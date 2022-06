Dòng nước hoa 'best-seller' của Mercedes-Benz trở lại

Dòng nước hoa nam bán chạy nhất của Mercedes-Benz trở lại trong mùa hè này, mang phong cách lịch lãm, phóng khoáng của quý ông.

Buổi lễ ra mắt "Sự trở lại của dòng nước hoa "Best seller" Mercedes-Benz Man" được tổ chức hôm 17/6 tại TP HCM. Khách mời tại sự kiện này là siêu mẫu Hà Anh cùng các học trò "The Next Gentleman – Quý ông hoàn mỹ" như: Minh Khắc, Quang Sơn, K’Brơi, Elia, Lừng Nguyễn và siêu mẫu Hữu Long. Thời gian qua, người đẹp phủ sóng rộng rãi trên truyền thông khi đảm nhận vai trò huấn luyện viên chương truyền hình thực tế, trở thành giám khảo cuộc thi sắc đẹp.

Các khách mời tại sự kiện của Mercedes-Benz Parfums.

Tại sự kiện, Hà Anh và các quý ông có dịp trải nghiệm phiên bản mới nhất của Mercedes-Benz Man. Cô cho rằng, mùi hương tỏa ra là đặc điểm hấp dẫn, mê hoặc nhất của một người đàn ông. Mùi hương đến từ các chàng trai Mercedes-Benz Man đem đến một cảm giác nhẹ nhàng, tươi sáng nhưng không kém phần sang trọng, thu hút. Chính sự hấp dẫn và tự tin đó làm cho mỗi quý ông đều là một ngôi sao trong chính cuộc đời của mình.

"Tôi nghĩ rằng dòng nước hoa cao cấp này của Mercedes-Benz rất phù hợp với nam giới Việt Nam. Hương thơm nhẹ nhàng, cuốn hút vừa đủ, gợi lên cảm giác vừa trẻ trung, vừa lịch lãm. Tôi vốn là một người yêu thể thao, dùng một ít Mercedes-Benz Man vào ban ngày giúp bản thân giữ được một mùi hương thoang thoảng suốt cả ngày dài, hết sức dễ chịu", Minh Khắc chia sẻ.

Dòng nước hoa Mercedes-Benz Man 2022.

Dòng nước hoa Mercedes-Benz Man 2022 là sự kết hợp mùi hương nhờ các nốt hương gia vị, gỗ và trái cây (aromatic, woody, fruity), giúp toát lên vẻ nam tính, quyến rũ. Mở đầu là hương thơm thanh ngọt của quả lê, hạt vông vang. Chút gia vị từ lá tuyết tùng và phong lữ giúp tạo chiều sâu cho tầng hương trung tâm, trước khi lắng đọng vào trong tầng hương thanh ấm nồng nàn của rêu sồi và gỗ cẩm lai.

Trước đó, Mercedes-Benz Man đóng khung trong hình mẫu của những quý ông lịch lãm với veston chỉn chu, giày tây chính hiệu. Nhưng ở phiên bản mới này, người dùng có thể liên tưởng đến quý ông với mái tóc dài lãng tử, vest hở khuy cổ, xắn tay áo, toát lên vẻ phong trần, hiện đại. Đây là hình ảnh tạo nên bước đột phá trong việc mở rộng, tiếp cận, chinh phục nhiều đối tượng khách hàng của hãng.

Ngoài ra, Mercedes-Benz Man 2022 gây ấn tượng bởi kiểu dáng tinh tế với tông màu tươi sáng. Thiết kế phom dáng vuông vắn, đường nét sắc sảo, chất sơn đen nhám toát lên vẻ nam tính, phong trần, thoạt nhìn đơn giản nhưng vẫn toát vẻ sang trọng. Sản phẩm sử dụng chất liệu thủy tinh cao cấp với kỹ thuật điêu khắc tinh xảo, để lộ ra làn nước hoa màu xanh mát, làm nổi bật logo ngôi sao ba cánh ở vị trí trung tâm.

Với nhiều ưu điểm nổi bật, Mercedes-Benz Man 2022 hứa hẹn tạo bước đột phá trong dòng chảy mùi hương mùa hè này. Sản phẩm được đánh giá mang phong cách châu Âu hiện đại pha lẫn nét cổ điển giữa thị trường Việt Nam, không nằm ngoài định hướng cao cấp chung của Mercedes-Benz Parfums toàn cầu.

Mercedes-Benz Man được giới thiệu lần đầu năm 2012, sáng tạo bởi chuyên gia nổi tiếng người Pháp Olivier Cresp. Đại diện hãng cho biết, từ khi ra mắt, Mercedes-Benz Man luôn là "best seller", được nhận xét là một sáng tạo tiên phong mang tính đổi mới, một dòng nước hoa biểu tượng.

Cùng với đó, Mercedes-Benz Parfums cũng từng mang đến cho giới mộ điệu hai "người anh em" cùng nhà là Man Intense và Man Bright. Đại diện cho sự mạnh mẽ, thành đạt và nam tính, Man Intense được các nhà chế tác nước hoa giới thiệu dưới lớp vỏ thủy tinh sang trọng, logo ba cánh biểu tượng, thêm chút hương gỗ cẩm lai, hổ phách và hoắc hương.

Còn Man Bright là sự phá cách hiện đại, mang hơi hướng viễn tưởng với "chiếc áo" màu chrome, tương phản màu xanh neon của nước hoa. Hương gỗ - gia vị (woody - aromatic) của Man Bright sử dụng công nghệ chiết xuất SFE tiên tiến như: tinh dầu hương trầm SFE, tiêu hồng SFE, mang đến sự ngạt ngào nhưng trầm ấm khác lạ.

Sản phẩm hiện được bày bán tại TTTM Takashimaya, Quận 1, TP HCM và nhiều địa điểm khác trên toàn quốc.

Man, Man Intense hay Man Bright, mỗi mùi hương đều có sức hút riêng biệt nhưng đều góp phần khẳng định tên tuổi, thương hiệu bền vững của Mercedes-Benz Parfums - sự tôn vinh "mỗi người đàn ông là một ngôi sao" (Every man is a star).

Đánh dấu sự kiện quay trở lại, khách hàng đến trải nghiệm và mua sản phẩm tại cửa hàng chính hãng sẽ được nhiều ưu đãi và quà tặng hấp dẫn. Hiện tại, sản phẩm được bày bán tại Trung tâm thương mại Takashimaya, Quận 1, TP HCM và nhiều địa điểm khác trên toàn quốc.

(Nguồn: Mercedes-Benz Parfums)