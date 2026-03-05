GS Ngô Bảo Châu trực tiếp tuyển chọn sinh viên tài năng Toán

Sinh viên tài năng ngành Toán ở hai đại học quốc gia sẽ được miễn học phí, kèm hỗ trợ tối đa 15 triệu đồng một tháng nếu vượt qua vòng phỏng vấn với GS Ngô Bảo Châu.

Ngày 5/3, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM) cho biết sẽ triển khai chương trình hợp tác đào tạo cử nhân tài năng ngành Toán với trường Đại học Khoa học Tự nhiên của hai đại học quốc gia từ khóa 2026.

Dự kiến 30 sinh viên thuộc lớp cử nhân tài năng của mỗi trường được miễn học phí và hỗ trợ sinh hoạt phí với mức 7,5 hoặc 15 triệu đồng mỗi tháng. Những em vượt qua vòng phỏng vấn trực tiếp với GS Ngô Bảo Châu và Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán sẽ nhận mức hỗ trợ cao nhất. Số còn lại phải làm bài đánh giá để được xét mức 7,5 triệu đồng.

Ngoài ra, sinh viên lớp này được tham gia các chuỗi bài giảng chuyên sâu của GS Ngô Bảo Châu và các nhà Toán học uy tín trong và ngoài nước do VIASM mời. Toàn bộ kinh phí do VIASM và Quỹ hỗ trợ đổi mới Giáo dục Việt Nam (VIEF) tài trợ.

GS Ngô Bảo Châu, Giám đốc khoa học VIASAM, trong buổi làm việc với trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM, ngày 2/3. Ảnh: HCMUS

GS Ngô Bảo Châu, Giám đốc khoa học VIASM, cho biết ông và nhiều nhà khoa học đau đáu với việc đào tạo Toán học trong nước, nhất là ở bậc tiến sĩ. Hiện, nhóm có trình độ nghiên cứu cạnh tranh với thế giới chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Trong khi đó, Việt Nam có nhiều học sinh yêu thích và giỏi Toán. Mỗi năm, Bộ Giáo dục và Đào tạo cử 6 học sinh xuất sắc nhất dự thi Olympic Toán quốc tế (IMO) nhưng khoảng 50 em ở các vòng thi loại có trình độ tương đương hoặc gần bằng. Những em này đều có tiềm năng trở thành nhà Toán học chuyên nghiệp, chưa kể các tài năng khác.

Theo ông, việc phát triển nghiên cứu Toán học cần gắn liền với đào tạo thế hệ kế cận tài năng, có khả năng cạnh tranh và dẫn dắt nền Toán học trong nước.

Đây là một trong những hoạt động đầu tiên của GS Ngô Bảo Châu - chủ nhân giải thưởng Fields (năm 2010), ở Việt Nam, sau khi thông báo rời Mỹ, về làm việc ở Đại học Hong Kong (Trung Quốc).

Trả lời VnExpress hồi tháng 2, ông cho hay ngoài mong muốn ở gần gia đình khi bố mẹ đã tuổi cao, ông coi đây là cơ hội để thực hiện tâm nguyện: tham gia sâu và thường xuyên hơn vào việc đào tạo thế hệ trẻ yêu Toán tại Việt Nam.

GS.TSKH Vũ Hoàng Linh chia sẻ về chương trình, sáng 5/3. Ảnh: Dương Tâm

GS.TSKH Vũ Hoàng Linh, Bí thư Đảng ủy trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, nhìn nhận để nhân tài Toán học ở bậc phổ thông tiếp tục phát triển rất cần sự hướng dẫn của các nhà khoa học xuất sắc, ngoài việc tài trợ kinh phí, cơ sở vật chất.

Vì thế, TS Võ Đức Cẩm Hải, Trưởng khoa Toán – Tin học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP HCM, kỳ vọng chương trình sẽ thu hút, nâng đỡ những sinh viên giỏi, đam mê Toán học, hướng đến đào tạo những tiến sĩ Toán học xuất sắc, đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học công nghệ của đất nước.

"Toán học luôn là nền tảng quan trọng để phát triển khoa học công nghệ. Việc đào tạo sinh viên ngành Toán càng phải được chú trọng trong bối cảnh các quốc gia đều chạy đua phát triển công nghệ mới", TS Hải nói.

Lệ Nguyễn - Dương Tâm