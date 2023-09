Đồng nghiệp mệt mỏi vì bị so sánh với Haaland

ĐứcBenjamin Sesko, tiền đạo của Leipzig và từng được Man Utd quan tâm, muốn là chính mình thay vì bị so sánh với cầu thủ hay nhất UEFA mùa trước - Erling Haaland.

"So sánh với Haaland là so sánh với một trong những cầu thủ giỏi nhất thế giới", Sesko nói trên ESPN hôm 25/9. "Điều đó thật sự không dễ. Tôi không muốn so sánh với bất kỳ ai. Tôi chỉ muốn là chính mình và đạt phong độ tốt nhất".

Sesko cũng cho rằng anh và Haaland chỉ giống nhau về chiều cao và tốc độ, trong khi những đặc điểm khác, nhất là phong cách thi đấu, có sự khác biệt rõ rệt. Điển hình như việc Haaland thích càn lướt, còn Sesko xử lý bóng tinh tế hơn.

Sesko (phải) ghi bàn trong trận Leipzig thắng Young Boys 3-1 ở vòng bảng Champions League hôm 19/9. Ảnh: Imago

Sesko nổi lên trong màu áo Salzburg của Áo, nơi anh ghi 29 bàn, giành ba chức vô địch quốc gia và một Cup quốc gia. Hè này, anh từng được Man Utd đưa vào tầm ngắm. Tuy nhiên, thay vì chuyển sang Anh, tiền đạo 20 tuổi người Slovenia chọn Leipzig.

Leipzig phải trả 25,5 triệu USD để có một trong những tiền đạo triển vọng nhất thế giới. Trong khi đó, Man Utd chuyển sang mua Rasmus Hojlund từ Atalanta.

Sesko cho biết, anh vốn thần tượng Zlatan Ibrahimovic, tiền đạo cao lớn nhưng cũng có những pha xử lý kỹ thuật. Ibrahimovic từng là một ngôi sao lớn của Ajax, Juventus, Inter, AC Milan, PSG, Man Utd và tuyển Thụy Điển, trước khi giải nghệ cuối mùa trước. "Tôi thích xem Ibrahimovic thi đấu", Sesko nói thêm. "Anh ấy tận hưởng chính mình trên sân và làm được những gì muốn làm. Tôi thực sự hạnh phúc khi nhìn thấy mẫu cầu thủ như anh ấy".

Sesko đã ghi hai bàn tại Bundesliga trong màu áo mới, khi lập cú đúp trong trận Leipzig thắng Union Berlin 3-0 hôm 3/9. Tiền đạo 20 tuổi cũng góp một bàn trong trận mở màn vòng bảng Champions League, khi thắng Young Boys 3-1. Ở lượt đấu tới, Sesko sẽ cùng Leipzig tiếp Man City của Haaland.

Haaland từng ghi 29 bàn trong 27 trận cho Salzburg. Sau khi chuyển sang Dortmund, tiền đạo 23 tuổi có 86 bàn trong 89 trận. Mùa trước, Haaland ghi 52 bàn trong 53 trận cho Man City, giành Ngoại hạng Anh, Cup FA và Champions League. Sau chín trận mùa này, anh đã có thêm tám bàn.

Thanh Quý (theo ESPN)