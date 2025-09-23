Đông nghịt người chơi Trung thu sớm trên phố Hàng Mã

Gia đình anh Nguyễn Văn Tuyến, 31 tuổi, ở Hoài Đức (Hà Nội), di chuyển gần 20 km tới phố Hàng Mã. Đây là năm thứ ba liên tiếp anh đưa con đến khu phố này chơi Trung thu. Do lượng khách đông, gia đình anh loay hoay để chọn được góc chụp ưng ý.

“Tôi tranh thủ cuối tuần đưa vợ con đi chơi, chứ đúng lễ Trung thu chắc bị chen lấn không đi nổi”, anh Tuyến nói.