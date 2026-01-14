Đông này có em, có anh, đông năm sau nhất định có chúng ta

Em hướng nội, ít nói, chu đáo, luôn quan tâm và chăm sóc người thân bên cạnh.

Em là người con gái truyền thống, giản dị, coi trọng gia đình và người thân. Khi gia đình lớn của em đã đủ đầy và trọn vẹn, cũng là lúc em mong có được gia đình nhỏ của riêng mình. Nếu anh thấy em phù hợp, mình cùng thử tìm hiểu nhau nhé.

Về bản thân, em sinh năm 1994, quê Hải Phòng, đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Em công tác trong mảng thanh quyết toán lĩnh vực xây dựng, thu nhập ổn định. Ngoại hình: em cao 1m60, nặng 50 kg, dáng người cân đối. Về sở thích, em thích nấu ăn, cắm hoa, thích chơi thể thao đặc biệt là cầu lông, bơi lội (nhưng em chơi không giỏi lắm, hy vọng anh có thể kèm cặp em hai món này). Em cũng thích đi du lịch, những chuyến đi khám phá thiên nhiên hùng vĩ, những di tích mang đậm dấu ấn văn hóa, lịch sử.

Em hướng nội và ít nói. Em chu đáo, luôn quan tâm và chăm sóc người thân bên cạnh. Em mong gặp được đối phương là người tử tế, có học thức, có công việc ổn định, không hút thuốc, đặc biệt không ngủ ngáy ạ.

