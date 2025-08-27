Đồng Nai truy điệu, an táng 30 hài cốt liệt sĩ

Những liệt sĩ hy sinh được tìm thấy trong tháng 8 được quy tập, đưa về truy điệu, an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh ở xã Đồng Tâm.

Sáng 27/8, Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng các liệt sĩ hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc khu vực các xã biên giới (Bình Phước cũ).

Ông Lê Trường Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - Trưởng ban Chỉ đạo 515, cho biết trong đợt tìm kiếm, quy tập, lực lượng chức năng đã tìm thấy 30 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại xã Lộc Ninh và Phước Sơn. Do điều kiện chiến tranh ác liệt kéo dài, hài cốt của các liệt sĩ đợt này chưa xác định tên, tuổi, quê quán.

Ông Võ Tấn Đức, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai và Thiếu tướng Nguyễn Văn Cường, Phó Chính ủy Tổng cục Hậu cần kỹ thuật di quách hài cốt liệt sĩ về nơi an táng. Ảnh: Văn Trăm

Giai đoạn 2002-2025, các thành viên Đội K72 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã nỗ lực, tìm kiếm hàng nghìn vị trí và đã cất bốc được 3.953 bộ hài cốt liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh qua các thời kỳ ở trong nước và nước bạn Campuchia về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh (trong đó có 3.242 hài cốt liệt sĩ quy tập tại Campuchia và 711 hài cốt liệt sĩ được quy tập trong nước).

Trong tháng 8, Đội K72 đã tìm kiếm, cất bốc được 30 bộ hài cốt liệt sĩ hy sinh tại khu vực sân bay Lộc Ninh, xã Phước Sơn. "Thật xúc động khi nhìn thấy những di vật ít ỏi mà các anh, các chị để lại. Đó là lọ dầu gió, là chiếc lược chải đầu, chiếc thắt lưng, bình tông, đôi dép cao su, cùng võng, tăng và vũ khí", ông Sơn nói trong lời điếu.

Trong số 30 bộ hài cốt liệt sĩ, có 13 mẫu sinh phẩm đủ điều kiện để gửi xác định ADN. Từ những mẫu sinh phẩm này, cùng với công tác thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính đang được thực hiện trên toàn quốc, chính quyền hy vọng tìm được thân nhân trong thời gian tới.

Văn Trăm - Phước Tuấn