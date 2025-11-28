Đông nghịt người đến trung tâm thương mại săn hàng giảm giá Black Friday

Tại TP HCM, ngay sau giờ mở cửa, trung tâm thương mại trên đường Đồng Khởi đã tấp nập khách. Bãi xe luôn trong tình trạng hết chỗ, khiến nhiều người phải đi tìm nơi khác, với giá gửi xe từ 10.000 đồng đến 20.000 đồng một lượt.

Để đáp ứng nhu cầu lớn của khách hàng dịp này, tại đây cũng sẽ kéo dài thời gian hoạt động thêm một tiếng so với thường lệ, đến 23h.