Đông Tây Land nhận giải thưởng bất động sản Dot Property 2025

Đông Tây Land được vinh danh là "Công ty phân phối bất động sản tốt nhất Đông Nam Á 2025", ghi nhận năng lực kinh doanh, quy mô và uy tín trên thị trường khu vực.

Lễ trao giải Dot Property Southeast Asia Awards 2025 diễn ra tại khách sạn Park Hyatt Bangkok - Thái Lan, ngày 11/12. Giải thưởng do Dot Property Group - Tập đoàn thuộc Lifull Connect (Tây Ban Nha) tổ chức, thông qua quy trình đánh giá độc lập, dựa trên kết quả kinh doanh, quy mô doanh nghiệp và khảo sát thị trường. Hội đồng xét duyệt gồm các chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản tại Đông Nam Á.

Đại diện doanh nghiệp nhận giải thưởng "Công ty phân phối bất động sản tốt nhất Đông Nam Á 2025". Ảnh: Đông Tây Land

Ông Nguyễn Thái Bình, Tổng giám đốc Đông Tây Land cho biết, việc vinh danh ở hạng mục Southeast Asia's Agencies Excellence 2025 - Công ty phân phối bất động sản tốt nhất Đông Nam Á 2025, cho thấy uy tín thương hiệu và năng lực vận hành của đơn vị thị trường quốc tế. Giải thưởng là sự ghi nhận đối với nỗ lực của toàn bộ đội ngũ trong việc duy trì tiêu chuẩn dịch vụ và mở rộng hoạt động. Theo ông, đây cũng là động lực để doanh nghiệp tiếp tục đổi mới, hướng đến những cột mốc phát triển tiếp theo.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang tái cấu trúc theo hướng bền vững và chuyên nghiệp hơn, Đông Tây Land tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng vai trò từ phân phối sang tham gia phát triển quỹ đất. Doanh nghiệp đồng thời tăng cường hợp tác các chủ đầu tư uy tín nhằm đưa ra thị trường những sản phẩm đáp ứng nhu cầu thực tế của khách hàng và nhà đầu tư.

Đội ngũ nhân sự công ty. Ảnh: Đông Tây Land

Đông Tây Land hiện có mạng lưới với hơn 25 văn phòng gồm trụ sở, công ty thành viên, chi nhánh tại Việt Nam, quốc tế, hợp tác chiến lược với hơn 30 chủ đầu tư uy tín và hàng đầu thị trường. Danh mục sản phẩm phân phối trải rộng từ khu Đông đến khu Tây TP HCM, từ miền Nam ra miền Bắc và mở rộng ra thị trường nước ngoài. Mạng lưới này giúp doanh nghiệp tiếp cận đa dạng các nhu cầu khác nhau của khách hàng và nhà đầu tư.

Trong nhiều dự án hợp tác, Đông Tây Land thường xuyên nằm trong nhóm các đại lý có doanh số cao. Kết quả này tạo nền tảng để doanh nghiệp mở rộng phạm vi hoạt động, từng bước hoàn thiện hệ sinh thái phân phối bất động sản. Song song với hoạt động kinh doanh, đơn vị đang triển khai lộ trình trở thành công ty đại chúng trong giai đoạn tới. Mục tiêu này nhằm nâng cao năng lực quản trị, tăng cường minh bạch tài chính và củng cố niềm tin của nhà đầu tư, đối tác, khách hàng.

Hoạt động kết nối nhân sự doanh nghiệp. Ảnh: Đông Tây Land

Theo đại diện doanh nghiệp, với chiến lược phát triển rõ ràng và tầm nhìn dài hạn, Đông Tây Land tiếp tục mở rộng hợp tác, nâng cao chất lượng phân phối, từng bước khẳng định vai trò kết nối giữa chủ đầu tư, nhà đầu tư, thị trường. Doanh nghiệp hướng đến việc xây dựng thương hiệu bất động sản Việt có vị thế vững chắc tại khu vực và quốc tế.

(Nguồn: Đông Tây Land)