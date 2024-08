Dòng người viếng GS Võ Tòng Xuân

Ông Lê Minh Tùng, cựu phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang, nguyên Hiệu trưởng Trường đại học An Giang, thăm hỏi, chia buồn cùng gia quyến cố giáo sư.

Ông Tùng ấn tượng về GS Xuân là vào những năm thập niên 80 của thế kỷ trước. Lúc đó ông làm lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang, thầy Xuân đã nhân và đưa những giống lúa thần nông về An Giang giúp nông dân chuyển từ một vụ sang 2, 3 vụ lúa. Năm 1999, Trường đại học An Giang thành lập, GS Xuân là hiệu trưởng đầu tiên, có nhiều đóng góp để trường phát triển như hôm nay.