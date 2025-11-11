Đông nghịt khách check in quán cà phê giữa vườn nho ở TP HCM

Gần một tuần khai trương, vườn nho kết hợp quán cà phê ở đường Thạnh Xuân 14, phường Thới An (quận 12 cũ) của anh Lê Văn Hồng kín khách mỗi ngày. Chủ quán kê bàn ghế nhựa giữa các luống nho để khách uống nước, nghỉ ngơi.
Gần một tuần khai trương, vườn nho kết hợp quán cà phê ở đường Thạnh Xuân 14, phường Thới An (quận 12 cũ) của anh Lê Văn Hồng kín khách mỗi ngày. Chủ quán kê bàn ghế nhựa giữa các luống nho để khách uống nước, nghỉ ngơi.
Khó nhất là kiếm mảnh đất đủ rộng ở thành phố. Anh từng trồng nho ở huyện Củ Chi nhưng kết quả không như mong đợi. Tại Thới An, mưa nhiều và thổ nhưỡng không hợp với cây nho ưa nắng, anh phải trồng trong nhà kính. May mắn sản lượng vụ đầu tiên như ý, ước đạt 4 tạ.
Khó nhất là kiếm mảnh đất đủ rộng ở thành phố. Anh từng trồng nho ở huyện Củ Chi nhưng kết quả không như mong đợi. Tại Thới An, mưa nhiều và thổ nhưỡng không hợp với cây nho ưa nắng, anh phải trồng trong nhà kính. May mắn sản lượng vụ đầu tiên như ý, ước đạt 4 tạ.
Không gian ngồi dưới tán nho mát mẻ. Quán bán chủ yếu cà phê và các loại nước ngọt, mật nho, giá 20.000 - 30.000 đồng. Vườn miễn phí cho khách đến tham quan thời gian đầu.
Nho được trồng cuốn chiếu để đảm bảo có trái quanh năm. Những ngày đầu mở cửa, khách chen chân giữa các luống nho để chụp ảnh.
Chị Thu Thảo, 31 tuổi, thích thú bên những chùm nho vừa chín tới. Nhà ở gần nên cả gia đình chị tranh thủ cuối tuần tới chơi. Chị cho biết từng đi vườn nho ở Ninh Thuận, nhưng lần đầu thấy mô hình này ở Sài Gòn.
Biết vườn nho qua các clip trên mạng xã hội, nhóm bạn của bà Huỳnh Thị Kim Oanh (65 tuổi) đi 30 km từ Biên Hòa lên tham quan. "Rất đông nhưng vườn đẹp đáng để tham quan", bà nói.
Khách có thể trải nghiệm hái và mua nho tại vườn, với giá dao động 160.000 - 200.000 đồng một cân. Do vườn mới mở nên lượng trái chưa nhiều, khách chủ yếu mua nho nhập từ Ninh Thuận.
Thời gian tới, anh Hồng dự kiến cải tạo đất, nhân rộng vườn nho, trồng thêm táo, làm các tiểu cảnh để khách chụp hình.
Thời gian tới, anh Hồng dự kiến cải tạo đất, nhân rộng vườn nho, trồng thêm táo, làm các tiểu cảnh để khách chụp hình.
Ngoài trải nghiệm ngắm nho, hái trái, khách được phục vụ đồ ăn, thức uống tại chỗ, đảm bảo trải nghiệm liền mạch, không phải di chuyển xa và có thể ở lại lâu hơn. Hiện, chủ vườn đang trồng thêm nho kẹo và bailey, chờ ra trái trong dịp Tết để đón khách.
Ngoài trải nghiệm ngắm nho, hái trái, khách được phục vụ đồ ăn, thức uống tại chỗ, đảm bảo trải nghiệm liền mạch, không phải di chuyển xa và có thể ở lại lâu hơn. Hiện, chủ vườn đang trồng thêm nho kẹo và bailey, chờ ra trái trong dịp Tết để đón khách.
Quỳnh Trần