Đồng nghiệp nam có vợ nhưng liên tục tán tỉnh tôi

Anh bảo sẽ không từ bỏ việc thích tôi, tôi rất sợ gặp anh, sợ lời nói và việc anh làm có thể khiến tôi lung lay.

Tôi là một cô gái bình thường cả ngoại hình lẫn tài năng, gia đình cũng bình thường. Từ nhỏ đến khi lên đại học, tôi chỉ biết chăm chỉ học hành, tìm công việc ổn định để lo cho bản thân và phụ giúp ba mẹ. Ngày xưa tôi chẳng biết nấu món gì, cuộc sống xa nhà trong bốn năm đại học đã giúp tôi biết nấu ăn, bên cạnh đó còn được đi du lịch nhiều nơi thú vị nữa.

Ra trường trầy trật lắm tôi mới xin được công việc bán hàng, việc mà trước đây tôi không nghĩ mình có thể làm được, bởi tôi khá nhát, không có khả năng thuyết phục người khác. Lúc đầu khó khăn thật, rồi với tinh thần cần cù bù thông minh, sau vài tháng tôi trở thành "cánh tay phải" của sếp. Minh chứng bằng việc dù là nhân viên mới, chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng sếp tin tưởng, giao nhiệm vụ đi nộp tiền ngân hàng hàng ngày cho tôi.

Làm được hơn một năm, tôi học hỏi và hoàn thiện bản thân để nên duyên với công việc hiện tại, đúng chuyên môn hơn, đi kèm với áp lực nhiều hơn. Niềm an ủi lớn nhất là cho tôi gặp sếp và những cộng sự vô cùng tốt, luôn hỗ trợ tôi hoàn thành những nhiệm vụ được giao. Tôi luôn cảm thấy may mắn về công việc, còn đường tình duyên lại trắc trở muôn phần. Mỗi khi trở về nhà, thấy ba mẹ tóc đã điểm sương nhiều, tôi lại thấy có lỗi vì bản thân vẫn lẻ bóng, chưa làm ba mẹ an tâm.

Gần đây, có anh đồng nghiệp thích nhưng trớ trêu là tôi biết rõ anh đã có vợ. Dù bản thân cũng có cảm xúc, tôi buộc phải dừng lại sau khi đã bình tĩnh. Tôi gặp và bày tỏ với anh rằng bản thân không hề muốn trở thành người thứ ba chen ngang vào hạnh phúc của người khác, như thế là có tội với vợ của người ta, tội với chính mình, quan trọng nhất là tội với ba mẹ ở quê. Dù đã nói rõ như thế nhưng anh vẫn cố tình không hiểu, bảo không thể dừng thích tôi. Tôi làm mọi cách có thể, chỉ mong anh hiểu và dừng lại trước khi quá muộn. Tôi bảo anh có vợ xinh đẹp và giỏi giang, nên trân trọng và giữ gìn, đừng để lúc mất rồi hối hận không kịp đâu.

Trước đó chúng tôi chỉ là những đồng nghiệp hay đi chơi, đi ăn chung với cả phòng, thỉnh thoảng nhắn tin nói chuyện. Anh nói sẽ đi đến cùng. Vì thế tôi đã hủy kết bạn trên mạng xã hội, tránh gặp riêng và hạn chế nói chuyện với anh. Giờ tôi không biết làm sao để thoát khỏi tình trạng này nữa. Tôi rất sợ mình lung lay rồi càng ngày càng lún sâu vào mối quan hệ này thì khổ. Tôi chỉ muốn tập trung làm việc và không muốn nghĩ đến chuyện tình cảm nữa. Mong được các bạn chia sẻ.

Ngọc Trâm