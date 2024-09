Đồng Nai trao quyết định đầu tư cho 17 dự án với tổng vốn hơn 6 tỷ USD

17 dự án đầu tư được UBND tỉnh Đồng Nai trao cho các doanh nghiệp khu công nghiệp, đô thị, thương mại, du lịch... với tổng vốn hơn 6 tỷ USD.

Những dự án này được UBND tỉnh Đồng Nai trao quyết định đầu tư sáng 24/9. Trong đó có 6 dự án FDI và 12 dự án nhà đầu tư trong nước. Sự kiện diễn ra sau khi Thủ tướng phê duyệt quy hoạch tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trong các dự án được trao đợt này có dự án KCN Tân Hiệp - Bàu Cạn với quy mô giai đoạn 1 trên 1.000 ha gần sân bay Long Thành; khu đô thị 300 ha giữa sông Đồng Nai; trung tâm thương mại Hiệp Hòa; khu du lịch đô thị Nhơn Phước...

Theo đó, dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tân Hiệp - Bàu Cạn (giai đoạn 1) do Công ty cổ phần Khu công nghiệp Tân Hiệp làm chủ đầu tư với tổng vốn 9.252 tỷ đồng. Doanh nghiệp này được thành lập năm 2020 với ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản, tư vấn môi giới, đấu giá.

Dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tân Hiệp - Bàu Cạn. Ảnh: Chính phủ

Dự án Khu đô thị du lịch Nhơn Phước (Angel Island) do Công ty Địa ốc Sông Tiên làm chủ đầu tư, Tập đoàn Hưng Thịnh là đối tác chiến lược, có quy mô 204 ha, tọa lạc tại đảo Nhơn Phước, xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch. Dự án được định hướng phát triển thành một khu đô thị phức hợp cao cấp trên hòn đảo nguyên sinh gần nhất với TPHCM.

Còn dự án Khu đô thị Hiệp Hòa tại phường Hiệp Hòa, TP Biên Hòa do liên danh 5 nhà đầu tư làm. Liên danh gồm Công ty TNHH Lan Anh - Phú Quốc, Công ty cổ phần Tập đoàn Mặt Trời, Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long, Công ty cổ phần Tập đoàn Bất động sản Mặt Trời và Công ty TNHH Đầu tư Biển đẹp Phú Quốc làm chủ đầu tư dự án Khu đô thị Hiệp Hòa. Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến 72.290 tỷ đồng, vốn góp của liên danh hơn 10.800 tỷ đồng, còn lại là vốn huy động. Riêng chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư khoảng 16.700 tỷ đồng.

Trung tâm thương mại tại phường Hiệp Hòa, TP Biên Hòa do Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Phát đầu tư với tổng vốn 6.000 tỷ đồng. Dự án sẽ triển khai gần 12 ha bao gồm hơn 10 ha phạm vi diện tích đất xây dựng trung tâm thương mại và hơn 1,5 ha đất xây dựng 3 tuyến đường xung quanh trung tâm thương mại.

Các nhà đầu tư nhận quyết định từ lãnh đạo tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Phước Tuấn

Lĩnh vực bất động sản, xây dựng nhà ở, một số dự án quy mô lớn được trao giấy chứng nhận đầu tư sáng nay gồm: Dự án Nhà ở xã hội tại phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa tổng vốn đầu tư 1.387 tỷ đồng, đầu tư xây dựng 1.000 căn nhà ở xã hội; Dự án Khu chung cư nhà ở xã hội tại xã Phước An, huyện Nhơn Trạch diện tích 5,61 ha, tổng vốn đầu tư 2.028 tỷ đồng.

Đặc biệt, trong lĩnh vực công nghiệp, Đồng Nai trao giấy chứng nhận đầu tư cho một số dự án công nghệ cao như: Dự án sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học (vốn đầu tư 29 triệu USD); Dự án đầu tư sản xuất chất bán dẫn ứng dụng trong điện tử (54 triệu USD); Dự án Nhà máy sản xuất ti vi Regza Việt Nam (40 triệu USD)...

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, ước tính tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng đạt khoảng 43.700 tỷ đồng, khoảng 78% dự toán tỉnh, tăng 11% so cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư trong nước hơn 42.100 tỷ đồng, gấp 5 lần so với cùng kỳ 2023. Thu hút đầu tư vốn FDI đạt gần 1,1 tỷ USD, tăng 34% so cùng kỳ.

Quy hoạch tỉnh Đồng Nai xác định đến năm 2030, lấy 2 khu vực làm động lực phát triển mới cho tỉnh gồm: khu vực đô thị Sân bay Long Thành (thuộc địa phận các huyện Long Thành, Nhơn Trạch, Cẩm Mỹ) và khu vực hành lang sông Đồng Nai (gồm 5 phân khu thuộc địa bàn các huyện Tân Phú, Định Quán, Vĩnh Cửu, Long Thành, Nhơn Trạch và thành phố Biên Hòa).

Phước Tuấn