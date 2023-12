Đồng nghiệp thương tiếc Lee Sun Kyun

Các đồng nghiệp của Lee Sun Kyun sốc khi hay tin anh tử vong, cho rằng tài tử "Parasite" lẽ ra xứng đáng có cơ hội làm lại cuộc đời.

Ngày 27/12, trên trang cá nhân, diễn viên Claudia Kim cho biết bàng hoàng, đau lòng vì cái chết của đàn anh. Cô viết: "Ai cũng xứng đáng được tha thứ lỗi lầm, ai cũng xứng đáng được trao cơ hội lần thứ hai. Làng phim Hàn Quốc mất đi một tài năng. Cầu nguyện cho người thân của anh và những người bạn thân thiết của anh, mong anh yên nghỉ".

Lee Sun Kyun chết ở tuổi 48. Ảnh: Soompi

Nghệ sĩ hài Yoon Taek đăng trên trang cá nhân ảnh Lee Sun Kyun, cho biết khóc vì bi kịch của đồng nghiệp, cầu mong linh hồn anh được siêu thoát. Yoon Taek bày tỏ: "Tôi tự hỏi cuộc sống còn khó khăn hơn cái chết đến mức nào, đến nỗi anh ấy phải chọn từ bỏ con cái, vợ, cha mẹ, những người thân yêu của mình".

Yoon Taek nhận xét trong sự nghiệp, thành tựu của Lee Sun Kyun đáng tự hào, với những thể hiện sâu sắc trên màn ảnh.

Để tưởng nhớ tài tử và chia buồn với người thân của anh, nhiều đoàn phim công bố hủy hoặc dời lịch ra mắt phim, phỏng vấn ngày 27/12, trong đó có đoàn phim Noryang: The Sea of Death, Marry My Husband.

Công ty quản lý Lee Sun Kyun thông báo tang lễ sẽ được tổ chức riêng tư, với sự tham gia của người thân và một số bạn bè thân thiết. Công ty hy vọng khán giả không lan truyền thông tin sai sự thật, các đồn đoán vô căn cứ, để diễn viên được thanh thản, không phải chịu oan ức.

Lee Sun Kyun được phát hiện chết trong ôtô, sáng 27/12, trong xe có lò than. Theo YNA, vợ anh - diễn viên Jeon Hye Jin - tìm thấy lời nhắn như thư tuyệt mệnh của chồng, sau đó báo cảnh sát. Tuy nhiên khi được tìm thấy, Lee Sun Kyun đã ngừng thở.

Lee Sun Kyun đến sở cảnh sát ngày 28/10 Lee Sun Kyun trình diện cảnh sát hồi tháng 11, anh xin lỗi vì vướng bê bối, làm người thân đau khổ. Video: KBS

Cuối đời, anh bị điều tra sử dụng chất cấm, vướng scandal ngoại tình, khiến hình ảnh lành mạnh bị sụp đổ. Lee Sun Kyun mất các hợp đồng quảng cáo. Những quảng cáo mà anh và Jeon Hye Jin quay chung cũng bị gỡ bỏ. Nhiều nguồn tin cho biết Jeon Hye Jin sốc, ngã quỵ vì các bê bối của chồng. Cô phải bán nhà để lo cho chồng, đồng thời làm thủ tục để con trai đi du học, tránh bị ảnh hưởng bởi chuyện của cha.

Lee Sun Kyun hoạt động giải trí 22 năm. Anh từng đóng nhiều phim như Quán cà phê hoàng tử, Quyền lực trắng, Triple, Ông chú của tôi, Pasta... Phim nổi bật nhất mà Lee Sun Kyun tham gia là Parasite (Ký sinh trùng), vai Park Dong Ik - CEO của tập đoàn công nghệ thông tin. Tác phẩm thắng Phim xuất sắc tại Oscar năm 2020.

Như Anh