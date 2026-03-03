Dòng người gần 3 km hứng lộc Bà ở TP HCM

Khoảng 16h30, đoàn rước kiệu Bà bắt đầu diễu hành, gần 1.500 người xuất phát từ chùa Bà Thiên Hậu đi qua các tuyến đường gần đó.

Lễ hội chùa Bà Thiên Hậu là một trong những lễ lớn của miền Nam, diễn ra từ đầu tháng Giêng. Ngày chính hội diễn ra vào rằm, với nghi thức rước Bà xuất du qua các tuyến phố, thu hút hàng nghìn người dân tham gia.