Đông Tây Land trở thành đại lý phân phối căn hộ The Global City

Công ty cổ phần Đông Tây Land ký kết với Masterise Homes, trở thành đại lý phân phối dự án căn hộ tại dự án The Global City (TP HCM), ngày 20/10.

Đông Tây Land sẽ phân phối sản phẩm giới hạn chỉ 600 căn hộ, nằm ở vị trí đẹp nhất tại trung tâm khu đô thị The Global City. Dự án tọa lạc tại giao điểm đường Đỗ Xuân Hợp và Liên Phường, thuộc phường An Phú, TP Thủ Đức.

Đây là khu vực trọng điểm về phát triển cơ sở hạ tầng. Trong năm 2025 hàng loạt dự án nghìn tỷ sẽ đi vào hoạt động như nút giao An Phú; kết nối tuyến đường Liên Phường với đại lộ Võ Nguyên Giáp và Mai Chí Thọ, giúp cư dân thuận tiện di chuyển về Thảo Điền, Bình Thạnh, Thủ Thiêm, trung tâm thành phố chỉ trong 5 - 10 phút, và 20 - 30 phút đến quận 7, sân bay quốc tế Long Thành. Hạ tầng tạo đòn bẩy giúp giá bất động sản khu vực này không ngừng tăng nhiệt.

Lễ ký kết giữa Đông Tây Land và Masterise Homes. Ảnh: Đông Tây Land

The Global City được bao quanh bởi các tiện ích như trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện quốc tế, công viên, khu nhà phố thương mại Soho sầm uất, gần khu tổ hợp giải trí – thể thao City Park, kênh đào, khu nhạc nước lớn nhất Đông Nam Á.

Tất cả giúp kiến tạo nên chất sống thời thượng, tiện nghi dành cho cư dân ngay trung tâm mới Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn hộ đẳng cấp thuộc khu phức hợp chuẩn quốc tế của Masterise Homes. Ảnh: Masterise Homes

Tại Global City, chỉ có 8 căn hộ trên một mặt sàn. Tất cả các căn đều là căn góc, đảm bảo sự riêng tư và thoáng đãng. Dự án được thiết kế tối ưu công năng, ôm trọn tầm nhìn về phía sông Rạch Chiếc, Landmark... Khi đi vào hoạt động, khu căn hộ này sẽ góp mặt vào danh sách các "biểu tượng sống mới" của Sài Gòn.

Loại hình căn hộ đa dạng từ một phòng ngủ đến 4 phòng ngủ và penthouse, duplex giúp khách hàng thoải mái lựa chọn không gian sống phù hợp nhu cầu và tài chính. Theo đại diện chủ đầu tư, loại hình căn hộ 4 phòng ngủ được coi là khan hiếm tại tất cả các dự án đang mở bán ở TP HCM.

Căn hộ The Global City với tiềm năng gia tăng giá trị bền vững. Ảnh: Masterise Homes

Với lợi thế là đơn vị phân phối chuyên nghiệp, uy tín, luôn góp mặt trong top đại lý bán hàng xuất sắc tại các dự án đã được mở bán trước đó của Masterise Homes, cùng đội ngũ hơn 500 chuyên viên kinh doanh chuyên nghiệp và sở hữu quỹ căn đẹp nhất, giỏ hàng phong phú, Đông Tây Land sẽ giúp khách hàng dễ dàng sở hữu những căn hộ đẹp nhất, phù hợp với nhu cầu nhất tại căn hộ hạng sang The Global City.

Khách hàng và nhà đầu tư nắm bắt cơ hội sở hữu ở đợt đầu tiên mở bán để được hưởng mức giá tốt. Những đợt mở bán sau giá sẽ tăng nhằm đảm bảo quyền lợi khách hàng mua ở giai đoạn đầu. Lợi thế này giúp tối đa hóa lợi nhuận và tiềm năng tăng trưởng về sau.

The Global City được phát triển bởi Masterise Homes. Đây là Nhà phát triển bất động sản quốc tế tiên phong tại Việt Nam tạo nên nhiều công trình kiến trúc đẳng cấp khi đồng hành cùng hàng loạt đối tác danh tiếng toàn cầu như Marriott International với dự án Grand Marina Saigon, hay dự án khu căn hộ hàng hiệu The Ritz-Carlton tại Hà Nội, Elie Saab với dinh thự The Rivus và khu phức hợp chuẩn quốc tế The Global City được thiết kế bởi tập đoàn thiết kế kiến trúc hàng đầu thế giới Foster+Partners...

