Dòng vốn phía Bắc tìm cơ hội tại cửa ngõ Tây TP HCM

Hàng trăm nhà đầu tư miền Bắc tìm kiếm cơ hội sinh lời khi nghe phân tích bức tranh hạ tầng, dư địa tăng trưởng bất động sản phía Tây TP HCM, tại sự kiện ngày 25/1.

Sự kiện "Tâm điểm hạ tầng - Điểm sáng đầu tư" do Prodezi phối hợp cùng Huong Viet Holdings tổ chức tại Hà Nội, thu hút hơn 300 nhà đầu tư khu vực phía Bắc tham dự. Tại sự kiện, các chuyên gia tập trung phân tích chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường bất động sản phía Nam, đặc biệt là khu vực cửa ngõ Tây TP HCM - địa bàn Long An cũ.

Theo các diễn giả, giai đoạn 2026-2030 có thể chứng kiến dịch chuyển dòng vốn từ Hà Nội và các tỉnh lân cận vào phía Nam. Điều này xuất phát từ sự chênh lệch về chu kỳ phát triển hạ tầng và mặt bằng giá giữa hai thị trường.

Nhà đầu tư phía Bắc tìm hiểu thị trường miền Nam. Ảnh: Prodezi

Các diễn giả cho rằng tại Hà Nội, quá trình phát triển hạ tầng vành đai tại khu vực này đã đi trước TP HCM gần một thập kỷ. Hệ thống Vành đai 1, 2, 3 và việc triển khai Vành đai 4, cùng các tuyến metro, cầu vượt sông và trục hướng tâm đã mở rộng không gian đô thị. Hạ tầng giúp hình thành các cực phát triển mới tại Đông Anh, Gia Lâm, Hoài Đức, Hưng Yên và Bắc Ninh.

Hạ tầng kéo theo sự tăng giá của bất động sản. Dữ liệu của Batdongsan giai đoạn 2021-2025 cho thấy giá bất động sản tại các khu vực ven vành đai Hà Nội ghi nhận mức tăng mạnh. Vành đai 1 tăng khoảng 2,3 lần; Vành đai 2 tăng 2,7 lần; Vành đai 3 tăng khoảng 3 lần; Vành đai 4 ghi nhận biên độ cao nhất, khoảng 3,1 lần.

Lãnh đạo nền tảng Batdongsan trình bày về địa ốc phía Nam tại sự kiện. Ảnh: Prodezi

Sau nhiều chu kỳ tăng trưởng, mặt bằng giá tại Hà Nội và các tỉnh vệ tinh đã thiết lập ở mức cao, khiến dư địa tăng giá trong trung hạn thu hẹp. Trong bối cảnh đó, việc tìm kiếm những khu vực đang ở giai đoạn đầu của chu kỳ hạ tầng mới được xem là chiến lược phổ biến của nhà đầu tư.

Theo các chuyên gia tại sự kiện, khu vực Bến Lức, Long An cũ (nay là Tây Ninh) có nhiều điểm tương đồng với các khu vực ven vành đai Hà Nội giai đoạn trước, gồm quỹ đất lớn, mặt bằng giá còn cạnh tranh và hạ tầng liên vùng đang được đẩy nhanh tiến độ.

Cụ thể, hàng loạt dự án giao thông trọng điểm đang bước vào giai đoạn hoàn thiện hoặc triển khai gồm đại lộ Lương Hòa - Bình Chánh, cao tốc Bến Lức - Long Thành, Vành đai 3 TP HCM đạt khoảng 70% khối lượng thi công toàn tuyến, cùng tuyến Võ Văn Kiệt nối dài dự kiến khởi công trong quý I/2026. Theo đánh giá, đây là những yếu tố có thể tạo bước chuyển về kết nối và thiết lập mặt bằng giá mới cho khu vực phía Tây thành phố.

Trong bối cảnh đó, khu đô thị LA Home được giới thiệu như một trong những dự án tiềm năng. Dự án nằm trên trục đại lộ Lương Hòa - Bình Chánh (lộ giới 60 m), kết nối trực tiếp với Vành đai 3, cao tốc Bến Lức - Long Thành và trục Võ Văn Kiệt nối dài.

Đại lộ Lương Hòa - Bình Chánh giúp cư dân tương lai LA Home kết nối về TP HCM từ 5 phút, dự kiến thông xe vào quý 1/2026. Ảnh: Prodezi

Theo đơn vị phát triển, vị trí này giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ khu vực dự án về TP HCM, đồng thời đóng vai trò cửa ngõ giao thương giữa miền Tây và Đông Nam Bộ.

Một lợi thế khác của LA Home là vị trí liền kề khu công nghiệp sinh thái Prodezi quy mô khoảng 400 ha, đang đi vào vận hành. Theo quy hoạch, khu công nghiệp này hướng tới thu hút dòng vốn FDI xanh và công nghệ cao, với nhu cầu lớn về lưu trú cho chuyên gia, kỹ sư và lực lượng lao động chất lượng.

Theo các chuyên gia, mô hình kết hợp "đô thị - công nghiệp" tạo nền tảng cho nhu cầu nhà ở và cho thuê ổn định. Giá trị bất động sản tại các khu vực này thường có mối tương quan với tỷ lệ lấp đầy của khu công nghiệp và tiến độ hoàn thiện hạ tầng xung quanh.

LA Home nằm đối diện khu công nghiệp Prodezi. Ảnh: Prodezi

Về phương án tài chính, đại diện dự án cho biết LA Home đang triển khai các gói hỗ trợ tín dụng với sự tham gia của OCB. Trong đó nhà đầu tư cần vốn tự có khoảng 15%, phần còn lại được hỗ trợ lãi suất và ân hạn nợ gốc trong 24-36 tháng. Khoảng thời gian này được thiết kế để song hành với tiến độ hoàn thiện hạ tầng giao thông và quá trình lấp đầy của khu công nghiệp Prodezi.

Theo nhận định của các chuyên gia tham gia sự kiện, xu hướng nhà đầu tư phía Bắc tìm kiếm cơ hội tại cửa ngõ Tây TP HCM phản ánh chiến lược phân bổ vốn theo chu kỳ hạ tầng. Trong bối cảnh thị trường đang sàng lọc, việc lựa chọn những khu vực còn dư địa tăng trưởng, gắn với nhu cầu ở và khai thác thực, được xem là yếu tố then chốt trong quyết định đầu tư trung và dài hạn.

Hoài Phương