lựa chọn là một trong những bản hợp đồng tệ nhất mùa 2016-2017.

Guardiola không mất nhiều thời gian để tự sửa sai. Hè 2017, ông đưa Ederson từ Benfica. Thủ môn sinh năm 1993 lập tức chiếm lĩnh khung gỗ của Man City từ đó và chứng minh Guardiola đã đúng khi nhất quyết không từ bỏ triết lý của ông. Ngoài đảm bảo trọng trách chính của một thủ môn, Ederson còn là một "chân chuyền" xuất sắc. Không phải ngẫu nhiên mà anh là thủ môn có nhiều đường kiến tạo nhất lịch sử Ngoại hạng Anh (7 lần), cũng như ba lần liên tiếp giành giải Găng Tay Vàng của giải từ 2020 đến 2022.

Xét ở khoản xử lý bóng bằng chân, Donnarumma không đặc biệt nổi bật từ khi còn khoác áo Milan lẫn tại PSG sau này. Những đường chuyền của anh cũng bị cho là quá an toàn, và vì thế, làm nảy sinh nghi ngờ về sự phù hợp với triết lý của Guardiola. Nhưng ba tháng sau khi đặt chân đến Anh, thủ thành Italy đã hoàn toàn hòa nhập với Man City. Anh đến với hành trang là đẳng cấp đã được kiểm chứng và kinh nghiệm được trui rèn từ trước đó cả một thập kỷ, dù chỉ mới 26 tuổi.

Thủ môn Donnaruma đi bóng qua tiền vệ Josh King trong trận Fulham - Man City ở Ngoại hạng Anh ngày 2/12/2025, trên sân Craven Cottage, London. Ảnh: AFP

Không phải ngẫu nhiên mà Donnarumma được bình chọn là thủ môn hay nhất thế giới của FIFA qua phiếu bầu của các HLV và thủ quân ĐTQG, cùng với các nhà báo bóng đá và người hâm mộ. Donnarumma rời PSG vì HLV Luis Enrique muốn tìm một mẫu thủ môn mới, nhưng lịch sử CLB nước Pháp sẽ không thể được tô điểm bởi chức vô địch Champions League mùa trước, nếu không có những pha cứu thua đẳng cấp của anh.

Với Guardiola, sau cơn "xuất huyết" bàn thua mùa trước, ông tin rằng trọng trách giữ chắc khung thành nên là ưu tiên hàng đầu, và đến giờ Donnarumma đáp ứng được điều ấy theo cách hoàn hảo.

Thủ môn 26 tuổi người Italy trở thành một trong những nhân vật chính trong công cuộc trở lại của Man City sau mùa giải trắng tay 2024-2025. Anh tập trung vào những gì bản thân làm tốt nhất: cản phá các cú dứt điểm từ đối thủ. Thủ thành sinh năm 1999 đã ra sân 20 lần trên mọi đấu trường mùa này cho Man City, thực hiện tổng cộng 37 pha cứu thua, và nhất là đã giữ sạch lưới 9 trận.

Hà Phương (theo AS)