Đông nghịt người đến trung tâm thương mại săn hàng giảm giá Black Friday

Mặt hàng áo khoác, áo phao phù hợp tiết trời mùa đông được nhiều người lựa chọn.
Chiếc xe đẩy chất đầy quần áo chờ tính tiền. "Thương hiệu này ít khuyến mãi nên tôi tận dụng dịp Black Friday mua đồ mới cho cả gia đình dùng dịp cuối năm và Tết sắp tới", anh Nguyễn Công Trung cho biết.
Người mua hàng nghỉ chân, bên cạnh nhiều túi đồ đã lựa chọn. Hôm nay, nhiều trung tâm thương mại mở cửa tới 23h thay vì 22h như thường lệ.
Tại TP HCM, ngay sau giờ mở cửa, trung tâm thương mại trên đường Đồng Khởi đã tấp nập khách. Bãi xe luôn trong tình trạng hết chỗ, khiến nhiều người phải đi tìm nơi khác, với giá gửi xe từ 10.000 đồng đến 20.000 đồng một lượt.
Để đáp ứng nhu cầu lớn của khách hàng dịp này, tại đây cũng sẽ kéo dài thời gian hoạt động thêm một tiếng so với thường lệ, đến 23h.
Các cửa hàng treo nhiều thông báo giảm lên tới 80% hoặc nhiều hình thức khuyến mãi khác như bán đồng giá, tặng quà, combo đi kèm... để "níu chân" khách.
Ngay sau giờ tan học, Bùi Lam Giang (THPT Lê Quý Đôn) cùng gia đình tới trung tâm thương mại mua sắm. "Sắp đến Tết nên em tranh thủ đợt giảm giá sâu để mua quần áo", nữ sinh cho biết.
Chị Tuyết Phương, 24 tuổi với gần chục túi đồ trên tay, chủ yếu là phụ kiện thời trang. Theo chị Phương, nhiều món hàng bình thường có giá tiền triệu nhưng nay chỉ còn vài trăm nghìn đồng, giúp tiết kiệm được nhiều chi phí mua sắm.
Quỳnh Trần - Hoàng Giang