Đông Nhi gợi nhớ 15 năm ca hát

Ca sĩ Đông Nhi ôn chặng đường 15 năm ca hát qua MV "Những tháng năm tươi đẹp".

MV "Những ngày tháng tươi đẹp" - Đông Nhi Trích MV "Những tháng năm tươi đẹp" do Đông Nhi phát hành, ngày 18/5. Video: Nhân vật cung cấp

Nhạc phẩm do nhóm DTAP sáng tác, được Đông Nhi chọn đưa vào dự án kỷ niệm. Ca sĩ nói: "Tôi muốn trở về năm tháng của tuổi trẻ, cùng fan gợi ký ức đẹp".

Tác giả sử dụng hình ảnh, câu từ trong các bản hit Đông Nhi từng phát hành như "Tình yêu vu vơ ghé qua mang đến em bao nỗi mong chờ" (Bối rối), "Thời gian trôi qua vẫn còn nguyên những ngọt ngào xưa" (Ngọt ngào), kết hợp giai điệu mới thuộc dòng nhạc bossa nova, tạo cảm giác lạ mà quen. DTAP nói muốn đưa mọi người quay về thời thanh xuân năm 2008 cùng Đông Nhi - cũng là thần tượng một thời của nhóm.

Đông Nhi hứng thú nghe DTAP nói về ý tưởng, nhanh chóng bắt tay thực hiện. Cô cho biết khi hát Những năm tháng tươi đẹp, lập tức hình dung ra hình ảnh lá thư, dòng lưu bút, những chiếc váy sờn chỉ, bài nhạc trên radio. "Chính những đồ vật này đã tạo nên Đông Nhi hôm nay, được mọi người yêu mến", ca sĩ nói.

Một cảnh quay của Đông Nhi trong MV "Những tháng năm tươi đẹp". Ảnh: Ngọc Min

Ca sĩ quay MV tại Nhật Bản vào thời điểm hoa anh đào nở rộ. Khung cảnh nên thơ kết hợp âm nhạc mang phong cách hoài niệm, tạo cảm xúc cho người nghe. Trên YouTube, nhiều fan kể kỷ niệm gắn bó Đông Nhi sau xem MV, thổ lộ từng khóc, cười tại nhiều đêm diễn cùng cô. Sản phẩm đang hút gần một triệu view sau ba ngày ra mắt.

MV "Người ôm pháo hoa" của Đông Nhi Hồi tháng 4, Đông Nhi phát hành MV "Người ôm pháo hoa" (DTAP), cũng thuộc dự án, hút hơn bốn triệu view. Video: Nhân vật cung cấp

Đông Nhi xúc động nhìn lại chặng đường từ cô bé tuổi teen đến ca sĩ có chỗ đứng nhất định trong làng nhạc, được khán giả yêu mến. Hiện cô thấy bản thân trưởng thành, cảm xúc đầy hơn nhờ trải nghiệm sống. Tổ ấm nhỏ gồm chồng - ca sĩ Ông Cao Thắng cùng con gái Winnie, ba tuổi - là điểm tựa để cô tiếp tục nuôi dưỡng đam mê. Ca sĩ nói: "Tôi ngày càng mạnh mẽ, có thêm năng lượng để khám phá, chinh phục mục tiêu tiếp theo trong sự nghiệp".

Đông Nhi tên thật Mai Hồng Ngọc, 34 tuổi, thành công qua nhiều ca khúc như Khóc, Ngọt ngào, Cho em một lần yêu, Pink Girl, Vì ai vì anh. Cô từng phát hành các đĩa nhạc The First Step (2010), I Wanna Dance (2014), Ten on Ten (2018). Trong 15 năm làm nghề, cô từng được vinh danh ở các giải thưởng Cống hiến, Mai Vàng, Nghệ sĩ châu Á xuất sắc tại MAMA 2015, Nghệ sĩ Đông Nam Á xuất sắc của EMA 2016. Tháng 12/2018, Đông Nhi làm liveshow kỷ niệm 10 năm ca hát tại sân vận động Quân khu 7, TP HCM.

Cô còn là quán quân Hòa âm ánh sáng 2015, huấn luyện viên Giọng hát Việt 2017. Đông Nhi từng thử sức ở điện ảnh qua các phim Giải cứu thần chết, Thứ ba học trò, Cô Ba Sài Gòn.

Tân Cao