Đông Tây Land phân phối Vinhomes Green Paradise Cần Giờ

Đông Tây Land ký kết cùng Vinhomes, trở thành đại lý chiến lược phân phối dự án đô thị lấn biển Vinhomes Green Paradise tại Cần Giờ, ngày 22/9.

Đông Tây Land nằm trong nhóm đại lý hàng đầu của Vinhomes, nhiều năm dẫn đầu doanh số tại các dự án lớn như Vinhomes Central Park, Vinhomes Golden River, Vinhomes Grand Park. Với giỏ hàng đa dạng, thủ tục nhanh gọn và dịch vụ đồng hành, doanh nghiệp cho biết sẽ phát huy lợi thế tư vấn chuyên sâu, đáp ứng nhu cầu khác nhau của khách hàng ở Vinhomes Green Paradise.

Đông Tây Land ký kết phân phối Vinhomes Green Paradise. Ảnh: Đông Tây Land

Ông Nguyễn Thái Bình - Tổng giám đốc Đông Tây Land, cho biết đơn vị chọn lọc, đồng hành cùng những chủ đầu tư lớn như Vinhomes, với nguyên tắc đặt lợi ích khách hàng làm trọng tâm. Đội ngũ 700 chuyên viên kinh doanh chú trọng tư vấn, giải quyết từng nhu cầu cụ thể để mang đến sản phẩm phù hợp với giá trị bền vững và sự hài lòng. "Tinh thần này cũng là kim chỉ nam xuyên suốt quá trình phân phối Vinhomes Green Paradise", ông Bình chia sẻ.

Vinhomes Green Paradise Cần Giờ có quy mô hơn 2.870 ha, nằm ở vị trí chiến lược ven biển phía Nam TP HCM, một bên giáp Rừng Sác rộng 75.000 ha – khu dự trữ sinh quyển UNESCO, một bên giáp biển. Dự án nằm gần trung tâm tài chính quốc tế, có thể kết nối đến sân bay quốc tế Long Thành. Dự án được định hướng theo tiêu chí ESG++, tích hợp yếu tố xanh - thông minh - sinh thái và tái sinh được tư vấn bởi Boston Consulting Group, ứng dụng AI, IoT, Big Data. Theo công bố, khu đô thị hướng tới chứng chỉ quốc tế Breema Communities, ISO 37122.

Phối cảnh đô thị lấn biển Vinhomes Green Paradise. Ảnh: Vinhomes

Theo Vinhomes, điểm nhấn của dự án là công trình điện gió ngoài khơi, 100% sử dụng giao thông xanh. Bên trong, chủ đầu tư quy hoạch các hạng mục quy mô như tháp cao 108 tầng - top 10 thế giới, biển hồ nhân tạo lớn nhất thế giới 443 ha, cảng tàu quốc tế 5 sao, hai sân golf 18 lỗ, quần thể giải trí 122 ha, nhà hát lớn nhất Đông Nam Á, cùng hệ thống trường học và bệnh viện quốc tế.

Hạ tầng khu vực cũng được đẩy mạnh với cầu Cần Giờ, tuyến đường Rừng Sác mở rộng, tàu cao tốc Bạch Đằng - Vũng Tàu - Cần Giờ. Đặc biệt, điểm nhấn là tuyến metro Cần Giờ vận tốc 350 km/h chỉ mất 12 phút từ Phú Mỹ Hưng sẽ triển khai thời gian tới. Các dự án lớn như sân bay Long Thành, Vành đai 3, cao tốc Bến Lức – Long Thành dự kiến khai thác từ năm 2026, tạo mạng lưới kết nối quốc tế và nội vùng cho khu đô thị.

Vinhomes Green Paradise đã giới thiệu bộ sưu tập hơn 60 mẫu nhà ở thấp tầng, biệt thự đa dạng phong cách kiến trúc, hướng đến nhóm khách hàng cao cấp trong và ngoài nước.

Hoài Phương