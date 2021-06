Đồng Tháp phát hiện thêm 21 ca nghi Covid-19

Sở Y tế Đồng Tháp ghi nhận thêm 21 ca dương tính nCoV và hơn 500 F1 liên quan đến ổ dịch Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc.

Thông tin được ông Nguyễn Lâm Thái Thuận, Giám đốc Sở Y tế Đồng Tháp, cho biết tại cuộc họp khẩn với UBND tỉnh và các địa phương vào sáng 28/6. Theo ông Thuận, trong 21 ca nghi nhiễm mới, có 4 nhân viên Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, 12 trường hợp là F1 của ca 14437 và 5 trường hợp từ F2 lên F0.

Ca 14437 là nữ, 56 tuổi, điều trị tại Khoa Nội Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc từ ngày 10/6 do áp xe ở vai, phát hiện dương tính hôm 25/6.

Ca 15182 (F1 của 14437, được Bộ Y tế công bố tối 26/6) đang là công nhân Công ty Cở phần May Hữu Nghị - Xí nghiệp May 6, tại xã Tân Phú Đông, TP Sa Đéc. Qua truy vết xác định tổ may của bệnh nhân này có 38 trường hợp tiếp xúc gần. Công ty này đang phối hợp với một đơn vị ở TP HCM để lấy mẫu xét nghiệm toàn thể 1.200 công nhân. Theo báo cáo của UBND TP Sa Đéc, địa phương có 25 doanh nghiệp với 7.000 công nhân.

Khu cách ly Bệnh viện Quân dân y tỉnh Đồng Tháp đến nay phát hiện tổng cộng 3 trường hợp dương tính với nCoV. Ảnh: Ngọc Tài

Tỉnh Đồng Tháp đã tạm dừng việc nhận hồ sơ làm căn cước công dân toàn tỉnh, sau khi phát hiện một ca nghi nhiễm đến làm căn cước công dân tại xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò. UBND Lấp Vò cũng xin hoãn họp HĐND cấp xã tại Tân Khánh Trung khi có đến 24/26 đại biểu HĐND là F1 và F2. Tương tự, việc tiếp nhận và trả hồ sơ một cửa tại UBND xã này cũng đang tính phương án tạm dừng.

Liên quan đến ca nghi nhiễm tại CDC Đồng Tháp, sau khi gửi mẫu xét nghiệm về Việt Pasteur TP HCM thì kết quả RT-PCR âm tính với nCoV. Ngay sau đó CDC hoạt động bình thường.

Vấn đề "trục trặc" khâu xét nghiệm, ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp lưu ý Sở Y tế: "Cần đánh giá lại lực lượng của mình, máy xét nghiệm RT-PCR tỉnh có rồi thì nhân lực có đảm bảo được không? Tại sao khi có kết quả khẳng định ở đây rồi mà chưa tự tin phải phụ thuộc Viện Pasteur? Một hai mẫu gửi thì được nhưng không thể phụ thuộc về lâu dài".

UBND Đồng Tháp chỉ đạo các ngành, địa phương quyết liệt truy vết, dập dịch, không để lan rộng. "Chúng ta phải vào cuộc quyết liệt, mạnh hơn nữa, thực hiện 4 tại chỗ, kích hoạt hệ thống tổ nhân dân tự quản ở các địa phương, nâng cao trách nhiệm của từng vị trí. Địa phương nào để xảy ra dịch, lãnh đạo địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước tỉnh", ông Nghĩa nói.

Tính đến 28/6, chuỗi lây từ ổ dịch Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc ghi nhận 9 ca dương tính đã được Bộ Y tế cấp mã số và 21 ca nghi nhiễm. Tổng cộng, Đồng Tháp phát hiện 32 ca Covid-19 cộng đồng. Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc và Bệnh viện Quân dân y tỉnh đã phải phong tỏa vì có ca lây nhiễm.

Ngọc Tài