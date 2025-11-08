Đồng nghiệp nghĩ Sinner bị ám ảnh bởi Alcaraz

Tay vợt Nicolas Mahut cho rằng Jannik Sinner rất muốn vượt qua Carlos Alcaraz, nhưng sẽ xếp dưới kình địch Tây Ban Nha khi mùa giải kết thúc.

"Nếu bạn lắng nghe những phát biểu của Sinner, tôi không nghi ngờ gì rằng cậu ấy đang bị ám ảnh bởi Alcaraz", Mahut nói với Eurosport ngày 7/11. "Tuy nhiên, tôi không tin rằng cậu ấy sẽ kết thúc năm 2025 ở vị trí số 1 thế giới, vì tôi nghĩ Alcaraz sẽ giành được ba chiến thắng cần thiết tại ATP Finals".

Sinner (trái) và Alcaraz tập cùng nhau trước thềm ATP Finals, tại Turin, Italy hôm 7/11. Ảnh: ATP

Alcaraz đang dẫn Sinner 1.050 điểm trong bảng điểm Race to Turin. Tay vợt nào kết thúc ATP Finals với nhiều điểm hơn trong bảng điểm kể trên sẽ trở thành số 1 thế giới cuối năm. Alcaraz cần kiếm thêm hơn 450 điểm tại Turin để đảm bảo chắc chắn kết thúc năm với vị trí số 1, bất kể Sinner thi đấu ra sao.

Tại ATP Finals - giải đấu cho tám tay vợt hay nhất năm khởi tranh ngày 9/11 tới, mỗi chiến thắng ở vòng bảng mang lại 200 điểm trên bảng thứ bậc ATP, chiến thắng ở bán kết tương đương 400 điểm, và thắng ở chung kết được thêm 500 điểm. Như vậy, Alcaraz có thể kiếm được hơn 450 điểm bằng cách thắng toàn bộ ba trận vòng bảng hoặc vào đến chung kết.

Mahut từng 5 lần vô địch Grand Slam ở nội dung đôi nam cùng đồng hương Pháp Pierre-Hugues Herbert. Anh vừa giải nghệ ở tuổi 43 sau khi tham dự Paris Masters tuần qua. Khi nói về Sinner, Mahut cho rằng đàn em sáng cửa bảo vệ danh hiệu tại ATP Finals: "Tôi nghĩ Sinner vẫn có thể cải thiện hơn nữa lối chơi. Cậu ấy là tay vợt hay nhất thế giới ở sân cứng trong nhà. Nếu giữ được phong độ hiện tại, Sinner có rất nhiều cơ hội vô địch ATP Finals".

Trả lời phỏng vấn Sky Sports hôm 7/11, Sinner cũng nhắc đến Alcaraz khi nói về những cú đánh. "Với tôi thì giờ không còn là chuyện kỹ thuật nữa", anh nói. "Nếu bạn nhìn cú thuận tay của tôi và của Alcaraz, chúng khác nhau nhưng cả hai đều hiệu quả".

Tay vợt Italy cũng nhớ lại thất bại đau đớn trước Alcaraz tại chung kết Roland Garros 2025, khi anh bỏ lỡ một loạt match-point rồi thua ở set năm. "Hai, ba ngày sau Roland Garros, tôi không thể ngủ, ban ngày cũng kiệt sức", Sinner nói thêm. "Tôi nghĩ mình có 3 match-point, sao không giao bóng tốt hơn, sao không chơi tốt hơn? Alcaraz cũng chơi cực kỳ hay".

Sinner sau đó phục thù Alcaraz bằng chiến thắng qua 4 set ở Wimbledon. "Trận chung kết Wimbledon với cậu ấy cũng khó khăn, tôi đã dẫn trước set một rồi thua 6-4", Sinner nhớ lại. "Tôi nghĩ ‘Lại như Paris rồi’. Nhưng rồi tôi cố tự nhủ rằng mình không còn là Sinner ở Paris nữa".

Vy Anh