Dongfeng kỳ vọng chinh phục thị trường xe con tại Việt Nam

Nổi tiếng với lĩnh vực xe tải, Dongfeng Motor mở rộng sang lĩnh vực xe con và xe điện, muốn chinh phục thị trường Việt Nam thông qua nhà phân phối Carvivu.

Với phần đông người Việt, thương hiệu Dongfeng (Đông Phong) thường gắn liền với những mẫu xe tải, xuất hiện phổ biến trên nhiều công trình hay những vùng nông thôn. Tại Trung Quốc, Dongfeng là một trong những nhà sản xuất ôtô lớn nhất nước này, danh mục sản phẩm trải dài từ xe tải, bus, xe con và các dòng xe điện thông minh.

Mẫu SUV hybrid Dongfeng Huge ở đại lý chính hãng tại Hà Nội. Ảnh: Carvivu

Năm ngoái, Dongfeng cho biết, họ đạt doanh số khoảng 2,48 triệu xe trên toàn cầu, trong đó hơn 1,37 triệu xe du lịch các loại, chiếm tỷ trọng khoảng 55% tổng doanh số. Con số trên phản ánh sự chuyển dịch từ mảng xe tải truyền thống sang xe con và xe điện, nằm trong chiến lược tái định vị thương hiệu của Dongfeng trong kỷ nguyên di chuyển xanh và thông minh.

Tại thị trường Việt Nam, Carvivu trở thành nhà phân phối độc quyền các dòng xe con Dongfeng từ đầu năm nay. Nhà phân phối này ra mắt 4 dòng xe đầu tiên, thuộc các phân khúc khác nhau. Dongfeng Box EV là mẫu SUV mini điện, thiết kế trẻ trung, hướng đến nhóm khách nữ và gia đình trẻ, cạnh tranh Wuling Bingo và VinFast VF 5. SUV cỡ C có Mage phiên bản động cơ đốt trong và hybrid, ứng dụng công nghệ động cơ Mach Power (xăng) và Mach Electric DH-i (hybrid).

Dongfeng Huge HEV có thiết kế ngoại thất cá tính. Ảnh: Minh Quân

Ở phân khúc SUV hybrid cỡ D, Dongfeng có Huge HEV, tạo điểm nhấn với không gian nội thất rộng rãi, tích hợp nhóm 27 tính năng an toàn, hướng đến nhóm khách gia đình. Phân khúc sedan thuần điện có Dongfeng E70, phục vụ nhu cầu di chuyển đô thị hàng ngày, hoặc doanh nghiệp dịch vụ vận tải.

Trong năm nay, hệ thống phân phối Dongfeng Car đã có 14 showroom trải dài 3 miền, giúp người dùng tiếp cận, trải nghiệm và bảo dưỡng các dòng xe Dongfeng, thể hiện sự đầu tư nghiêm túc của hãng vào thị trường Việt Nam.

Nội thất Dongfeng Huge HEV sử dụng nhiều vật liệu cao cấp. Ảnh: Minh Quân

Điểm nhấn trên các dòng xe con Dongfeng là công nghệ, như hệ thống hỗ trợ lái ADAS cấp độ 2, camera 360 độ, sạc nhanh, màn hình đôi. Hãng xe Trung quốc cũng có dải sản phẩm và chính sách giá linh hoạt, hướng đến đa dạng người dùng, từ cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp, hãng vận tải...

Theo Carvivu, hãng dự kiến mở rộng danh mục sản phẩm rộng hơn trong năm tới nhằm đáp ứng thị hiếu người dùng, mới nhất là dòng xe thuần điện Dongfeng Vigo và phiên bản EV của Dongfeng Mage, hai mẫu xe có doanh số tốt tại thị trường Trung Quốc. Dự kiến, Vigo và Mage EV sẽ ra mắt thị trường trong quý I/2026.

Dongfeng Huge HEV trong hành trình Car Test do VnExpress tổ chức. Ảnh: Minh Quân

Ông Trần Ngọc Hải, Phó tổng giám đốc Carvivu cho biết, doanh nghiệp đặt mục tiêu thay đổi cách nhìn của thị trường về thương hiệu Dongfeng. "Người Việt quen Dongfeng qua hình ảnh xe tải. Chúng tôi muốn chứng minh Dongfeng còn là nhà sản xuất xe con hàng đầu, sở hữu nhiều công nghệ tiên tiến với công nghệ lõi động cơ hiệu suất cao, thiết kế hiện đại và giá bán hợp lý", ông nói. "Đây là thời điểm thích hợp để Dongfeng thể hiện năng lực cạnh tranh ở phân khúc SUV và xe điện hóa".

Quang Anh