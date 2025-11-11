Đông nghịt khách check in quán cà phê giữa vườn nho ở TP HCM

Anh Lê Văn Hồng, 38 tuổi, cho biết vườn ra đời sau gần 10 năm ấp ủ lan tỏa đặc sản của quê hương Ninh Thuận.

Khó nhất là kiếm mảnh đất đủ rộng ở thành phố. Anh từng trồng nho ở huyện Củ Chi nhưng kết quả không như mong đợi. Tại Thới An, mưa nhiều và thổ nhưỡng không hợp với cây nho ưa nắng, anh phải trồng trong nhà kính. May mắn sản lượng vụ đầu tiên như ý, ước đạt 4 tạ.