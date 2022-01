Đồng phục ở Olympic Bắc Kinh 2022 bị chê

Đồng phục của nhân viên trao giải do Trung Quốc sản xuất cho Thế vận hội Mùa đông 2022 bị người dân chê xấu, lạc hậu.

Hôm 5/1, Trung Quốc công bố trang phục dành cho nhân viên trao huân chương ở Olympic Bắc Kinh 2022 sẽ diễn ra vào tháng 2. Ba thiết kế mang tên "Mây và tuyết may mắn", "Cảnh sắc tuyệt trần" và "Tuyết bay trong triều đại nhà Đường". Trang phục có màu chủ đạo là đỏ tươi và xanh lam với các chi tiết theo phong cách truyền thống như cổ áo chéo, họa tiết tuyết và núi non.

Đồng phục cho nhân viên ở lễ trao huân chương tại Olympic Bắc Kinh 2022. Ảnh: Twitter Beijing2022

Hình ảnh thiết kế đăng trên Weibo của ban tổ chức thu hút hơn 366.000 lượt thích và 17.000 bình luận. Đa số người dân nước này chê đồng phục "xấu không thể chịu được". Một người bày tỏ: "Tôi đã không nhìn thấy những thiết kế cổ lỗ như vậy trên quần áo từ nhiều năm. Đến mẹ tôi cũng không mặc thế này". Bình luận này nhận hơn 24.000 lượt thích.

Những người khác viết: "Tôi thực sự không hiểu tại sao các mẫu thiết kế năm nay lại như vậy. Đồng phục của vận động viên thi đấu cũng khiến tôi không nói nên lời", "Phong cách này không phải là Trung Quốc, phong cách dân tộc cũng chẳng phải", "Sự kiện là lần đầu tiên đất nước đứng trước ống kính của thế giới kể từ khi bùng phát dịch bệnh. Nếu ban tổ chức không chú ý đến nhiều chi tiết, người Trung Quốc sẽ bị chê bai".

Các bộ đồ được xử lý bằng kỹ thuật thủ công truyền thống của Trung Quốc gồm thêu, vẽ tranh phong cảnh. Họa tiết thể hiện bằng kỹ thuật vẽ đồ họa, nhằm làm nổi bật cảnh núi non trùng điệp. Mỗi bộ đi kèm áo khoác, mũ, găng tay, ủng và nội y giữ nhiệt có khả năng tự làm ấm cơ thể. Ban tổ chức cho biết "trang phục làm nổi bật nét duyên dáng của Trung Quốc, hiện đại và đơn giản".

Đồng phục cho vận động viên Trung Quốc ở lễ trao huân chương tại Olympic Bắc Kinh 2022. Ảnh: CFP

Trước đó, Trung Quốc công bố trang phục dành cho các vận động viên trên bục nhận huy chương. Bộ đồng phục lấy cảm hứng từ văn hóa truyền thống nước này và ký tự "Zhong", có cổ đứng và nút thắt. Đường màu đỏ ở giữa tượng trưng cho trục trung tâm của thủ đô Bắc Kinh, với ý nghĩa thành phố đăng cai là nơi bạn bè quốc tế gắn kết, theo chủ đề của Thế vận hội mùa đông "Cùng nhau vì một tương lai chung".

Nhà thiết kế nổi tiếng người Hong Kong - Timmy Yip - tạo ra bộ đồng phục này dựa trên phong cách đơn giản, vui vẻ. Yip từng làm đồng phục trên bục nhận huân chương cho đội tuyển Trung Quốc tại Tokyo 2020. Thiết kế nhẹ, ấm dành cho các sự kiện trong nhà. Đối với các môn thể thao trên tuyết, chất liệu bông hai lớp được sử dụng với áo khoác có khả năng chống nước và gió.

Đồng phục dành cho vận động viên của đội tuyển Olympic Nga (trái và giữa) và Australia. Ảnh: Reuters

Một số đội tuyển quốc gia khác cũng vừa công bố trang phục thi đấu. Nga tiếp tục hợp tác với thương hiệu Zasport - đơn vị đã đồng hành quốc gia này kể từ năm 2017. Đồng phục in hình ba ngọn lửa màu đỏ, xanh và trắng của Ủy ban Olympic Nga, không có logo hoặc cờ. Đội tuyển Australia sẽ diện trang phục do Sportscraff thiết kế, in logo nổi trên ngực.

Đội Mỹ mặc trang phục tông xanh navy đậm, đỏ, trắng in cờ Mỹ của Ralph Lauren, kết hợp quần hoặc xà cạp bằng lông cừu. Thiết kế mang tính bền vững, với len và polyester tái chế đạt chứng nhận RWS. Trong khi đó, trang phục màu kem của đội Canada được thiết kế theo hướng công nghệ, với chất liệu dệt cách nhiệt, thấm mồ hôi, ức chế vi khuẩn, thoáng khí, chống nước và gió, siêu nhẹ. Áo khoác có rất nhiều túi ẩn bên trong, thêu hình lá phong. Các vận động viên sẽ mặc áo parka, áo khoác chạy bộ, đội mũ lưỡi trai, mũ xô. Áo parka chỉnh được ba kiểu dài ngắn khác nhau, còn áo khoác thể thao có thể được đeo như ba lô nếu trời nóng.

Đồng phục của vận động viên đội tuyển Olympic Mỹ (trái) và Canada trong lễ bế mạc. Ảnh: CNN

Theo AFP, Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh 2022 (từ ngày 4 đến 20/2) có thể là sự kiện thể thao lớn chịu nhiều hạn chế nhất từ khi đại dịch bắt đầu, bởi khách quốc tế không được phép tới xem và quy định tiêm vaccine với bất kỳ ai tham gia được thực thi nghiêm ngặt. Những người chưa tiêm phòng, bao gồm vận động viên, phải cách ly 21 ngày tại Bắc Kinh trước khi tham gia thi đấu. Từ hôm 4/1, Bắc Kinh niêm phong "bong bóng Olympic", cách ly hàng nghìn nhân viên, tình nguyện viên phục vụ sự kiện.

Sao Mai (theo SCMP, CNN)