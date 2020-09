Đồng nghiệp tưởng nhớ Minh Thuận

TP HCMPhương Thanh, Cẩm Ly, Nguyễn Công Trí… khóc khi hát, chia sẻ kỷ niệm về cố nghệ sĩ Minh Thuận trong đêm nhạc 18/9.

Đêm nhạc Mãi mãi bên nhau do ca sĩ Phương Thanh tổ chức, tưởng nhớ cố ca sĩ sau bốn năm anh qua đời. Đêm nhạc có lượng khách mời hạn chế do dịch. Trong không gian ấm cúng của một phòng trả nhỏ, nhiều fan, đồng nghiệp thân thiết Minh Thuận ngồi lại bên nhau kể những câu chuyện về anh. Họ cùng hát những ca khúc hit của cố ca sĩ hoặc những bài do anh viết lời.

Phương Thanh hòa giọng cùng Lê Minh (trái) trong bài "Tình phai". Ảnh: Khang Thái.

Phương Thanh nói: "Hôm nay chúng ta ngồi bên nhau để nhớ về một người nghệ sĩ tận tụy, kỹ tính, chỉnh chu và sống hết mình với sân khấu. Anh đã ra đi nhưng những người ở lại luôn nhớ thương anh".

Ca sĩ Lê Minh mở màn với bài hát Tình phai (nhạc Hoa, lời Việt). Anh cho biết nhớ mãi ánh mắt của Minh Thuận trong những ngày cuối đời trên giường bệnh. Sau khi nghe Kỳ Phương hát Nỗi đau ngọt ngào cùng Minh Nhí, Hữu Bình thể hiện Trái tim mong manh, cả khán phòng xúc động. Phương Thanh nghẹn ngào, ngập ngừng hồi lâu mới tiếp tục được vai trò dẫn chương trình. Còn ca sĩ Cẩm Ly lấy tay lau nước mắt.

Phương Thanh hát "Dù chỉ là người tình" Phương Thanh hát "Dù có là người tình". Video: Facebook Phương Thanh.

Không khí đỡ trầm lắng hơn khi từng người bạn mở lòng về kỷ niệm với nghệ sĩ quá cố. Minh Nhí khiến mọi người bật cười khi nói: "Ngày xưa tôi với Minh Thuận là cặp bài trùng, đi đâu cũng có nhau, rồi còn bị đồn là cặp bồ". Nghệ sĩ hài mê ca khúc của Minh Thuận, Phương Thanh, nên trong các dijo tụ hội bạn bè, sinh nhật, anh thường hát khàn cả giọng. Ngày trước, anh gom góp mua căn nhà đầu tiên với giá 17,5 cây vàng nhưng trong tay anh chỉ có 10 cây. Lúc đó, cố ca sĩ động viên anh mua đi và mang vàng đến tận nhà đưa anh mượn. Sau này anh đổi căn nhà thứ hai khang trang hơn, lúc đó Minh Thuận đã bị bệnh không thể đến mừng tân gia. Sau phần trò chuyện, Minh Nhí thể hiện Chuyến tàu hoàng hôn (Minh Kỳ - Hoài Linh) tưởng nhớ đồng nghiệp.

Nhà thiết kế Công Trí và Cẩm Ly nói đến đêm nhạc với tâm thế để nghe nhưng vì xúc động, cả hai chia sẻ cùng khán giả nhiều kỷ niệm. Năm 1993, Cẩm Ly cùng chị gái Minh Tuyết đoạt giải nhất song ca tại nhà hát Hòa Bình TP HCM. Những năm sau, cả hai trở thành cặp song ca nổi tiếng không kém đôi nam Minh Thuận - Nhật Hào. Trong nhiều chương trình, Minh Tuyết hát chung Minh Thuận còn Cẩm Ly trình diễn cùng Nhật Hào trên sân khấu. Năm 2006, Minh Thuận dựng vở Lan và Điệp mời Cẩm Ly tham gia nhưng cô từ chối vì mang bầu. Cố ca sĩ gác lại dự án chờ người em thân thiết ổn định chuyện sinh con mới tiếp tục thực hiện vào năm 2007. "Tôi cảm ơn anh Thuận cho tôi cơ hội sống với nhân vật Lan tôi yêu thích", Cẩm Ly nói. Khi cô vào bệnh viện thăm Minh Thuận những ngày cuối đời và hỏi anh biết cô là ai không. Lúc này, anh không nói được, chỉ viết nguệch ngoạc: "Lan có chết thì Điệp cũng nhận ra. Cuộc sống đôi khi quá khắc nghiệt".

Nhà thiết kế Công Trí (phải) rưng rưng khi nghe những ca khúc gắn liền với Minh Thuận. Ảnh: Khang Thái.

Còn nhà thiết kế Công Trí cho biết Minh Thuận là người giúp đỡ anh lúc còn là sinh viên Kiến trúc TP HCM. Có thời gian, hàng ngày anh đến nhà cố ca sĩ ăn cơm. "Tôi nhớ mãi bữa cơm đầu tiên ở nhà anh Minh Thuận gồm trứng chiên, xúc xích và sườn cốt lết - những món anh ưa thích", anh nói. Minh Thuận là người kết duyên cho tình chị em giữa Phương Thanh và Công Trí.

Trong chương trình, Phương Thanh cũng phát MV Mãi mãi bên nhau mà chị tổ chức sản xuất để tưởng nhớ Minh Thuận. Video nhạc quy tụ 10 nghệ sĩ: Minh Nhí, Ngân Quỳnh, Cát Phượng, Hữu Bình, ca sĩ Kỳ Phương, nhiếp ảnh gia Đoàn Minh Tuấn, nhà thiết kế Công Trí...quay tại nhà thờ An Lạc (TP HCM) - nơi lưu giữ tro cốt của cố ca sĩ.

Tâm Giao