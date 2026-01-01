Dòng xe ùn tắc hơn 3 km ở cửa ngõ phía đông TP HCM

Làn xe hướng về Đồng Nai, Vũng Tàu nối dài, ken đặc, trong khi làn hướng về TP HCM thưa vắng.
Do mật độ xe trên cao tốc cũng rất lớn, CSGT phải rào chắn và linh hoạt phân luồng cho xe lên tuyến đường này để hạn chế ùn tắc, khiến khu vực nút giao ùn tắc. Ôtô nối thành hàng dài, nhích từng chút.
Cách đó khoảng 5 km, nút giao Vành đai 2 (đường Võ Chí Công) lên cao tốc Long Thành - Dầu Giây cũng ùn ứ nghiêm trọng cả hai chiều, khi CSGT cũng phải linh hoạt điều tiết xe lên cao tốc.
Nhiều tài xế sốt ruột xuống đường ngồi chờ, gọi điện thông báo cho người thân về tình trạng tắc đường, không thể đúng hẹn.
Hơn 9h, tình trạng ùn tắc ở khu vực đường Võ Chí Công vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm dù CSGT được tăng cường đến điều tiết, phân luồng từ xa.
Sau hoán đổi, kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm nay từ một ngày vào thứ 5 thành bốn ngày, kéo dài từ 1/1 đến hết 4/1. Quãng thời gian nghỉ dài nên nhiều người thay vì ở Hà Nội, TP HCM lên kế hoạch về quê, đi du lịch. Các hãng hàng không, xe lửa, ôtô khách phải tăng chuyến đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ.
Giang Anh