Dòng xe ùn tắc hơn 3 km ở cửa ngõ phía đông TP HCM

Từ sáng sớm, lưu lượng xe bắt đầu tăng cao ở cửa ngõ phía đông TP HCM, đa phần là người dân đi nghỉ Tết.

Tại khu vực nút giao An Phú, dòng ôtô nối dài trên đại lộ Mai Chí Thọ, đường Lương Định Của chờ lên cao tốc Long Thành - Dầu Giây về hướng Đồng Nai, Vũng Tàu (cũ).