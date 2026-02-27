Đồng nghiệp, khán giả nhớ Ngô Mạnh Đạt

Tài tử Trung Quốc Ngô Kinh và hàng nghìn khán giả tưởng nhớ diễn viên Ngô Mạnh Đạt, trong ngày giỗ tài tử.

Diễn viên Ngô Mạnh Đạt qua đời 5 năm, ngày giỗ ông - 27/2 - Ngô Kinh viết trên trang cá nhân: "Chú Đạt, rất nhớ chú". Đạo diễn Quách Phàm đăng một bức ảnh thời làm phim chung với nghệ sĩ quá cố và viết: "Nhớ đến anh".

Cụm từ khóa "Ngô Mạnh Đạt đã đi xa 5 năm" trở thành chủ đề gây chú ý nhất Weibo, hàng nghìn khán giả chia sẻ lại hình ảnh, video và những suy nghĩ về tài tử, cảm ơn ông làm bạn với họ trong tuổi trẻ sôi động.

Ngô Mạnh Đạt và Châu Tinh Trì trong "Thánh Bài" Ngô Mạnh Đạt và Châu Tinh Trì trong "Thánh Bài". Video: Bilibili

Tài khoản Baocang viết: "Thời gian làm tôi có chút hoảng hốt, thấm thoắt 5 năm, hóa ra người làm tôi cười cả tuổi thơ đã rời xa lâu như thế. Lúc này, trong đầu tôi vẫn hiện rõ vô số hình ảnh chú Đạt và Châu Tinh Trì diễn với nhau". Một khán giả khác chia sẻ: "Có thể chú không phải là vai chính tỏa sáng nhất nhưng chú luôn là người gây cười nhất, làm người khác yên tâm nhất, chú Đạt, cảm ơn chú".

Ngô Mạnh Đạt không thắng nhiều giải thưởng nhưng với nhiều fan phim Hong Kong, ông là gương mặt khó quên, có sức ảnh hưởng ngang tầm diễn viên chính. Theo Mtime, sự nghiệp của ông cho thấy sức mạnh của vai phụ trong các tác phẩm điện ảnh. Không cần các giải thưởng, Ngô Mạnh Đạt vẫn ở lại ký ức của nhiều người.

Ngô Mạnh Đạt trên màn ảnh Ngô Mạnh Đạt trên màn ảnh. Video: Bilibili

Ngô Mạnh Đạt sinh năm 1952 ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, theo cha mẹ tới Hong Kong sinh sống từ 7 tuổi. Năm 1973, ông thi vào lớp đào tạo diễn xuất của đài TVB, ban đầu đóng các vai không tên. Năm 1979, Mạnh Đạt được khán giả chú ý qua phim Sở Lưu Hương truyền kỳ. Hai năm sau, ông đoạt Nam diễn viên phụ xuất sắc giải Kim Tượng, với Thiên nhược hữu tình.

Ngô Mạnh Đạt và Châu Tinh Trì được truyền thông gọi là "bộ đôi vàng" kinh điển trên màn ảnh. Lúc mới vào nghề, họ là hàng xóm, thường cùng đi làm. Khi chưa thành danh, họ hay đi uống cà phê, trò chuyện với nhau. Năm 1990, hai người đóng Thánh Bài, gặt hái thành công vang dội. Từ đó, họ hợp tác trong 20 phim điện ảnh, như Thánh Bài, Trường học uy long, Vua phá hoại, Quan xẩm lốc cốc, Lộc Đỉnh Ký, tất cả những phim này đều đạt thành tích tốt ở phòng vé, được yêu thích ở nhiều quốc gia châu Á.

Châu Tinh Trì (trái) và Ngô Mạnh Đạt. Ảnh: UDN

Sau Đội bóng Thiếu Lâm năm 2001, hai người không hợp tác. Cuối đời, Ngô Mạnh Đạt đau đáu tái hợp Châu Tinh Trì, thường tự hỏi vì sao hai người không còn thân thiết như trước.

Năm 2023, Châu Tinh Trì mở cuộc hỏi đáp trên trang cá nhân của ông, nhận hơn 15.000 câu hỏi, ông chọn trả lời 8 câu, câu đầu tiên là: "Anh có lời gì muốn nói với chú Đạt nhất?". Châu Tinh Trì đáp: "I Love You. Tôi hối hận vì chưa từng tự nói ra câu đó với anh ấy".

