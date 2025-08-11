Dòng tiền đầu tư bất động sản từ Bắc dịch chuyển vào Nam

Giá bất động sản tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc tăng quá nhanh đang thúc đẩy nhà đầu tư Nam tiến, tìm cơ hội ở các thị trường mới sáp nhập.

Cuối tuần qua, một sự kiện giới thiệu dự án căn hộ nghỉ dưỡng tại phường Rạch Dừa, TP HCM (TP Vũng Tàu cũ), thu hút hàng trăm khách hàng tham gia. Theo các sàn môi giới, hơn 50% người đến từ phía Bắc. Trong số cả nghìn booking ghi nhận thời gian qua, nhà đầu tư phía Bắc đang chiếm 30-40%.

Chị Hải Tú (ngụ phường Chợ Quán, TP HCM), một khách tham dự cho biết mình đại diện người thân ở Hà Nội vào xem dự án và đặt cọc mua. Nhiều khách tại sự kiện cũng đi thay người quen phía Bắc để tìm hiểu trước khi trực tiếp vào giao dịch.

Xu hướng này không chỉ xuất hiện ở Vũng Tàu. Tại một sự kiện mở bán dự án khu đô thị ở Tây Ninh (Long An cũ) đầu tháng 6, nhiều sàn phân phối cũng xác nhận có khoảng 50% giỏ hàng thấp tầng đã về tay nhà đầu tư phía Bắc. 40% căn hộ cao tầng cũng do nhóm này nắm giữ. Hay tại một số dự án chung cư tầm trung đang triển khai tại phường Dĩ An, Tân Đông Hiệp (Bình Dương cũ) như Bcons City, Solary, Phú Đông Sky Garden, Phú Đông Sky One..., bóng dáng nhà đầu tư từ Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương... xuất hiện ngày càng nhiều.

Chị Trang, môi giới nhà đất khu vực Bình Dương cũ, cho biết 6 tháng qua hơn 40% giao dịch chị chốt thành công là với nhà đầu tư đến từ miền Bắc. Nhu cầu đa dạng từ đất nền, nhà liền thổ đến căn hộ, nhưng ưu tiên vẫn là sản phẩm có pháp lý rõ ràng, giá vừa túi tiền.

Xu hướng Nam tiến cũng được ghi nhận bởi các đơn vị nghiên cứu thị trường. Theo số liệu từ Savills Việt Nam, nhiều dự án mở bán tại TP HCM, Tây Ninh, Đồng Nai gần đây ghi nhận tỷ lệ giao dịch thành công đến từ nhà đầu tư miền Bắc chiếm hơn 20%, tăng gấp đôi so với các năm trước.

Bất động sản khu trung tâm TP HCM, tháng 7/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Nghiên cứu của chuyên trang Batdongsan cũng cho thấy, trong 6 tháng đầu năm, nhà đầu tư từ ngoài TP HCM chiếm đến 75% tổng lượng khách tìm mua bất động sản tại thành phố, trong đó, các tỉnh phía Bắc chiếm 61%. Phần lớn nhà đầu tư phía Bắc chọn xuống tiền tại các khu vực mới sáp nhập vào TP HCM và hơn 60% sẵn sàng tài chính để "đánh bắt xa bờ". Tương tự, số liệu từ One Mount Group chỉ ra, hiện hơn 50% khách hàng Hà Nội có ý định mua bất động sản tại TP HCM, trong đó 20% sẵn sàng xuống tiền ngay trong năm nay.

Lý giải nguyên nhân dòng tiền Nam tiến, ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan khu vực miền Nam, nhận định chênh lệch giá là yếu tố chính khiến nhà đầu tư phía Bắc trở lại thị trường miền Nam. Trước dịch Covid 19, giá căn hộ Hà Nội thấp hơn TP HCM khoảng 30%, nhưng từ quý II/2024 đã tăng vọt, vượt 20% so với TP HCM. Hiện nay, giá nhà Hà Nội được cho là cao gấp đôi TP HCM. Điều này vừa là thách thức cho thị trường phía Bắc, vừa mở ra cơ hội cho bất động sản miền Nam hậu sáp nhập.

