Đồng Nai xin lỗi 8 hộ có nhà bị chênh vênh khi mở rộng đường

Chủ đầu tư tỉnh lộ 753 thừa nhận thiếu sót khi thi công trong điều kiện chưa hoàn tất mặt bằng, khiến 8 hộ dân chênh nền 5-10 m, đối mặt nguy cơ sạt lở, phải di dời.

Sáng 17/3, ông Dương Hoàng Anh Toàn, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai, gặp gỡ các hộ dân xã Tân Lợi bị ảnh hưởng bởi quá trình thi công tuyến đường.

Tại buổi làm việc, ông Toàn nhận trách nhiệm, gửi lời xin lỗi người dân vì những bất tiện phát sinh, đồng thời cho biết dự án nâng cấp, mở rộng tỉnh lộ 753 là công trình trọng điểm, nhằm kết nối khu vực với sân bay Long Thành và cảng Cái Mép, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Toàn chia sẻ một hộ dân bị ảnh hưởng sáng 17/3. Ảnh: Phước Tuấn

Theo ông, áp lực đẩy nhanh tiến độ cuối năm trước khiến công tác kiểm tra, giám sát chưa kịp thời, dẫn đến việc tổ chức thi công chưa phù hợp thực tế, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân. "Chúng tôi không đổ lỗi cho đơn vị thi công hay giám sát, sẽ tập trung khắc phục để đảm bảo quyền lợi người dân", ông nói.

Lãnh đạo Ban cam kết huy động nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ các hộ dân di dời, ổn định cuộc sống; đồng thời phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất Đồng Phú đẩy nhanh chi trả bồi thường theo quy định.

Đoạn đường đi qua 8 hộ dân tạm thời ngừng thi công. Ảnh: Phước Tuấn

Theo Ban Quản lý dự án, đoạn qua khu vực đã hoàn thiện móng cấp phối đá dăm rộng 12-14 m, đang thi công hạ mái taluy. Tám hộ dân nằm sát mép đào chịu chênh lệch nền từ 5 đến 10 m, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở.

Nguyên nhân do mặt bằng chưa được bàn giao đầy đủ nhưng dự án vẫn triển khai để đảm bảo tiến độ. Trong điều kiện thi công hạn chế và độ chênh cao lớn, các nhà dân gần khu vực đào có nguy cơ mất an toàn. Để khắc phục trước mắt, chủ đầu tư đã vận động gần 300 triệu đồng hỗ trợ người dân di dời.

Tại cuộc gặp, nhiều hộ dân đề nghị sớm áp giá đền bù để ổn định chỗ ở. Một số ý kiến mong muốn được hạ cốt nền, tiếp tục xây dựng nhà gần tuyến đường.

Ông Lê Cẩm Tú, Phó chủ tịch UBND xã Tân Lợi, cho biết địa phương đang phối hợp các sở ngành đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Riêng đề xuất hạ cốt nền và xây dựng trên đất nông nghiệp, xã đang chờ ý kiến chuyên môn, sẽ thông tin khi có kết luận.

Phước Tuấn