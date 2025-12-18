Đồng phạm của Epstein yêu cầu được trả tự do

Ghislaine Maxwell, đồng phạm của tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein, đệ đơn yêu cầu hủy bản án và được thả khỏi nhà tù liên bang.

Maxwell ngày 17/12 tự nộp đơn kháng cáo, không thông qua luật sư, nói rằng các bằng chứng mới đã chỉ ra bà không được xét xử công bằng, khách quan. Maxwell yêu cầu hủy bản án và được trả tự do.

"Nếu bồi thẩm đoàn biết được bằng chứng mới về sự thông đồng giữa các luật sư của nguyên đơn và chính phủ nhằm che giấu bằng chứng cũng như hành vi sai trái của bên công tố, họ sẽ không ra quyết định kết tội tôi", bà viết.

Tuy nhiên, những đơn kháng cáo như của Maxwell thường bị các thẩm phán bác bỏ và thường là lựa chọn cuối cùng mà người phạm tội có thể làm để lật ngược bản án.

Jeffrey Epstein và Ghislaine Maxwell. Ảnh: ABC News

Maxwell, 63 tuổi, năm 2022 bị tòa án liên bang tại New York kết án 20 năm tù vì đã dụ dỗ trẻ vị thành niên cùng tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein, người từng là bạn trai của bà. Maxwell đang bị giam tại nhà tù liên bang Bryan ở Bryan, Texas.

Bà Maxwell được cho là đã đề nghị làm chứng trước quốc hội về Epstein nếu được miễn trừ tội danh và đang xin lệnh ân xá từ Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, ông Trump trước đó tuyên bố không có ý định ân xá cho Maxwell.

Epstein, sinh năm 1953, bị bắt tại New York hồi tháng 7/2019 với cáo buộc dụ dỗ hàng chục trẻ vị thành niên và thực hiện hành vi quan hệ tình dục với họ. Doanh nhân này đối mặt với 45 năm tù nếu bị kết tội.

Epstein bác bỏ mọi cáo buộc và bị giam ở nhà tù Manhattan, New York. Tuy nhiên, khi đang chờ xét xử, Epstein treo cổ tự tử trong phòng giam vào tháng 8/2019.

Ngọc Ánh (Theo AFP, Reuters)