Cùng quan điểm, bà Cao Thị Thanh Hương, Quản lý cấp cao Bộ phận nghiên cứu Savills, cho rằng giá nhà Hà Nội đã ở ngưỡng cao, khiến biên lợi nhuận đầu tư không còn hấp dẫn. Trong khi đó, bất động sản phía Nam vẫn thu hút dòng tiền nhờ giá còn "mềm", tốc độ tăng giá tốt và tiềm năng mở rộng. Các đô thị vệ tinh như Bình Dương, Đồng Nai, Long An cũ đang trở thành tâm điểm nhờ hạ tầng phát triển và khả năng sinh lời cao.

Ngoài yếu tố lợi nhuận, nhiều nhà đầu tư phía Bắc cũng đang chuyển hướng từ lướt sóng sang nắm giữ lâu dài. Họ bắt đầu quan tâm đến dòng tiền bền vững từ cho thuê và hưởng lợi từ hạ tầng hoàn thiện. Các khu vực vùng ven cận trung tâm TP HCM trở thành điểm đến nhờ giá hợp lý và kỳ vọng tăng giá khi các tuyến giao thông lớn đi vào hoạt động.

Anh Quốc Cường, nhà đầu tư 33 tuổi đến từ Hà Nội, nhận xét, giá chung cư vùng ven TP HCM vẫn dễ tiếp cận hơn Hà Nội. Với khoảng 2 tỷ đồng, có thể tìm được nhà trong bán kính 20–25 km tính từ trung tâm TP HCM, trong khi với giá này ở Hà Nội phải đi xa trên 30 km.

Bà Nguyễn Thị Miền, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam, cho biết thời gian qua thị trường ghi nhận dòng vốn đầu tư đang dịch chuyển từ miền Bắc vào miền Nam. Giá bất động sản phía Bắc tăng mạnh giai đoạn 2023–2024, cộng với hạn chế về nguồn cung mới và rà soát quy hoạch khiến nhà đầu tư hướng vào TP HCM, Đồng Nai, Bình Dương – những nơi có hạ tầng phát triển và quỹ đất lớn.

Bà Miền nhận xét, dòng vốn đổ về phía Nam sẽ là xu hướng dài hạn. Các đô thị vệ tinh TP HCM đang hưởng lợi lớn từ kết nối hạ tầng và chính sách pháp lý thông thoáng. Số lượng dự án mới được cấp phép, tái khởi động tại miền Nam trong nửa đầu năm cao gấp đôi miền Bắc. Nhà đầu tư miền Bắc có kinh nghiệm theo dõi phát triển hạ tầng và thường đón đầu cơ hội tại các khu vực đang xây dựng giao thông, quy hoạch. Họ sẵn sàng mua bất động sản vùng ven, thành phố cấp hai nếu dự án có tiềm năng tăng giá, khác với nhà đầu tư phía Nam thường ưu tiên sản phẩm vừa ở vừa khai thác dòng tiền.

Giới chuyên gia nhận định, để tiếp cận nhóm khách này, các đơn vị phân phối tăng cường hợp tác với đại lý có chi nhánh tại miền Bắc. Về sản phẩm, đất nền vẫn được quan tâm nhưng nguồn cung hạn chế. Nhà liền thổ pháp lý rõ ràng, quy hoạch đồng bộ đang thu hút nhờ tính an toàn. Căn hộ dù biên lợi nhuận ít hấp dẫn nhưng là dòng sản phẩm dồi dào nguồn cung, đa dạng giá bán sẽ vẫn được ưa chuộng trong bối cảnh thị trường vẫn chưa có quá nhiều sự lựa chọn cho dòng tiền đầu tư.

Phương Uyên