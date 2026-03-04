Dòng tiền rót vào chứng khoán cao nhất nửa năm

VN-Index dao động với biên độ lớn, từ giảm gần 50 điểm chuyển sang tăng 5 điểm, bởi dòng tiền đổ vào "bắt đáy" các cổ phiếu đầu ngành.

Sau hai phiên mất điểm liên tiếp, nhiều nhóm phân tích dự đoán chỉ số đại diện cho sàn TP HCM khó tránh quán tính giảm, bởi nhà đầu tư vẫn đang thận trọng trước diễn biến căng thẳng ở Trung Đông.

Thực tế, thị trường sáng nay chịu áp lực xả hàng ồ ạt khiến sắc đỏ bao trùm. Số lượng cổ phiếu giảm có thời điểm vượt hơn 320 mã, gấp 10 lần bên tăng, kéo theo VN-Index mất gần 50 điểm.

Tuy nhiên, thị trường đột ngột đảo chiều trong khoảng 30 phút cuối phiên. Dòng tiền của nhà đầu tư trong nước liên tục rót vào các cổ phiếu đầu ngành ngân hàng, chứng khoán, dầu khí... giúp biên độ giảm được thu hẹp. VN-Index sau đó chốt phiên tại 1.818 điểm, tăng 5 điểm so với tham chiếu, cắt mạch giảm sâu kéo dài từ đầu tuần.

Sàn TP HCM có gần 1,6 tỷ cổ phiếu được sang tay, tương ứng hơn 48.000 tỷ đồng. Đây là mức khớp lệnh cao nhất nửa năm qua, đồng thời nối mạch 3 phiên liên tục ghi nhận giá trị giao dịch trên 40.000 tỷ đồng.

Thị trường có 11 mã đạt thanh khoản nghìn tỷ, trong đó chủ yếu thuộc rổ VN30. SSI dẫn đầu với hơn 3.000 tỷ đồng được sang tay, tiếp đến là FPT, HPG, SHB và VCI.

Sàn TP HCM đóng cửa trong trạng thái "xanh vỏ, đỏ lòng", tức chỉ số tăng nhưng số lượng cổ phiếu giảm lại áp đảo. Hôm nay có 250 mã đóng cửa dưới tham chiếu, trong khi bên tăng chưa đến 100 mã.

Chỉ số đi lên chủ yếu nhờ động lực từ nhóm dầu khí. PVT tiếp tục chạm trần, không có bên bán và dư mua hơn 4 triệu cổ phiếu. Các mã đầu ngành dầu khí như GAS, PLX, BSR cũng tăng 4-6%, nằm trong nhóm tác động tích cực nhất đến VN-Index.

Ở nhóm ngân hàng, cổ phiếu của 3 nhà băng quốc doanh đóng vai trò trụ đỡ cho thị trường. BID đảo chiều từ giảm thành tăng gần 5%, còn VCB và CTG lần lượt tích lũy 2,3% và 1,4%. Ở chiều ngược lại, nhóm này có nhiều đại diện chìm trong sắc đỏ như TCB, KLB, TPB, STB và EIB.

Sắc xanh có dấu hiệu trở lại nhóm chứng khoán. VCI hôm nay chạm giá trần và dư mua hơn 2 triệu cổ phiếu. Các mã vốn hóa vừa và lớn như VCK, SSI, HCM, VND cũng chốt phiên với mức tăng hơn 2%.

Sau nhịp điều chỉnh mạnh đầu tuần, các cổ phiếu liên quan đến Vingroup cũng lấy lại đà hưng phấn. VRE tăng 6,3%, còn VIC nhích nhẹ 0,1% so với tham chiếu.

Giữa lúc nhà đầu tư trong nước rót tiền vào thị trường, khối ngoại lại rút mạnh. Nhóm này bán hơn 6.400 tỷ đồng, trong khi giải ngân khoảng 4.700 tỷ đồng. POW là tâm điểm xả hàng của nhà đầu tư nước ngoài với hơn 21 triệu cổ phiếu.

Theo nhóm phân tích Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam, thị trường đang xảy ra tình trạng phân hóa mạnh giữa các nhóm cổ phiếu. Trong bối cảnh này, nhà đầu tư có thể tìm kiếm cơ hội từ những ngành đang đón dòng tiền lớn, nhưng cũng cần quản trị rủi ro.

"Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư cơ cấu lại danh mục, có thể nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức 40-50%. Nhà đầu tư nên chú ý vào xu hướng ở từng nhóm cổ phiếu để tạo ra danh mục thích nghi, nhưng cần hạn chế mua đuổi nhóm dầu khí trong ngắn hạn", nhóm này viết.

Phương Đông