Đồng phạm của tỷ phú ấu dâm lên tiếng bênh vực ông Trump

Ghislaine Maxwell, đồng phạm và bạn gái cũ của Jeffrey Epstein, khẳng định chưa từng thấy Tổng thống Trump "cư xử không đúng mực".

"Tôi nghĩ họ thân thiện như những người bình thường gặp gỡ nhau trong các buổi gặp xã giao. Tôi không nghĩ họ là bạn thân hoặc tôi chưa từng chứng kiến sự thân thiết giữa họ, tôi không nhớ đã từng thấy Tổng thống tới nhà Epstein", biên bản ghi lời khai của Ghislaine Maxwell được Bộ Tư pháp Mỹ công bố hôm 22/8 có đoạn.

Maxwell, đồng phạm và bạn gái cũ của tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein, khẳng định chưa từng thấy Tổng thống Trump "trong hoàn cảnh không phù hợp" hay có hành vi không đúng mực với bất cứ ai. "Trong những lần tôi gặp gỡ, ông ấy luôn cư xử như một quý ông trên mọi phương diện", Maxwell nói.

Jeffrey Epstein (trái) và Ghislaine Maxwell. Ảnh: ABC News

Các lời khai được đưa ra trong cuộc trả lời thẩm vấn của Maxwell với các quan chức Bộ Tư pháp Mỹ trong ngày 24-25/7. Biên bản và bản ghi âm những cuộc thẩm vấn đều được công bố.

Maxwell, 63 tuổi, năm 2022 bị tòa án liên bang tại New York kết án 20 năm tù vì vai trò trong đường dây buôn bán tình dục trẻ vị thành niên cùng tỷ phú ấu dâm Epstein, người từng là bạn trai của bà.

Maxwell được cho là đã đề nghị làm chứng trước quốc hội về Epstein nếu được miễn trừ tội danh và dường như đang tìm cách xin lệnh ân xá từ Tổng thống Trump. Tuy nhiên, ông Trump đã tuyên bố không có ý định ân xá cho Maxwell.

Ngọc Ánh (Theo Hill, AP, ABC)