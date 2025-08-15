Đầu tháng 8, Kiều Trang, 26 tuổi, mang hơn 30 triệu đồng đến Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) để đóng viện phí cho 10 đứa trẻ không quen biết.

Phòng Công tác xã hội bệnh viện đưa cô danh sách bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Hầu hết là người từ vùng sâu, vùng xa đưa con về Hà Nội chữa bệnh. Có những cặp vợ chồng không biết chữ, thậm chí không nói được tiếng Kinh. Có gia đình vợ chồng thu nhập 3 triệu đồng một tháng trong khi vừa phải thuê chỗ ở, lo chi phí ăn uống, toàn bộ tiền viện phí đều phải đi vay. Bệnh viện còn đang cưu mang một bé sơ sinh bị bỏ rơi. Sau khi kiểm tra sức khỏe tổng quát, bé sẽ được gửi đến trại trẻ mồ côi.

Trang quyết định đóng viện phí cho 10 em, mỗi trường hợp hơn ba triệu. "Có lẽ đây là điều ý nghĩa nhất tôi từng làm", cô gái 26 tuổi nói.

Trang cho biết lần đóng viện phí cho người lạ này của cô được truyền cảm hứng bởi xu hướng đang nổi trên mạng xã hội từ đầu tháng 8. Cô gom tiền tiết kiệm, đến viện liên hệ và được dẫn đến phòng Công tác xã hội. Ở đây Trang được giới thiệu các hình thức ủng hộ gồm tặng quà, tiền mặt hoặc đóng trực tiếp viện phí, giúp những hoàn cảnh khó khăn nhất.

"Đóng viện phí là cách hỗ trợ trực tiếp và hiệu quả nhất cho họ", cô nói. Ngày hôm đó cô cũng gặp trực tiếp các bệnh nhân. Nhiều người đã rơi nước mắt vì xúc động.

Kiều Trang (thứ tư, bên phải) đóng tiền viện phí ở Bệnh viện Nhi Trung Ương Hà Nội, tháng 8/2025. Ảnh: Nhân vật cung cấp

"Đóng viện phí cho người lạ" là hình thức thiện nguyện không mới nhưng trở thành xu hướng trên mạng từ sau khi Lương Đỗ, TikToker có 700.000 người theo dõi, đăng video anh đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP HCM hỗ trợ một gia đình có con mắc tim bẩm sinh. Tổng chi phí điều trị sau khi trừ bảo hiểm còn 11 triệu đồng. Gia đình bệnh nhi còn thiếu 4 triệu đồng chưa biết kiếm ở đâu, anh đã hỗ trợ.

Sau Lương Đỗ, nhiều TikToker khác cũng làm theo, đa phần là các Gen Z.

"Số người tự tìm đến bệnh viện đề nghị được đóng viện phí cho người lạ tăng gần 20% chỉ trong vài ngày đầu tháng 8", bà Nguyễn Thị Thúy, Phó phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Nhi đồng 2, nói.

Trước đây, có 10 nhóm thiện nguyện thường hoạt động âm thầm, hỗ trợ viện phí cho bệnh nhi nghèo. Trung bình mỗi tháng, phòng phối hợp hỗ trợ hơn 1.000 trẻ em khó khăn đang điều trị, đồng thời tiếp đón hơn 500 lượt nhà hảo tâm đến giúp bệnh nhân.

Bà Thúy cho rằng trào lưu "đóng viện phí cho người lạ" là tín hiệu tích cực, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, đặc biệt với các em nhỏ không may mắn. Việc hỗ trợ được các nhóm thực hiện thông qua Phòng Công tác xã hội để đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích và minh bạch tài chính. Các khoản hỗ trợ kịp thời không chỉ giảm gánh nặng cho gia đình, mà còn tiếp thêm hy vọng trong quá trình điều trị.

Ông Phạm Trường Sơn, giám đốc quỹ Tình Thân Foundation, cựu chủ tịch Cộng đồng Phi lợi nhuận miền Nam, cho rằng các báo cáo từ thiện ở Việt Nam luôn ghi nhận tinh thần lá lành đùm lá rách. Khảo sát của Mastercard Ethical Spending and Charitable Giving cho thấy Việt Nam dẫn đầu khu vực châu Á Thái Bình Dương với 78,5% người dân tham gia đóng góp từ thiện, trong đó nhóm người trẻ đóng góp đáng kể.

Ông đánh giá đây là việc làm tốt, nhất là khi phối hợp với các phòng công tác xã hội của bệnh viện, có chuyên môn và lựa chọn những trường hợp cần nhất. "Việc thực tâm sẽ lan tỏa trên mạng xã hội khi có sự tham gia của KOLs, dễ tạo hiệu ứng tới giới trẻ Việt", ông Trường Sơn nói.

Dương Anh Thiện, 33 tuổi, ở TP HCM, được truyền cảm hứng từ mẹ, nhân viên phòng công tác xã hội tại Bệnh viện Gia Lai. Anh đóng viện phí cho người lạ lần đầu vào năm 2018 với số tiền một triệu đồng. Sau khi đi làm và có kinh tế, anh tự động tăng mức đóng, có nhiều trường hợp lên vài chục triệu đồng.

Thiện thường đến phòng công tác xã hội để xem các hoàn cảnh cần viện phí. Với những trường hợp quá khẩn, anh được gặp trực tiếp bé và thân nhân. Một số phụ huynh cho biết trước đó họ từng vay nặng lãi khắp nơi để chữa trị cho con. Sau khi con thoát cửa tử nhờ số tiền của nhà hảo tâm, họ đã khóc và liên tục nói cảm ơn.

Bệnh viện Nhi đồng 2 TP HCM cho biết phòng Công tác xã hội vừa là cầu nối giữa mạnh thường quân và bệnh nhi cần giúp đỡ, vừa bảo vệ người dân khỏi các hành vi giả mạo và lừa đảo từ thiện.

Quy trình hỗ trợ bắt đầu bằng việc tiếp nhận nhu cầu qua điện thoại, email hoặc trực tiếp tại phòng. Nhân viên bệnh viện xác minh thông tin bệnh nhân bằng cách rà soát hồ sơ bệnh án, hoàn cảnh gia đình, tình hình điều trị và có xác nhận từ địa phương hoặc khoa nơi bé điều trị.

Dựa trên mong muốn và khả năng của mạnh thường quân, phòng giới thiệu ca bệnh phù hợp. Các khoản hỗ trợ được chuyển trực tiếp đến gia đình kèm biên lai đóng tiền tạm ứng viện phí, đảm bảo minh bạch và đúng mục đích. Sau khi hoàn tất, phòng gửi phản hồi, thư cảm ơn, hình ảnh và báo cáo sử dụng kinh phí nếu có yêu cầu.

"Việc đóng viện phí cho người lạ đã được thực hiện bởi rất nhiều người, nhiều thế hệ," Dương Anh Thiện nói. "Mình mong xu hướng này được nhân rộng hơn nữa".

