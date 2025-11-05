'Đông Phương Bất Bại' Lâm Thanh Hà sống tự tại

Minh tinh Hong Kong Lâm Thanh Hà, 71 tuổi, thường du lịch khắp thế giới, viết văn, vẽ tranh.

Diễn viên đón sinh nhật hôm 3/11, bà đăng trên trang cá nhân một số hình chụp tại nhà riêng, cho biết tràn ngập lòng biết ơn. Hàng nghìn khán giả chúc phúc Lâm Thanh Hà, nhận xét bà toát vẻ sang trọng, phú quý, nước da hồng hào, khỏe mạnh. Theo Ettoday, Lâm Thanh Hà đeo nữ trang, cài áo của một thương hiệu Pháp, tổng trị giá 2,3 triệu Đài tệ (gần 2 tỷ đồng).

Lâm Thanh Hà đón sinh nhật. Ảnh: Weibo

Minh tinh không đóng phim 30 năm qua, hiện bà viết sách, viết tản văn đăng trên các tạp chí. Trên UDN, bà nói ban đầu chỉ viết cho bản thân, không dám công khai. Bạn thân của bà - nhạc sĩ Hoàng Triêm - nhiều lần mời Lâm Thanh Hà viết bài nhưng diễn viên không dám nhận lời. Khi Hoàng Triêm qua đời năm 2004, vì muốn gửi gắm tình cảm tới người bạn, bà mới đồng ý đăng một bài viết lên báo. Lâm Thanh Hà không ngờ độc giả phản hồi tốt về văn phong của bà, nhờ vậy minh tinh có động lực học hỏi, rèn giũa lối viết.

Lâm Thanh Hà đam mê đọc sách, viết văn. Ảnh: UDN

Bà tự nhận không có tài năng gì, học không giỏi, học vấn cấp ba. Để bù đắp những điều này, Lâm Thanh Hà chăm chỉ rèn luyện, không ngừng trau dồi kỹ năng. Những năm qua, bà tầm sư học đạo, thỉnh giáo những nhà văn tên tuổi. Bà còn luyện thư pháp, học vẽ tranh, nhiếp ảnh.

Lâm Thanh Hà và người địa phương bên bờ sông Hằng, Ấn Độ. Ảnh: UDN

Minh tinh nói sau khi giải nghệ năm 1994, bà ngại gặp người lạ, không thích giao tiếp, chỉ ở nhà một mình. Cuộc sống đơn điệu khiến Lâm Thanh Hà cảm thấy bản thân vô dụng, thậm chí mất phương hướng, dù cuộc sống vật chất đủ đầy. Từ khi viết văn, Lâm Thanh Hà cởi mở, thấy yêu đời, giàu sức sống. Bà nói: "Sáng tác thay đổi lớn cuộc đời tôi. Tôi ra khỏi nhà tắm, ra khỏi phòng ngủ, ra khỏi ngôi nhà của mình để gặp những người bạn kiệt xuất. Tôi đối thoại với vạn vật, tôi tìm lại được sự tò mò với sự vật. Thế giới của tôi trở nên rất rộng".

Sự thay đổi đó làm Lâm Thanh Hà cảm nhận sâu sắc hơn ý nghĩa cuộc sống. Bà vui vẻ và mong muốn làm điều tốt cho người xung quanh.

Lâm Thanh Hà du lịch hồi tháng 9. Ảnh: Weibo

Nghệ sĩ không lo lắng nếp nhăn, tóc bạc. Một lần ngắm bà cụ gánh áo bông bày bán sạp lề đường, nụ cười vui vẻ, gương mặt nhẹ nhõm, Lâm Thanh Hà nghĩ: "Mình học bà cụ, cho dù không có gì trong tay mình cũng sẽ vui vẻ như thế". Diễn viên bình thản đón nhận những sự thay đổi, bao gồm "già".

Lâm Thanh Hà sinh ở Đài Loan, đóng phim đầu tiên năm 1973, giải nghệ năm 1994. Nghệ sĩ tham gia nhiều tác phẩm kinh điển của màn ảnh Hoa ngữ như Cuồn cuộn hồng trần, Tiếu ngạo giang hồ: Đông Phương Bất Bại, Bạch phát ma nữ truyện, Lộc Đỉnh Ký... Diễn viên gây ấn tượng sâu đậm với vẻ sắc sảo, nửa tà nửa chính trong các phim kiếm hiệp.

Bà kết hôn với doanh nhân Hình Lý Nguyên năm 1994, có hai con gái. Theo thống kê của Forbes năm 2022, ông Hình sở hữu khối tài sản 2,1 tỷ USD. Hình Lý Nguyên từng là chủ tịch của Esprit Holdings Limited - công ty thời trang, mỹ phẩm, đồ gia dụng. Doanh nhân từng tặng Lâm Thanh Hà biệt thự hơn một tỷ HKD (hơn 141 triệu USD).

