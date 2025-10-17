Dòng thác 'hồi sinh' khi thủy điện Trị An xả lũ

Thác Trị An thuộc xã Trị An là thác cuối cùng trên dòng sông Đồng Nai trước khi đổ về bình nguyên khu vực Tân Uyên, Biên Hòa, Sài Gòn. Năm 1987, công trình đập tràn Nhà máy thủy điện Trị An được khởi công, sông Đồng Nai bị ngăn lại khiến dòng thác trên cũng không còn.

Những ngày này con thác ào ạt chảy khi Nhà máy thủy điện Trị An xả lũ.