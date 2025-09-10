Dòng tiền vào chứng khoán thấp nhất 2 tháng

Nhà đầu tư giao dịch thận trọng nên VN-Index đi lên nhưng thanh khoản thị trường giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 7, đạt chưa đến 30.000 tỷ đồng.

Trước phiên giao dịch hôm nay, nhiều nhóm phân tích cho rằng nhịp hồi kỹ thuật cuối phiên hôm qua chưa đủ giúp nhà đầu tư hưng phấn trở lại. Nhà đầu tư được dự báo chưa vội giải ngân nên dòng tiền tiếp tục suy yếu.

Diễn biến thực tế cho thấy khối lượng và giá trị sang tay đều tăng chậm. Đến hết phiên sáng, thanh khoản sàn TP HCM chưa đến 13.000 tỷ đồng, trong khi những phiên sôi động trước đây thường vượt 20.000 tỷ đồng. Sự thận trọng tiếp diễn trong buổi chiều nên khối lượng khớp lệnh cả phiên chưa đến 990 triệu cổ phiếu, tương ứng 29.376 tỷ đồng. Đây là phiên có thanh khoản thấp nhất trong 2 tháng trở lại đây.

Dòng tiền yếu khiến VN-Index giằng co trong biên độ hẹp và nhiều lần đảo chiều. Chỉ số đại diện cho sàn TP HCM đóng cửa tại 1.643 điểm, tăng gần 6 điểm so với tham chiếu. VN30 diễn biến tương tự, chốt phiên với mức tăng hơn 3 điểm.

Thị trường rơi vào tình trạng "xanh vỏ, đỏ lòng", tức chỉ số đi lên nhưng số lượng cổ phiếu giảm lại áp đảo. Các nhóm cổ phiếu đều ghi nhận trạng thái phân hóa mạnh.

Ở nhóm ngân hàng, các cổ phiếu trụ như CTG, VCB, TCB, MBB và SHB cùng tăng trên 1%, trở thành động lực chính cho đà đi lên của chỉ số. Trong khi đó, các mã vốn hóa vừa và nhỏ như MSB, EIB, VIB, TPB đồng loạt đóng cửa trong sắc đỏ.

Trong nhóm chứng khoán, SSI, VIX và BSI tác động tích cực đến đà tăng của thị trường. Ngược lại, VDS, VCI, VND đều chốt phiên với mức giảm 1-2%.

Trong nhóm bất động sản, cổ phiếu "họ" Vingroup đóng vai trò lực đẩy cho thị trường. VIC, VHM và VRE cùng tăng điểm và nằm trong danh sách những mã tác động tích cực nhất đến VN-Index. Ở chiều ngược lại, NVL, HDG, LDG lội ngược thị trường khi cùng mất hơn 2% so với tham chiếu.

Sàn TP HCM hôm nay chỉ có 4 cổ phiếu đạt thanh khoản nghìn tỷ, lần lượt là SSI, HPG, VIX và TCB.

Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay đẩy mạnh xả hàng. Khối ngoại giải ngân hơn 1.860 tỷ đồng nhưng bán ra hơn 4.800 tỷ đồng, tức bán ròng trên 2.900 tỷ đồng. HPG là tâm điểm xả hàng của nhà đầu tư nước ngoài với khối lượng bán ròng gần 12 triệu cổ phiếu. NVL, MBB và TCB cũng chịu áp lực bán mạnh.

Phương Đông