Dòng thác 'hồi sinh' khi thủy điện Trị An xả lũ

Thác Trị An thuộc xã Trị An là thác cuối cùng trên dòng sông Đồng Nai trước khi đổ về bình nguyên khu vực Tân Uyên, Biên Hòa, Sài Gòn. Năm 1987, công trình đập tràn Nhà máy thủy điện Trị An được khởi công, sông Đồng Nai bị ngăn lại khiến dòng thác trên cũng không còn.
Những ngày này con thác ào ạt chảy khi Nhà máy thủy điện Trị An xả lũ.
Nằm cách đập tràn Nhà máy thủy điện Trị An chừng 2 km, thác Trị An rộng chừng 300 m, dài 100 m bất ngờ "hồi sinh" khi hồ tiến hành xả lũ. Nhiều người dân ngỡ ngàng trước vẻ đẹp kỳ vĩ của con thác như thời trước năm 1987.
"Khi Nhà máy thủy điện Trị An chưa xây dựng, thác Trị An là điểm đến du lịch dã ngoại của nhiều người dân TP HCM, Biên Hòa, Bình Dương vì thác rộng, đẹp", bà Thắm, 78 tuổi, người dân xã Trị An nói.
Theo sách sử ghi lại, thác Trị An được người Pháp phát hiện và đưa vào phục vụ tham quan từ đầu thế kỷ XX. Từ Thành Kèn (Biên Hòa) có đường bộ qua các làng Tân Triều, Bến Cá, Bình Thạnh, Đại An, chừng 28 km là sẽ đến thác, giữa đường có các trạm nghỉ chân cho khách.
Dòng nước chảy gần 10 km, qua nhiều tầng đá ước tính cao gần chục mét trước khi hòa vào bình nguyên phương Nam ở khu vực ngã ba hợp dòng với sông Bé.
Hai bên thác là vách đá xám cao phủ bì thực vật 30-50 m. Lòng sông nhấp nhô các những tảng đá lớn.
Khi thác Trị An "hồi sinh", nhiều du khách tìm đến chụp ảnh, quay video.
Hiệp hội du lịch Đồng Nai đang hướng đến du lịch về nguồn, sinh thái rừng và dã ngoại cuối tuần. Trong đó, sông Đồng Nai có nhiều lợi thế để phát huy du lịch đường thủy, cắm trại cuối tuần.
Nhiều người sáng tạo nội dung trên Youtube, Tiktok cũng tìm đến thác quay video cho trang cá nhân.
Thác Trị An gắn liền với nhiều chuyện, tích dân gian thú vị như: chàng dũng sĩ diệt thú dữ cứu dân làng, chuyện tình của đôi trai gái khác tộc, thác Vọng phu.
Nhiều người dân đến chân thác quăng lưới bắt cá.
Các bậc thang bằng bêtông lên xuống chân thác Trị An cũng hư hỏng theo thời gian. Hiện nay thác không có đơn vị quản lý nên chính quyền khuyến cáo người dân không đến gần chân thác, ra ngoài thác... để tránh nguy hiểm.
Hồ thủy điện Trị An bắt đầu xả lũ từ 30/9 để điều tiết lũ trên sông Đồng Nai, đảm bảo an toàn hồ chứa, khiến dòng nước chảy về xuôi trên "dòng sông chết" chừng 5 km, đi qua nhiều ghềnh thác, trong đó có khu vực thác Trị An.
Nhiều quán cà phê cạnh chân đập, xung quanh thác Trị An trở nên đông đúc. Nhiều bạn trẻ chọn tầm nhìn hướng sông để xem dòng nước tung bọt trắng xóa dưới những tảng đá.
Theo Hiệp hội du lịch Đồng Nai, mục tiêu năm 2025, địa phương sẽ thu hút khoảng 5,2 triệu lượt khách, ước tính doanh thu đạt hơn 4.000 tỷ đồng; mục tiêu năm 2030 đạt hơn 11 triệu lượt khách với doanh thu dự kiến gần 12.000 tỷ đồng.
Phước Tuấn