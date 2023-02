Đông Nhi: 'Tình yêu của chồng giúp tôi xoa dịu mọi thứ'

Ca sĩ Đông Nhi nói tình yêu của Ông Cao Thắng và con gái - bé Winnie - giúp cô xua tan mọi mệt mỏi trong 14 năm gắn bó.

MV "Si mê" của Đông Nhi, Ông Cao Thắng MV "Si mê" được Đông Nhi, Ông Cao Thắng phát hành tối 13/2. Video: Nhân vật cung cấp Dịp Valentine, hai nghệ sĩ tung MV Si mê đánh dấu chặng đường yêu, kết hôn. Nhạc phẩm do Gold MK sáng tác, mang giai điệu tươi vui. Đông Nhi cho biết muốn qua bài hát truyền năng lượng tích cực đến mọi người. Video gồm những khoảnh khắc gia đình đi du lịch Nhật Bản cuối năm 2022, đan xen hình ảnh đời thường. Ca sĩ nói: "Nắm tay nhau 14 năm qua là cả hành trình mang giá trị lớn mà tôi và anh Thắng đều trân trọng, muốn gìn giữ mãi mãi. Cả hai ngày một trưởng thành, từng bước đón nhận nhiều cột mốc ý nghĩa của cuộc đời".

Gia đình Đông Nhi diện kimono của Nhật Bản trong chuyến du lịch. Ảnh: Huynh Tri Nghia

Theo Đông Nhi, tình yêu vợ chồng cô dành cho nhau chưa bao giờ thay đổi. Mỗi sáng tỉnh giấc, thấy mình nằm trong vòng tay Ông Cao Thắng, nhận lời chúc tốt lành, nghe tiếng con ríu rít bên tai, cô cảm nhận trọn vẹn hạnh phúc. Ca sĩ nói: "Mọi thứ nhỏ nhặt, đơn giản nhưng tôi thấy ấm áp. Tình yêu của chồng và con xoa dịu tôi sau nhiều bộn bề, căng thẳng trong công việc. Tôi hy vọng mỗi ngày trôi qua đều bình yên như thế".

Thay đổi lớn nhất của cặp sao sau kết hôn là quỹ thời gian riêng tư không nhiều như trước. Họ dành phần lớn thời gian để chăm sóc, mang đến niềm vui cho con. Dù thế, ca sĩ cho biết mỗi tối trước khi đi ngủ, vợ chồng cô thường nói chuyện, động viên nhau.

Họ cùng nhau ăn uống ba bữa mỗi ngày, mặc đồ đồng điệu khi đi du lịch. "Chúng tôi cố gắng giữ nếp sống như thế để luôn cảm nhận được sự quan tâm của nửa kia, để dù có đi đâu, làm gì cũng thấy an tâm, tự tin", Đông Nhi nói.

Đông Nhi khóc khi nói về 10 năm yêu Ông Cao Thắng Đông Nhi nói: "Em chờ đợi giây phút này từ lâu lắm rồi", khi cả hai trao nhẫn cưới hồi tháng 11/2019 ở Phú Quốc. Video: Chung Thanh Phong

Ông Cao Thắng cho biết ở cạnh Đông Nhi anh luôn thấy bình yên - giống câu nói từng thổ lộ trước hàng trăm khách mời tại hôn lễ ba năm trước. Anh thương vợ vì không ngại khổ, thức đêm hôm để chăm con. Khi Đông Nhi chạy show, anh không ngại đóng vai "ông bố bỉm sữa". Nhiều năm qua, anh cũng đã lui về hậu trường để phát triển công ty giải trí, hỗ trợ vợ phát triển sự nghiệp.

Vợ chồng Đông Nhi, Ông Cao Thắng chụp bộ ảnh dịp kỷ niệm 14 năm gắn bó. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Món quà lớn nhất Đông Nhi, ông Cao Thắng có được trong 14 năm gắn bó là con gái hiện ba tuổi. Valentine các năm trước, cặp sao thường xuất hiện cạnh nhau trong các bộ hình nhưng nay luôn có thêm con.

Đông Nhi cho biết con tên thật là Ông Yên Nhi, còn ở nhà gọi "Winnie" với ý nghĩa "em bé hạnh phúc". Ca sĩ nhớ ngày con chào đời, tiếng khóc đầu tiên của bé khiến vợ chồng cô không kìm được nước mắt. Bé hiện là "sao nhí" trên mạng xã hội, nhiều video, hình ảnh hút triệu view, lượt yêu thích. Bé còn xuất hiện cùng bố mẹ trong các TVC quảng cáo của nhãn hàng.

Winnie bắt đầu hiểu chuyện, thích khám phá mọi điều xung quanh. Bé thích ba mẹ đồng hành trong các hoạt động thường ngày như đi học, chơi đồ chơi... Khi thấy Ông Cao Thắng chưa về, bé có thói quen ra cửa trông ngóng. Theo Đông Nhi, Winnie còn là cầu nối gắn kết thành viên gia đình hai bên. "Con gái rèn luyện cho ba mẹ sự kiên nhẫn, lắng nghe và linh động xử lý công việc. Nhờ đó, cuộc sống mỗi ngày trở nên nhẹ nhàng, vui vẻ hơn", ca sĩ nói.

Hình ảnh khiến Đông Nhi xúc động là sau nhiều đêm diễn, bước vào cánh gà hay ra xe đã thấy chồng, con chờ sẵn. Cô nói: "Với tôi lúc này gia đình là trên hết. Tôi luôn nghĩ đi đến đâu không quan trọng, miễn là cả gia đình được bên nhau thì bao nhọc nhằn cũng không thành vấn đề".

Đông Nhi, Ông Cao Thắng bên con gái Đông Nhi, Ông Cao Thắng vui đùa bên con gái hồi tháng 7/2022. Video: Dung Quang Thịnh

Đông Nhi tên thật Mai Hồng Ngọc, sinh năm 1988, thành công qua nhiều ca khúc như Khóc, Ngọt ngào, Cho em một lần yêu, Pink Girl, Vì ai vì anh... Cô từng phát hành các đĩa nhạc The First Step (2010), I Wanna Dance (2014), Ten on Ten (2018). 15 năm làm nghề, cô từng được vinh danh ở các giải thưởng Cống hiến, Mai Vàng, Nghệ sĩ châu Á xuất sắc tại MAMA 2015, Nghệ sĩ Đông Nam Á xuất sắc của EMA 2016... Tháng 12/2018, Đông Nhi làm liveshow kỷ niệm 10 năm ca hát tại sân vận động Quân khu 7, TP HCM.

Cô còn là quán quân Hòa âm ánh sáng 2015, huấn luyện viên Giọng hát Việt 2017. Cô từng thử sức ở điện ảnh qua các phim Giải cứu thần chết, Thứ ba học trò, Cô Ba Sài Gòn...

Ông Cao Thắng sinh năm 1986, là thành viên cũ nhóm nhạc WEboys. Từ năm 2015, Ông Cao Thắng dừng công việc ca hát, thành lập công ty giải trí riêng.

Cặp sao hẹn hò năm 2009, kết hôn sau 10 năm bằng đám cưới quy tụ dàn sao đình đám của showbiz ở Phú Quốc. Họ đón con gái đầu lòng hồi tháng 10/2020.

