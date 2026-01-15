Động thổ hai cầu hơn 32.000 tỷ đồng kết nối Đồng Nai - TP HCM

Cầu Cát Lái và Long Hưng bắc qua sông Đồng Nai được động thổ sáng 15/1, nhằm tăng kết nối giao thông vùng, rút ngắn hành trình từ TP HCM đến sân bay Long Thành.

Cầu Cát Lái dài khoảng 11,6 km, trong đó phần cầu chính dài 3 km, quy mô 8 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/h. Điểm đầu dự án tại đường Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái (TP HCM), điểm cuối tại xã Đại Phước (Đồng Nai). Tổng mức đầu tư khoảng 20.600 tỷ đồng. Khi hoàn thành, công trình sẽ thay thế phà Cát Lái vốn quá tải nhiều năm qua.

Mô phỏng cầu Cát Lái bắc qua sông Đồng Nai. Ảnh: Sở Xây dựng Đồng Nai

Cầu Long Hưng (còn gọi Đồng Nai 2) có tổng chiều dài khoảng 12 km, phần cầu dài 2,3 km, nối quốc lộ 51 (phường Tam Phước, Đồng Nai) với đường Vành đai 3 (phường Long Phước, TP HCM). Dự án có tổng vốn đầu tư 11.495 tỷ đồng, quy mô 8 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/h.

Hai công trình được triển khai theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT, do liên danh nhà đầu tư đứng đầu là Tổng công ty Xây dựng số 1 thực hiện. Khi đưa vào khai thác, các tuyến cầu sẽ kết nối khu vực phía bắc, đông bắc TP HCM với Đồng Nai, sân bay Long Thành, đồng thời giảm tải cho các trục giao thông hiện hữu như quốc lộ 1, 51 và cao tốc Long Thành - Dầu Giây.

Vị trí xây cầu Cát Lái. Đồ họa: Hoàng Khánh

Phát biểu tại lễ động thổ, Phó thủ tướng Mai Văn Chính cho rằng cầu Cát Lái không chỉ là công trình giao thông đơn lẻ mà còn là trục kết nối chiến lược, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng giữa TP HCM và Đồng Nai, kết nối hiệu quả sân bay Long Thành, hệ thống cảng biển, khu công nghiệp, khu đô thị và các tuyến giao thông huyết mạch quốc gia.

Theo lãnh đạo Chính phủ, dự án sẽ giải quyết căn cơ tình trạng quá tải kéo dài của phà Cát Lái, rút ngắn thời gian lưu thông, giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đồng thời mở rộng không gian phát triển đô thị - công nghiệp - dịch vụ.

Phó thủ tướng Mai Văn Chính phát biểu tại lễ động thổ dự án cầu Cát Lái sáng nay. Ảnh: Phước Tuấn

Phó thủ tướng yêu cầu Đồng Nai và TP HCM phối hợp chặt chẽ trong công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, bảo đảm quyền lợi người dân; đồng thời đề nghị chủ đầu tư, nhà thầu tập trung nguồn lực, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn lao động và không để xảy ra thất thoát, lãng phí.

Sáng nay, dự án đường ven sông Đồng Nai qua phường Trấn Biên cũng được thông xe kỹ thuật. Tuyến dài 5,2 km, rộng 34 m, quy mô 6 làn xe, tổng mức đầu tư khoảng 1.300 tỷ đồng.

Đường ven sông Đồng Nai qua phường Trấn Biên (TP Biên Hòa cũ). Ảnh: Phước Tuấn

Bí thư Đảng ủy phường Trấn Biên Hồ Văn Nam cho biết, việc đưa tuyến đường ven sông Đồng Nai vào khai thác góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông đô thị, tăng cường kết nối khu vực trung tâm với các khu vực lân cận. Dự án cũng tạo không gian phát triển mới ven sông, thúc đẩy chỉnh trang đô thị, phát triển thương mại dịch vụ du lịch.

Phước Tuấn